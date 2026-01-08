Ρυθμιστικό χάος στην αποθήκευση CO2 - Σφοδρές αντιδράσεις από την αγορά και συνεχείς συσκέψεις στο ΥΠΕΝ

Σε τροχιά αβεβαιότητας παραμένει το εγχείρημα της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.

Τα τρία ρυθμιστικά κείμενα που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η ΡΑΑΕΥ φαίνεται πως δεν κατάφεραν να καθησυχάσουν την αγορά, αντιθέτως, άνοιξαν έναν νέο κύκλο προβληματισμού, με τους βασικούς «παίκτες» να κάνουν λόγο για ασάφειες, κενά και έλλειψη προβλεψιμότητας.

Η διαβούλευση αφορούσε τον Κανονισμό Τιμολόγησης, τον Κώδικα Κατανομής Χωρητικότητας και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών δημοπράτησης χωρητικότητας στην εγκατάσταση αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο, που θα λειτουργήσει από την EnEarth, θυγατρική της Energean.

Πώς σχολιάζει η αγορά τις προτάσεις ΡΑΕΕΥ

Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ χαιρετίζει μεν την κινητοποίηση για την ανάπτυξη της αγοράς CCS, τονίζοντας τη σημασία της τεχνολογίας για τις «δύσκολες» στη μείωση εκπομπών βιομηχανίες, ωστόσο εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για το κατά πόσο τα προτεινόμενα κείμενα διασφαλίζουν πλήρως ρυθμιζόμενη λειτουργία της υποδομής. Κατά την εκτίμησή της, ορισμένες διατάξεις αφήνουν περιθώρια ερμηνειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνιση μεταχείριση των χρηστών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο όμιλος ΤΙΤΑΝ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η μερική ρύθμιση μιας υποδομής εθνικής σημασίας ενδέχεται να μεταφραστεί σε αυξημένο κόστος για τη βιομηχανία. Ο όμιλος εντοπίζει σοβαρές ελλείψεις τόσο στον κανονισμό τιμολόγησης όσο και στον κώδικα κατανομής χωρητικότητας, προειδοποιώντας ότι το ισχύον πλαίσιο, όπως προτείνεται, ενισχύει δυσανάλογα τη θέση του διαχειριστή.

Αβεβαιότητα και επενδυτικό ρίσκο

Η Helleniq Energy εστιάζει κυρίως στον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της διύλισης πετρελαίου από την πρόσβαση σε χωρητικότητα αποθήκευσης CO₂, σημειώνοντας ότι πρόκειται για βασικό κλάδο της αλυσίδας CCUS. Παράλληλα, εκφράζει επιφυλάξεις για τη δέσμευση χωρητικότητας από έργα που καθυστερούν να υλοποιηθούν, προτείνοντας μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα μεταβίβασης δικαιωμάτων, ώστε να μην «παγώνουν» δυναμικότητες.

Ανάλογες ανησυχίες διατυπώνει και η Motor Oil, η οποία τονίζει ότι η έλλειψη σαφήνειας στους κανόνες αυξάνει το ρίσκο για τους δυνητικούς χρήστες και δυσχεραίνει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό επενδύσεων.

Energean: Επιβεβλημένες οι ρυθμιστικές αλλαγές για να υλοποιηθεί το μεγάλο έργο στον Πρίνο

Από την πλευρά της, η EnEarth υπογραμμίζει ότι για να προχωρήσει ένα έργο μεγέθους και πολυπλοκότητας όπως το Prinos CO₂ Storage απαιτείται σαφές και νομικά ασφαλές ρυθμιστικό περιβάλλον. Η εταιρεία προειδοποιεί ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στη μεθοδολογία τιμολόγησης μεταφέρουν υπέρμετρο ρίσκο στον φορέα εκμετάλλευσης και ενδέχεται να υπονομεύσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης και λήψης τελικής επενδυτικής απόφασης (FID).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει, επίσης, στη διαφάνεια του Market Test και στην ανάγκη πλήρους ενημέρωσης των συμμετεχόντων για τη διαθέσιμη δυναμικότητα αποθήκευσης, ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις ή δευτερογενείς αγορές εκτός ρυθμιστικού ελέγχου.

Η εταιρεία τονίζει, λοιπόν, ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν παρέχει την απαιτούμενη νομική και κανονιστική βεβαιότητα για την υλοποίηση μιας επένδυσης μακράς διάρκειας και υψηλής έντασης κεφαλαίου, όπως είναι η αποθήκη στον Πρίνο.

Καταλήγει λέγοντας ότι σε περίπτωση που δεν επανέλθει η αρχική μεθοδολογία τιμολόγησης, τότε διακινδυνεύεται η δυνατότητα λήψης τελικής επενδυτικής απόφασης για το έργο.

Το επόμενο βήμα και οι back to back συσκέψεις στο ΥΠΕΝ

Παρά τις αποκλίσεις στις επιμέρους θέσεις, η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής: η αγορά ζητά ένα συνεκτικό, διαφανές και προβλέψιμο πλαίσιο. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι το Υπουργείο Ενέργειας διατηρεί το θέμα ψηλά στην ατζέντα, με αλλεπάλληλες συσκέψεις με τη ρυθμιστική αρχή και τους εμπλεκόμενους φορείς, υπό την πίεση και των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το αν το CCS θα μπορέσει να αποτελέσει έναν αξιόπιστο πυλώνα της ελληνικής στρατηγικής απανθρακοποίησης, θα κριθεί τελικά από το αν το ρυθμιστικό παζλ θα «κουμπώσει» εγκαίρως – και κυρίως με όρους που να εμπνέουν εμπιστοσύνη τόσο στη βιομηχανία όσο και στους επενδυτές.