Στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης - Όλη η ατζέντα

«Μάχες» σε όλα τα μέτωπα αναμένονται σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, όπου οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών καλούνται να αναζητήσουν κοινό έδαφος σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν την εξέλιξη και τη λειτουργία της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς.

Με το γεωπολιτικό θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή να παραμένει υψηλό και τις διεθνείς ενεργειακές αγορές να κινούνται σε καθεστώς έντονης αβεβαιότητας, οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες προκειμένου να εξετάσουν τα επόμενα βήματα της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι εξελίξεις στην περιοχή γύρω από το Ιράν επηρεάζουν ήδη τις αγορές φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου, αυξάνοντας την πίεση για συντονισμένες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Η ελληνική πλευρά αναμένεται να επαναλάβει τη θέση ότι οι προκλήσεις της ενεργειακής ασφάλειας και των τιμών δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά χωρίς μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική και συντονισμένες πολιτικές παρεμβάσεις.

Στην επίσημη ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνονται ζητήματα όπως ο τρόπος διαμόρφωσης των τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της οριακής τιμής συστήματος, ο ρόλος του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS), καθώς και η λειτουργία της διασυνδεδεμένης αγοράς και των ενεργειακών υποδομών. Ωστόσο, η συζήτηση αναμένεται να επηρεαστεί καθοριστικά από το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον και την ανάγκη θωράκισης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας απέναντι σε νέες διαταραχές.

Το ευρωπαϊκό «πακέτο για τα δίκτυα»

Ιδιαίτερο βάρος στις συζητήσεις αναμένεται να δοθεί στο λεγόμενο «Πακέτο για τα Δίκτυα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο παρουσιάστηκε στα τέλη του 2025 και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών της Ένωσης. Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να επιταχύνει την ανάπτυξη ενός πιο ολοκληρωμένου και ανθεκτικού ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή μετάβαση.

Σύμφωνα με πηγές, αρκετές από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο πακέτο ευθυγραμμίζονται με θέσεις που έχει προωθήσει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάγκη ενίσχυσης των διασυνοριακών ενεργειακών διασυνδέσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για μεγάλα έργα υποδομών.

Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι χωρίς ταχύτερη ανάπτυξη δικτύων και μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των κρατών-μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να επιβραδύνει την πορεία της προς την πράσινη μετάβαση, ενώ παράλληλα θα παραμείνει πιο ευάλωτη σε εξωτερικούς ενεργειακούς κραδασμούς.

Αστάθεια στις αγορές και χαμηλά αποθέματα

Το ενδιαφέρον για τη σημερινή συνεδρίαση ενισχύεται και από τις συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει νέα αβεβαιότητα γύρω από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη εξακολουθεί να αναζητά σταθερές πηγές προμήθειας μετά την κρίση των προηγούμενων ετών.

Αν και η Ευρώπη δεν εξαρτάται άμεσα σε μεγάλο βαθμό από τις ενεργειακές ροές που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, η παγκοσμιοποίηση της αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου σημαίνει ότι κάθε γεωπολιτική αναταραχή αντανακλάται γρήγορα στις τιμές. Οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται πλέον σε έντονο ανταγωνισμό με ασιατικούς αγοραστές για την εξασφάλιση φορτίων LNG, γεγονός που ενισχύει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Την ίδια στιγμή, τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Στα μέσα Μαρτίου, οι ευρωπαϊκές αποθήκες ήταν γεμάτες κατά μέσο όρο περίπου κατά 29%, σημαντικά χαμηλότερα από τα συνήθη εποχικά επίπεδα. Σε μεγάλες οικονομίες όπως η Γερμανία και η Γαλλία τα ποσοστά κινούνται κοντά στο 22%, ενώ στην Ολλανδία τα αποθέματα έχουν υποχωρήσει κάτω από το 10%.

Τα δεδομένα αυτά εντείνουν τις ανησυχίες για το κόστος και τη δυσκολία αναπλήρωσης των αποθηκών πριν από τον επόμενο χειμώνα, ιδιαίτερα καθώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί προβλέπουν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φτάσουν σε επίπεδο πληρότητας 90%. Με τις τιμές του LNG να εμφανίζουν ανοδικές τάσεις, η διαδικασία αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί οικονομικά απαιτητική.

Η σημασία των διασυνδέσεων

Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής παραμένει η ανάπτυξη ισχυρότερων δικτύων μεταφοράς ενέργειας. Το νέο πακέτο προτάσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αναθεώρηση του κανονισμού για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (TEN-E) και μέτρα για την επιτάχυνση της αδειοδότησης έργων ηλεκτρικών δικτύων.

Στόχος των μεταρρυθμίσεων είναι να αντιμετωπιστεί ένα από τα βασικά εμπόδια της ενεργειακής μετάβασης: η ανεπαρκής ικανότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών. Η ενίσχυση των διασυνοριακών δικτύων θεωρείται κρίσιμη τόσο για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος απέναντι σε τεχνικές ή γεωπολιτικές κρίσεις.

Για την Ελλάδα, η συζήτηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Η γεωγραφική θέση της χώρας, στο σημείο συνάντησης Ευρώπης, Βαλκανίων και Ανατολικής Μεσογείου, την καθιστά βασικό κρίκο σε μελλοντικά δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια η Αθήνα προωθεί ενεργειακές διασυνδέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο τη μεταφορά καθαρής ενέργειας από την περιοχή της Μεσογείου προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών δικτύων δεν θα επιτρέψει μόνο την καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών, αλλά και τη μείωση των στρεβλώσεων που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις μπορούν να μεταβάλουν μέσα σε λίγες ημέρες τις ισορροπίες στις ενεργειακές αγορές, η σημερινή συνεδρίαση στις Βρυξέλλες αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη τεστ για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα και συντονισμό απέναντι στις προκλήσεις της νέας ενεργειακής εποχής.