Σκαμπανεβάσματα – ρεκόρ στις τιμές ρεύματος: Συναγερμός στην αγορά, παρέμβαση από τον ACER

Έντονη κινητικότητα και προβληματισμό προκαλεί η πορεία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας τον Σεπτέμβριο, με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να εμφανίζουν σημαντικές αυξήσεις και ιδιαίτερα μεγάλο εύρος μεταξύ κατώτατων και ανώτατων επιπέδων.

Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά παρατηρείται σε ολόκληρη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα ο ACER, ο ευρωπαϊκός ρυθμιστής, να εξετάζει αλλαγές στη μεθοδολογία υπολογισμού των ορίων τιμών.

Απότομα «σκαμπανεβάσματα»

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας για τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου ανήλθε στα 89,64 ευρώ/MWh, όταν τον Αύγουστο ήταν μόλις 53,15 ευρώ/MWh. Μάλιστα, στις 11 Σεπτεμβρίου η μέση τιμή εκτινάχθηκε στα 123,51 ευρώ/MWh, παρουσιάζοντας ημερήσια αύξηση 10,23%.

Αντίστοιχα, οι διαφορές ανάμεσα στην ελάχιστη και τη μέγιστη οριακή τιμή είναι εντυπωσιακές: την ίδια ημέρα η χαμηλότερη τιμή ήταν 76,63 ευρώ/MWh και η υψηλότερη 232,83 ευρώ/MWh. Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 8 Σεπτεμβρίου, η ελάχιστη είχε βρεθεί στα 12,78 ευρώ/MWh και η μέγιστη στα 392 ευρώ/MWh.

Η εικόνα του μείγματος

Ο βασικός λόγος πίσω από την άνοδο είναι η αυξημένη εξάρτηση από το φυσικό αέριο, που κάλυψε σχεδόν το 50% της παραγωγής στις 11 Σεπτεμβρίου. Οι ΑΠΕ περιορίστηκαν στο 31,5%, λόγω της χαμηλής αιολικής παραγωγής και της μειωμένης ηλιοφάνειας.

Αυτό το μείγμα οδηγεί σε υψηλότερες τιμές, αφού το φυσικό αέριο παραμένει ακριβότερη πηγή ενέργειας.

Οι προτάσεις στον ACER

Τα απότομα σκαμπανεβάσματα έχουν κινητοποιήσει τον ACER, ο οποίος δέχθηκε ήδη δύο προτάσεις από τα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια Ενέργειας και τους διαχειριστές των αγορών (NEMO). Οι προτάσεις αφορούν τροποποιήσεις στη μεθοδολογία HMMCP, που καθορίζει τα μέγιστα και ελάχιστα όρια τιμών στις αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας.

Βασικό νέο στοιχείο είναι η εισαγωγή παραμέτρου σχετικής με τη ρευστότητα της αγοράς, ώστε να μην ενεργοποιείται αυτόματα ο μηχανισμός προσαρμογής τιμών σε περιόδους μειωμένης συναλλακτικής δραστηριότητας.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να αποφευχθούν στρεβλώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακραίες διακυμάνσεις χωρίς πραγματική βάση στην προσφορά και τη ζήτηση.

Η επόμενη μέρα

Η απόφαση του ACER αναμένεται έως τον Φεβρουάριο του 2026, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Όπως επισημαίνουν παράγοντες του κλάδου, οι μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές επηρεάζουν όχι μόνο τους προμηθευτές, αλλά και τις λιανικές τιμές που θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές τους επόμενους μήνες.

Μέχρι τότε, η ενεργειακή αγορά παραμένει σε καθεστώς αβεβαιότητας, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στο διεθνές περιβάλλον των τιμών καυσίμων όσο και στις ευρωπαϊκές αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας των ίδιων των αγορών.