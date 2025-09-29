Ρεύμα: Νέο άλμα στις τιμές - Προβληματισμός για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Μετά από έναν Σεπτέμβριο που έφερε ανακούφιση σε πολλά νοικοκυριά, η εικόνα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται να αλλάζει εκ νέου. Τα στοιχεία της χονδρεμπορικής αγοράς δείχνουν σαφή ανοδική πορεία, γεγονός που προμηνύει αυξημένους λογαριασμούς τον Οκτώβριο.

Η τιμή επόμενης ημέρας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας ανέβηκε στα 141,58 ευρώ ανά μεγαβατώρα, βάζοντας εκ νέου σε τροχιά ανόδου τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Η αγορά, που έδειχνε σημάδια σταθεροποίησης, παίρνει και πάλι την ανηφόρα.

Για τον Σεπτέμβριο, η μέση τιμή στη χονδρική διαμορφώνεται έως τις 29 Σεπτεμβρίου στα 90,99 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 73,15 ευρώ τον Αύγουστο, σημειώνοντας άνοδο 24,4%. Το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου η αύξηση ξεπερνούσε το 30%, ωστόσο η έντονη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας λειτούργησε ως «ανάχωμα», περιορίζοντας την τελική διαφορά.

Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στα κυμαινόμενα τιμολόγια («πράσινα»), που συνδέονται ευθέως με τη χονδρική τιμή. Έτσι, οι καταναλωτές που είδαν φθηνότερους λογαριασμούς τον Σεπτέμβριο θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα τον Οκτώβριο, έστω και με πιο ήπια αύξηση σε σχέση με τις πρώτες εκτιμήσεις.

ΑΠΕ εκτός «μάχης»

Το ελληνικό ενεργειακό μείγμα επηρεάστηκε τώρα από τη χαμηλή συμβολή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Μόνο την Κυριακή, η παραγωγή από αιολικά πάρκα μειώθηκε κατά 51,2%, ενώ η ηλιακή ενέργεια περιορίστηκε κατά 44,8%.

Οι απώλειες αυτές καλύφθηκαν από πιο ακριβές πηγές, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά.

Οι καταναλωτές σε αβέβαιο έδαφος

Το σενάριο αυτό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την επισφάλεια που συνοδεύει τα κυμαινόμενα προγράμματα. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις που τα έχουν επιλέξει παραμένουν εκτεθειμένα στις διακυμάνσεις της αγοράς, οι οποίες εξαρτώνται από παράγοντες όπως το διεθνές κόστος καυσίμων, η ζήτηση και η συμμετοχή των ΑΠΕ στο μείγμα παραγωγής.

Αντίθετα, οι καταναλωτές που έχουν στραφεί στα σταθερά τιμολόγια («μπλε») εξακολουθούν να απολαμβάνουν την ασφάλεια της σταθερής χρέωσης, ανεπηρέαστοι από τις ανατροπές.

Η επιλογή αυτή είχε γνωρίσει άνθηση στην κορύφωση της ενεργειακής κρίσης και φαίνεται να ξανακερδίζει έδαφος, καθώς οι οικογένειες και οι επαγγελματίες επιδιώκουν σταθερότητα στους προϋπολογισμούς τους.

Το βλέμμα στον Οκτώβριο

Αν και η άνοδος της χονδρικής δεν φτάνει στα ακραία επίπεδα που καταγράφηκαν νωρίτερα μέσα στον μήνα, θεωρείται δεδομένο ότι θα αποτυπωθεί στους λογαριασμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ζήτημα πιθανών νέων μέτρων στήριξης επανέρχεται, με τους καταναλωτές να παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις και να αναζητούν διέξοδο στις πιο ασφαλείς σταθερές χρεώσεις.

Ο Οκτώβριος αναμένεται να αποτελέσει νέο «crash test» για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς η ενεργειακή αγορά συνεχίζει να κινείται σε ασταθές έδαφος.

Ράλι τιμών στο ρεύμα σε όλη την Ευρώπη

Ισχυρές αναταράξεις καταγράφονται σήμερα και στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με τις χονδρεμπορικές τιμές να εκτοξεύονται και τα ενεργειακά χρηματιστήρια να κινούνται σε «κόκκινο» φόντο.

Αιτία της νέας ανόδου θεωρείται η χαμηλή παραγωγή από αιολικά πάρκα, καθώς οι ασθενείς άνεμοι οδήγησαν σε δραματική μείωση της προσφοράς.

Οι ημερήσιες αυξήσεις είναι ακόμη πιο έντονες σε Λετονία και Λιθουανία, οι οποίες κατέγραψαν ράλι 130,7%. Ακολουθεί η Εσθονία με 101,5% και η Αυστρία με 55,8%. Αντίθετα, πιο ήπιες κινήσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (+1,9%) και στην Ιταλία (+18,2%).