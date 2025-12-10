Στ. Παπασταύρου: Το CCS είναι μία σημαντική τεχνολογία βιώσιμης ανάπτυξης

Τους βασικούς άξονες, καθώς και τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από το νομοσχέδιο για την αλυσίδα αποθήκευσης άνθρακα - CCS περιέγραψε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Παπασταύρου, κατά την ομιλία του στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, η οποία ολοκλήρωσε σήμερα την επεξεργασία του σχεδίου νόμου.

Σημειώνεται ότι το σ/ν «Ρυθμίσεις για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα - Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 (L 140)», αναμένεται να συζητηθεί αύριο Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια τη Βουλής.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «η χώρα μας συνολικά έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία 20 χρόνια, αν σκεφτούμε ότι το 2005 πάνω από το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας προερχόταν από τον λιγνίτη, ποσοστό που σήμερα είναι κάτω από το 9%, ενώ αντίστοιχα σήμερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν με πάνω από 50% στην ηλεκτροπαραγωγή - ένας πολύ σημαντικός ενεργειακός μετασχηματισμός τον οποίο πιστώνεται η Πατρίδα μας και η ελληνική κοινωνία».

Αναφέρθηκε, επίσης, στην επίσκεψη εργασίας που πραγματοποίησε αυτές τις ημέρες στις ΗΠΑ, κατόπιν των πρόσφατων συμφωνιών που υπεγράφησαν τον Νοέμβριο στην Αθήνα και τοποθετούν την Ελλάδα στο επίκεντρο των διατλαντικών ενεργειακών εξελίξεων. Τόνισε, δε, ότι «αυτές οι ενεργειακές πρωτοβουλίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ερμηνευτούν ως αλλαγή κατεύθυνσης και στρατηγικής, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος παραμένει κυρίαρχη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Και δεν πρέπει να καλούμαστε να επιλέξουμε μεταξύ του περιβάλλοντος και της οικονομικής ανάπτυξης. Γι’ αυτό και το CCS που συζητάμε σήμερα είναι μία σημαντική τεχνολογία, γιατί κινείται στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο κ. Παπασταύρου ανέπτυξε στη συνέχεια τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου: «Ο πιο σημαντικός είναι ότι συμβάλλουμε στον στόχο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής μέσω της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας, χωρίς όμως αυτό να οδηγεί σε οποιαδήποτε μείωση της οικονομικής δραστηριότητας ή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ελληνικής βιομηχανίας. Και αυτό γίνεται με όρους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, με μια τεχνολογία η οποία έχει δοκιμαστεί δεκαετίες τώρα σε άλλες χώρες, η οποία ουσιαστικά μάς θέτει εντός μιας μικρής ομάδας πρωτοπόρων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν υιοθετήσει αυτές τις τεχνολογίες αιχμής.»

Ειδικότερα, για τις τοπικές κοινωνίες και την ασφάλεια, ο Υπουργός ανέφερε: «Είναι πολύ σημαντικό η τοπική κοινωνία να αισθάνεται ασφαλής, ότι αυτή η μεταφορά και αποθήκευση CCS δεν θα οδηγήσει σε κανέναν βαθμό υστέρησης ή υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή, και θα υπάρξουν όλες οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες, σύστημα εποπτείας και ελέγχου από το ΥΠΕΝ».

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε αναλυτικά στις τροποποιήσεις που επήλθαν στο αρχικό σχέδιο νόμου, αφού ελήφθησαν υπόψη τα σχόλια και οι προτάσεις που κατατέθηκαν τόσο στη δημόσια διαβούλευση από φορείς και πολίτες όσο και κατά την επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες για τον γόνιμο διάλογο.

Μεταξύ των παρατηρήσεων που ενσωματώθηκαν ήταν η προτεραιοποίηση της εξέτασης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ για την προσθήκη μπαταρίας σε υφιστάμενους σταθμούς ΑΠΕ, έναντι της αξιολόγησης των μπαταριών που συμμετέχουν στην αγορά χωρίς ενίσχυση, η εξαίρεση από την εφαρμογή της διάταξης για τις ενεργειακές κοινότητες των αγροτικών και αστικών συνεταιρισμών του νόμου 1667/1986, των θυγατρικών τους και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, ο σαφής ορισμός του αρμόδιου οργάνου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα του CCS -το Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Yδρογοναθράκων της Διεύθυνσης Yδρογοναθράκων- ώστε να υπάρχει άμεση και συγκεκριμένη επίλυση όλων των σχετικών ζητημάτων κ.ά.

«Το CCS είναι σημαντικό για το περιβάλλον, για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και της βιομηχανίας, για να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να γίνει με όρους και με ασφαλιστές δικλείδες διαφάνειας, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες. Το μεγάλο στοίχημα της Κυβέρνησής μας είναι η συνολική προκοπή να οδηγεί και σε ατομική ευημερία για τον κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα», είπε ο Υπουργός.