Σκληρές κυρώσεις για τους παρόχους ρεύματος: Τι αλλάζει στο τέλος της ΕΡΤ

Αυστηρότερο πλαίσιο για τη συλλογή και απόδοση του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ εισάγει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλο Μαρινάκη. Το σχέδιο νόμου προβλέπει σειρά κυρώσεων για τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη συμμόρφωσης, αλλά και διπλασιασμό της προμήθειας που λαμβάνουν για την είσπραξη του τέλους.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα ξεκινούν από 10.000 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης στην αποστολή μηνιαίας εκκαθάρισης και φθάνουν έως τις 50.000 ευρώ για σοβαρότερες παραβάσεις, όπως η μη υποβολή ετήσιων εκκαθαριστικών καταστάσεων ή εκθέσεων ορκωτών ελεγκτών.

Παράλληλα, εάν δεν αποδοθούν έγκαιρα τα ποσά που έχουν εισπραχθεί, προβλέπεται «ποινή» ίση με το 50% του οφειλόμενου ανταποδοτικού τέλους, η οποία σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.

Το ανταποδοτικό τέλος διατηρείται στα 3 ευρώ τον μήνα ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παραμένοντας ο βασικός πυλώνας χρηματοδότησης της δημόσιας τηλεόρασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2023, τα έσοδα από το τέλος ανήλθαν σε 208,15 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας πάνω από το 95% των συνολικών εισπράξεων της ΕΡΤ.

Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο αυξάνει στο 1% την προμήθεια που παρακρατούν οι προμηθευτές ενέργειας για την υπηρεσία είσπραξης, ενώ εισάγει αυστηρότερες διαδικασίες εκκαθάρισης.

Οι εταιρείες θα πρέπει εντός δύο μηνών από την έκδοση κάθε λογαριασμού να στέλνουν μηνιαία εκκαθάριση στην ΕΡΤ και να αποδίδουν τα εισπραχθέντα ποσά εντός 10 ημερών. Μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους, θα υποβάλλεται και ετήσια αναλυτική κατάσταση, συνοδευόμενη από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, το κόστος της οποίας θα καλύπτεται από την ΕΡΤ.

Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι απαιτήσεις θα διαγράφονται από τους λογαριασμούς των προμηθευτών και θα μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ, η οποία θα αναλάβει την είσπραξή τους. Μάλιστα, στους διακανονισμούς ρεύματος που συμφωνούν οι προμηθευτές με τους πελάτες, θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι οφειλές του ανταποδοτικού τέλους.

Το νομοσχέδιο ορίζει επίσης τους υπόχρεους πληρωμής, που είναι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα. Εξαιρούνται το Δημόσιο, οι ΟΤΑ, οι ΝΠΔΔ, οι αρδευτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, οι καταναλώσεις έως 10 ευρώ τον μήνα, οι ναοί, τα νεκροταφεία και οι παροχές που αφορούν αποκλειστικά κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών.

Η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 2 Οκτωβρίου, με τις τελικές ρυθμίσεις να καθορίζουν τον νέο τρόπο είσπραξης και διαχείρισης του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.