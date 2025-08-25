Ρευματοκλοπές: Νέα αύξηση στα πρόστιμα - Σφίγγει ο κλοιός για τους παραβάτες

Ακόμη πιο «τσουχτερά» γίνονται τα πρόστιμα για όσους κλέβουν ρεύμα, με νοικοκυριά και επιχειρήσεις να καλούνται στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 να πληρώσουν υψηλότερα ποσά για κάθε κιλοβατώρα που κατανάλωσαν παράνομα.

Πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση μέσα σε έναν μόλις μήνα, καθώς ήδη από τον Ιούνιο οι χρηματικές ποινές είχαν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Οι νέες τιμές – «Φωτιά» για οικιακούς και επαγγελματίες

Με βάση τη νέα απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕΥ) που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, τα πέναλτι αυξάνονται περίπου 5%:

Για τους οικιακούς καταναλωτές το ποσό διαμορφώνεται στα 49,453 λεπτά/κιλοβατώρα, από 47,217 λεπτά τον Ιούνιο.

Για τους εμπορικούς καταναλωτές, ανεβαίνει στα 56,4 λεπτά/κιλοβατώρα, έναντι 54,121 λεπτών.

Για τους δικαιούχους ΚΟΤ, οι ποινές κυμαίνονται πλέον μεταξύ 16,893 και 30,34 λεπτών/κιλοβατώρα, από 15,371 έως 28,663 λεπτά που ίσχυαν τον προηγούμενο μήνα.

«Δυναμική» προσαρμογή κάθε 6 μήνες

Οι συνεχείς αναπροσαρμογές έρχονται στο πλαίσιο της νέας Μεθοδολογίας που θέσπισε η ΡΑΑΕΥ τον Μάρτιο. Η διαδικασία προβλέπει επικαιροποίηση των προστίμων ανά εξάμηνο, με βάση τις τρέχουσες λιανικές τιμές ρεύματος, ώστε το κόστος για κάθε .«κλεμμένη» κιλοβατώρα να λειτουργεί διαρκώς ως ισχυρό αποτρεπτικό μέτρο.

Η καθυστέρηση στην πρώτη εφαρμογή της Μεθοδολογίας είχε ως αποτέλεσμα τα «βαριά» πρόστιμα να ισχύσουν μόνο για τον Ιούνιο. Με τη νέα απόφαση, η επικαιροποίηση μπαίνει πλέον σε σταθερή τροχιά.

Αμετάβλητες οι πρόσθετες χρεώσεις

Σταθερά παραμένουν τα επιπλέον ποσά που αφορούν την κάλυψη του κόστους του ΔΕΔΔΗΕ (εργατοώρες, οχήματα, αντικαταστάσεις μετρητών). Συγκεκριμένα:

Για νοικοκυριά και επιχειρήσεις χαμηλής τάσης η χρέωση φτάνει έως 461,65 ευρώ (σε περίπτωση αντικατάστασης μετρητή).

Για εμπορικούς καταναλωτές μέσης τάσης διαμορφώνεται στα 662,21 ευρώ.

Παράθυρα… διαφυγής

Παρά το αυστηρότερο πλαίσιο, ο «λογαριασμός» συχνά μένει απλήρωτος. Αιτία, τα νομικά «παραθυράκια» που δίνουν τη δυνατότητα σε παραβάτες να «παγώνουν» την είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών μέσω ενδίκων μέσων, καθυστερώντας την πληρωμή ακόμη και πάνω από έναν χρόνο.

Το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει το πρόβλημα και εξετάζει νομοθετική ρύθμιση το φθινόπωρο για να κλείσει τις «τρύπες» του ισχύοντος πλαισίου.

Μάχη χωρίς τέλος

Οι ρευματοκλοπές εξακολουθούν να αποτελούν μάστιγα, με το κόστος να μετακυλίεται τελικά στους συνεπείς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών. Μόνο τον Ιούνιο, σε 1.155 ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, εντοπίστηκαν πάνω από 200 περιπτώσεις, με την αξία της κλαπείσας ενέργειας να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Συνολικά στο πρώτο πεντάμηνο του έτους:

Οι έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 65%, φτάνοντας τους 23.000.

Οι βεβαιώσεις οφειλής ενισχύθηκαν κατά 39%, αγγίζοντας τις 8.600.

Οι βεβαιωμένες απαιτήσεις εκτινάχθηκαν κατά 57%, αγγίζοντας τα 35,3 εκατ. ευρώ.

Η «μάστιγα» των ρευματοκλοπών εξακολουθεί να δοκιμάζει τις αντοχές του συστήματος, με τις Αρχές να σκληραίνουν το πλαίσιο, σε μια μάχη που κάθε άλλο παρά έχει κριθεί.