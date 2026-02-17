Α. Στεφάτος (ΕΔΕΥΕΠ): Το 40% των κερδών από πιθανή παραγωγή υδρογονανθράκων θα κατευθύνεται στο ελληνικό Δημόσιο

Σημαντικό ορόσημο για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα αποτελεί η νέα συμφωνία που υπεγράφη, με τους κολοσσούς Chevron – Helleniq Energy σηματοδοτώντας όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Άρης Στεφάτος.

Η εξέλιξη όπως είπε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ εντάσσεται σε μια εθνική προσπάθεια που ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται με στόχο να διαπιστωθεί εάν η Ελλάδα διαθέτει εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Τα οφέλη για το Δημόσιο

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου προκύπτουν από:

Εταιρικό φόρο 20%.

Περιφερειακό φόρο 5%.

Δικαιώματα (royalties) που κυμαίνονται από 4% έως 15% επί της παραγωγής, ανάλογα με τον όγκο εξόρυξης.

Μπόνους υπογραφής και πρώτης παραγωγής.

Ενοίκια παραχώρησης και κονδύλια για εκπαίδευση εγχώριου προσωπικού.

Συνολικά, εκτιμάται ότι περίπου το 40% των κερδών από πιθανή παραγωγή θα κατευθύνεται στο ελληνικό Δημόσιο, χωρίς να υπολογίζεται τυχόν πρόσθετη συμμετοχή του κράτους σε εταιρικά σχήματα.

Το ενεργειακό πλαίσιο και ο στόχος του 2050

Η προοπτική αξιοποίησης κοιτασμάτων τίθεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει θέσει ως στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Παράλληλα, ο κ. Στεφάτος, επισήμανε ότι η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα απαιτεί χρόνο, ενώ το φυσικό αέριο θεωρείται καύσιμο-γέφυρα, με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με άλλα ορυκτά καύσιμα, ιδίως όταν συνδυάζεται με τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.