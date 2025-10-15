Σε λειτουργία το νέο Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης Υποδομών και Εγκαταστάσεων του ΑΔΜΗΕ

Μία νέα, υπερσύγχρονη κτηριακή εγκατάσταση, που στεγάζει το Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης Υποδομών και Εγκαταστάσεων και άλλες υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση των υποδομών και τη συντήρηση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, έθεσε σε λειτουργία ο ΑΔΜΗΕ.

Στο κτήριο θα στεγάζεται επίσης το νέο Χημείο, το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και το εργαστήριο Νέας Τεχνολογίας και Αυτοματισμών που μέχρι σήμερα είχαν έδρα στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή στο Ρουφ. Η μετεγκατάσταση των παραπάνω υπηρεσιών εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ για την βέλτιστη χρήση της ακίνητης περιουσίας και των υποδομών του, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του Διαχειριστή. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι μέρος των χώρων που απελευθερώθηκαν στην περιοχή, αξιοποιήθηκε για την ανάπτυξη Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων. Παράλληλα, ο υφιστάμενος υποσταθμός υψηλής τάσης θα αναβαθμιστεί σε ένα νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης κλειστού τύπου, αποδεσμεύοντας ακόμη περισσότερο χώρο στην περιοχή του Βοτανικού και συμβάλλοντας στην ασφαλέστερη τροφοδότηση των καταναλωτών του Λεκανοπεδίου.

Το νέο κτήριο του Διαχειριστή βρίσκεται στο Κρυονέρι Αττικής και διαμορφώθηκε με βάση τις αρχές της βιώσιμης αρχιτεκτονικής και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ενσωματώνοντας τεχνολογικές καινοτομίες όπως προηγμένα συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτινων πόρων καθώς και σύγχρονα υλικά υψηλής θερμομονωτικής και ηχομονωτικής προστασίας.