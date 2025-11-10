Α. Στεφάτος (CEO ΕΔΕΥΕΠ) για τις εξορύξεις: Το 40% των καθαρών κερδών θα επιστρέφει στο ελληνικό κράτος

Την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη και το χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων σε υδρογονάνθρακες περιέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), Άρης Στεφάτος.

Ο κ. Στεφάτος τόνισε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ πως η χώρα «παύει πλέον να λέει και αρχίζει να πράττει», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα «έχει μια τεράστια προοπτική να γίνει πραγματικός ενεργειακός κόμβος που θα τροφοδοτήσει την ευρύτερη περιοχή». Όπως είπε, η περιφερειακή επιρροή της χώρας αυξάνεται, καθώς οι υποδομές LNG που έχουν αναπτυχθεί «επιτρέπουν τη μεταφορά αμερικανικού κατά βάση φυσικού αερίου προς τις γειτονικές αγορές».

Αναφερόμενος στο κόστος του LNG, σημείωσε ότι «οι αγωγοί έχουν χαμηλότερο κόστος μεταφοράς, όμως πλέον αυτή δεν είναι επιλογή», καθώς «έχουν διακοπεί οι πηγές τροφοδοσίας μέσω αγωγών». Εκτίμησε, ωστόσο, ότι «οι επενδύσεις που έχουν γίνει θα οδηγήσουν σε πιέσεις προς τα κάτω στις τιμές, καθιστώντας το LNG πιο ανταγωνιστικό στο μέλλον».

Οι εξελίξεις σε Κρήτη και Ιόνιο

Ο επικεφαλής της ΕΔΕΥΕΠ εξήγησε ότι στα θαλάσσια «οικόπεδα» νοτίως και δυτικώς της Κρήτης, όπου δραστηριοποιούνται η ExxonMobil και τα Ελληνικά Πετρέλαια, έχουν ολοκληρωθεί οι δισδιάστατες σεισμικές έρευνες και «έχει ήδη γίνει μικρή τρισδιάστατη έρευνα σε θέση όπου αναμένεται μελλοντικά να πραγματοποιηθεί ερευνητική γεώτρηση».

Αναφορικά με το Ιόνιο, ανέφερε ότι η περιοχή δυτικά της Κέρκυρας είχε αρχικά παραχωρηθεί το 2018 σε Total, Edison και ΕΛΠΕ, όμως στη συνέχεια «η Total αποχώρησε και τη διαχείριση ανέλαβε η Aegean Energy». Πλέον, «η ExxonMobil έχει συμφωνήσει να αναλάβει το 60% του “μπλοκ” και να συμμετάσχει στην εξερεύνηση», με τις προετοιμασίες για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση να ξεκινούν άμεσα. Η γεώτρηση, όπως είπε, «αναμένεται να εκτελεστεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες».

Εφόσον εντοπιστούν οικονομικά εκμεταλλεύσιμες ποσότητες, η παραγωγή μπορεί να ξεκινήσει σε βάθος 3 έως 5 ετών, δηλαδή «ως το 2030».

Οικονομικά οφέλη και περιβαλλοντική διάσταση

Απαντώντας στο ερώτημα πόσο ωφελείται η Ελλάδα, ο κ. Στεφάτος τόνισε πως η χώρα «γίνεται πύλη εισόδου σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας», γεγονός που αναβαθμίζει γεωπολιτικά τη θέση της, ενώ «δημιουργείται οικονομική δραστηριότητα γύρω από τις ελληνικές επιχειρήσεις και τη ναυτιλία».

Όπως εξήγησε, «το 40% των καθαρών κερδών από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων επιστρέφει στο ελληνικό κράτος, μέσω φόρων, ρητρών παραγωγής και μπόνους», σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή.

Τέλος, διευκρίνισε ότι η πιθανότητα επιτυχίας της πρώτης γεώτρησης είναι 16% σύμφωνα με την εταιρεία, ενώ «η ΕΔΕΥΕΠ εκτιμά ότι μπορεί να φτάσει το 20%». «Ο χρόνος περνά γρήγορα – το 2030 δεν είναι μακριά», κατέληξε ο κ. Στεφάτος, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των ερευνών.