Σιάμισιης: Από το 2027 οι αποφάσεις για γεώτρηση «Νοτιοδυτικά Κρήτης» – Νέο ξεκίνημα για την Elpedison

Πιο πίσω χρονικά τοποθετεί τις αποφάσεις για πιθανή ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ «Νοτιοδυτικά Κρήτης» ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης. Μιλώντας στο περιθώριο της ΔΕΘ, ο επικεφαλής του ομίλου εκτίμησε ότι η κοινοπραξία ExxonMobil – Helleniq Energy θα είναι σε θέση να αποφασίσει από το 2027 και μετά, μεταθέτοντας το χρονοδιάγραμμα που αρχικά «έβλεπε» στο 2026.

Ο κ. Σιάμισιης εξήγησε πως η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στην ανάγκη επανεπεξεργασίας των σεισμικών δεδομένων από την ExxonMobil, με βάση νέες τεχνολογίες και εμπειρίες από άλλα πεδία έρευνας. Παράλληλα, οι πρόσφατες μεγάλες ανακαλύψεις της ExxonMobil στην Κύπρο και την Αίγυπτο αποτελούν προτεραιότητα για την αμερικανική εταιρεία, έναντι της Κρήτης που παραμένει μια «παρθένα» γεωλογικά περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι το μπλοκ «Νοτιοδυτικά Κρήτης» έχει περάσει από τον Οκτώβριο του 2024 στη δεύτερη φάση ερευνών, με την κοινοπραξία να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε γεώτρηση εφόσον το αποφασίσει. Αντίθετα, το γειτονικό μπλοκ «Δυτικά Κρήτης» θεωρείται λιγότερο ώριμο, παρότι και εκεί έχουν συλλεγεί δισδιάστατα και τρισδιάστατα δεδομένα.

Νέα μπλοκ σε διαγωνισμό

Η συζήτηση για το «Νοτιοδυτικά Κρήτης» συμπίπτει με την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για τέσσερα ακόμη θαλάσσια μπλοκ («Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια Κρήτης 1» και «Νότια Κρήτης 2»), με την «αυλαία» να πέφτει την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στις 17:00. Πρόκειται για θαλάσσια έκταση 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που θα προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων για έρευνα υδρογονανθράκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Chevron και Helleniq Energy εμφανίζονται ως οι βασικοί «παίκτες» που θα διεκδικήσουν τα νέα οικόπεδα, με τις δύο εταιρείες να αναμένεται να κατέβουν σε κοινοπραξία. Η Helleniq Energy έχει ήδη δημιουργήσει τρεις θυγατρικές –«Helleniq Upstream Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια Κρήτης Ι» και «Νότια Κρήτης ΙΙ»– προκειμένου να συμμετάσχει θεσμικά στη διαδικασία.

Η μετάθεση των αποφάσεων για το μπλοκ «Νοτιοδυτικά Κρήτης» δεν μειώνει το ενδιαφέρον για την περιοχή, αλλά αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των ερευνών και τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα τους. Την ίδια στιγμή, η έναρξη του νέου γύρου παραχωρήσεων φέρνει την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στη Μεσόγειο, με την αγορά να περιμένει την τελική «μάχη» προσφορών.

Rebranding για την Elpedison πριν το τέλος του 2025 – Στόχος μερίδιο 10% στην αγορά

Ταυτόχρονα, ως το το τέλος του 2025 αναμένεται να ολοκληρωθεί το rebranding της Elpedison, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρεία υπό τον πλήρη έλεγχο του ομίλου. Ο κ. Σιάμισιης περιέγραψε το σχέδιο ως ένα «reset» που θα σηματοδοτήσει τη νέα πορεία του ομίλου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στόχος είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς της «νέας Elpedison» στο 10% μέχρι το 2026. «Η εταιρεία έχει ποιότητα, ανθρώπινο δυναμικό και προοπτική για να μεγαλώσει. Δεν στηρίζεται σε ευκαιριακές κινήσεις ούτε σε πρόσκαιρες συγκυρίες», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σιάμισιης, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την επόμενη μέρα.

Οι συνέργειες του ομίλου και η οργανική ανάπτυξη

Η στρατηγική της Elpedison βασίζεται σε στενή συνεργασία με τις υπόλοιπες θυγατρικές της Helleniq Energy, από τον τομέα των Ανανεώσιμων μέσω της Helleniq Renewables έως τη λιανική καυσίμων. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι προτεραιότητα στην παρούσα φάση αποτελεί η οργανική ανάπτυξη, με την επέκταση να χτίζεται βήμα-βήμα.

Σε δεύτερο στάδιο, ωστόσο, δεν αποκλείεται να εξεταστούν συνεργασίες ή άλλες στρατηγικές κινήσεις, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Τιμολόγια και προϊόντα για καταναλωτές και βιομηχανία

Σε επίπεδο προϊόντων, η εταιρεία προσανατολίζεται σε σταθερά τιμολόγια για τα νοικοκυριά, δίνοντας έμφαση στην προβλεψιμότητα. «Τα μπλε τιμολόγια έχουν μέλλον», σημείωσε ο κ. Σιάμισιης.

Για τις βιομηχανίες, αντίθετα, η πρόταση θα κινείται σε πιο ευέλικτα μοντέλα, με κυμαινόμενες χρεώσεις που αντανακλούν τις διακυμάνσεις της αγοράς, καθώς και καθετοποιημένες λύσεις ειδικά για τη μέση τάση.

Στροφή στις υπηρεσίες και στους «έξυπνους» μετρητές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις υπηρεσίες, τις οποίες ο CEO χαρακτήρισε «πυλώνα εμπιστοσύνης» με τους πελάτες. Οι δράσεις θα κινούνται σε δύο άξονες:

Εξατομικευμένες τεχνικές λύσεις για επιχειρήσεις με στόχο την εξοικονόμηση και τον περιορισμό του κόστους.

Ψηφιακή παρακολούθηση κατανάλωσης, μέσα από δεδομένα που παρέχουν οι «έξυπνοι» μετρητές, ώστε οι καταναλωτές να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στα οικονομικά τους.

FSRU και νέα μονάδα σε αναμονή αποφάσεων

Όσον αφορά τα μεγάλα ενεργειακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη – την ανάπτυξη ενός FSRU στον Θερμαϊκό και τη δημιουργία νέας μονάδας φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη – οι αποφάσεις αναμένονται μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Όπως σημείωσε ο κ. Σιάμισιης, η εταιρεία προχωρά στην ωρίμανση των πρότζεκτ, προκειμένου να κριθεί η υλοποίησή τους.

«Τα δύσκολα πέρασαν» για την ενέργεια

Ο επικεφαλής της Helleniq Energy εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του κλάδου, εκτιμώντας πως η πιο δύσκολη περίοδος ανήκει στο παρελθόν.

«Υπήρξε ένα κόστος μετάβασης που δεν είχε υπολογιστεί σωστά στην Ευρώπη και μεταφέρθηκε στους καταναλωτές. Θεωρώ ότι τώρα βρισκόμαστε σε πιο σταθερή τροχιά», κατέληξε.