Ρωσία: Αυξάνει τις εξαγωγές LNG στην Κίνα μέσω των Arctic και Sakhalin 2

Η Ρωσία σχεδιάζει να αυξήσει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Κίνα από τα πρότζεκτ Arctic LNG 2 και Sakhalin 2, και έχει σημειωθεί «σημαντική κοινή πρόοδος», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Ενέργειας Σεργκέι Τσιβίλεφ στο περιοδικό Expert.

Παρά τις δυτικές κυρώσεις, το Arctic LNG 2, το οποίο ανήκει κατά 60% στη ρωσική Novatek, εξάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο από πέρυσι, με φορτία που παραδίδονται σε δύο εγκαταστάσεις αποθήκευσης στη Ρωσία και στον τερματικό σταθμό LNG στο Μπεϊχάι.

Η Ρωσία «σχεδιάζει να αυξήσει τις προμήθειες όχι μόνο αερίου μέσω αγωγών αλλά και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Κίνα, ιδίως από τα πρότζεκτ Arctic LNG 2 και Sakhalin 2», ανέφερε ο Τσιβίλεφ, σύμφωνα με το περιοδικό Expert.

«Κάνουμε σημαντική κοινή πρόοδο σε αυτό το θέμα. Ως εκ τούτου, οι προοπτικές για ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ρωσίας, Ινδίας και Κίνας είναι πολύ καλές».

Ερωτηθείς σχετικά με την τιμολόγηση του φυσικού αερίου μέσω του προτεινόμενου αγωγού Power of Siberia 2, ο Τσιβίλεφ απάντησε ότι αυτό είναι θέμα που αφορά τη Gazprom και την CNPC, προσθέτοντας όμως ότι έχει γίνει μεγάλη δουλειά όσον αφορά τους διακανονισμούς σε εθνικά νομίσματα.

Ο Τσιβίλεφ δήλωσε ότι οι δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Ινδία σε μια προσπάθεια να την αναγκάσουν να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο απέτυχαν, τονίζοντας ότι η Ρωσία συμμετέχει στην κατασκευή του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ινδίας, του Κουντανκουλάμ.

Παράλληλα, είπε ότι η Ρωσία σχεδιάζει την κατασκευή ενός νέου εγχώριου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και τόνισε ότι ο στόχος είναι να τεθούν σε λειτουργία 88 γιγαβάτ διάφορης παραγωγικής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένων 35 γιγαβάτ θερμικής ενέργειας, έως το 2042.

Όσον αφορά στην παραγωγή πετρελαίου της Ρωσίας, είπε ότι για να επιτευχθεί ο στόχος της Ρωσίας να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου σε 540 εκατομμύρια τόνους ετησίως έως το 2030, η χώρα θα πρέπει να αναπτύξει «δύσκολα ανακτήσιμα» αποθέματα.

«Επομένως, είναι σαφώς απαραίτητη η προσαρμογή του φορολογικού καθεστώτος», είπε, προσθέτοντας ότι το υπουργείο εργάζεται για να «ενθαρρύνει την ανάπτυξη ορισμένων κατηγοριών αποθεμάτων».