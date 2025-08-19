Ρεύμα: Από τις αρνητικές τιμές σε μίνι ανοδικό κύμα

Μετά από ένα διάστημα συνεχών μειώσεων και αρνητικών τιμών, η εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε μέσα στο Σαββατοκύριακο ένα μίνι «ράλι» τιμών, το οποίο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Η άπνοια και η έλλειψη αποθηκευτικών δυνατοτήτων περιόρισαν την παραγωγή από ΑΠΕ, δίνοντας την πρωτοκαθεδρία στις μονάδες φυσικού αερίου. Παρά τη νέα άνοδο, η μέση τιμή παραμένει κάτω από το «ψυχολογικό όριο» των 100 ευρώ ανά MWh.

Συγκεκριμένα, στη χθεσινή συνεδρίαση η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε στα 28 ευρώ/MWh από τις ΑΠΕ, ενώ το υψηλότερο επίπεδο έφτασε τα 178 ευρώ/MWh το βράδυ από τις μονάδες βάσης. Η μέση ΤΕΑ για σήμερα, Τρίτη, διαμορφώθηκε στα 93,31 ευρώ/MWh, καταγράφοντας άνοδο 5,12%.

Παίρνει κεφάλι το φυσικό αέριο στο μείγμα

Στο εγχώριο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής, το φυσικό αέριο κατέκτησε για σήμερα την πρώτη θέση με ποσοστό 44,96%, μετά από μια περίοδο κυριαρχίας των ΑΠΕ, οι οποίες περιορίστηκαν στο 37,08%. Ακολουθούν οι εισαγωγές με 8,64% και τα υδροηλεκτρικά με 5,29%.

Η αλλαγή αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, καθώς οι εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της διεθνούς ενεργειακής αγοράς το προσεχές διάστημα. Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 15 Αυγούστου, τα συμβόλαια φυσικού αερίου για παράδοση Σεπτεμβρίου στο ολλανδικό TTF έκλεισαν στα 30,92 ευρώ/MWh — τη χαμηλότερη τιμή τριετίας.

Χαμηλότερος ο μέσος όρος του Αυγούστου

Αξιοσημείωτο είναι, όμως, ότι η μέση χονδρεμπορική τιμή του Αυγούστου κινείται αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Μέχρι σήμερα, η μέση τιμή του μήνα ανέρχεται σε 73,52 ευρώ/MWh, έναντι 100,57 ευρώ/MWh τον Ιούλιο και 85,42 ευρώ/MWh τον Ιούνιο.

Το βλέμμα στρέφεται πλέον στις επόμενες 11 συνεδριάσεις, οι οποίες θα κρίνουν το επίπεδο των χρεώσεων που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές για τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου. Αν δεν υπάρξει νέο «ράλι» τιμών, εκτιμάται ότι είναι εφικτή μια μείωση στα λεγόμενα «πράσινα» τιμολόγια, αν και η χονδρεμπορική τιμή δεν αποτελεί το μοναδικό παράγοντα διαμόρφωσης των λογαριασμών.

Θυμίζουμε ότι είμαστε προ των πυλών και της νέας κατηγορίας τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας που προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή, που θα φέρει κόκκινη χρωματική σήμανση. Η σχετική εισήγηση έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση.

Πρόκειται για τα λεγόμενα «ευέλικτα τιμολόγια», τα οποία δεν συνδέονται με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά ενσωματώνουν μια προκαθορισμένη παράμετρο — το λεγόμενο «ευέλικτο στοιχείο» — που μπορεί να διαφοροποιείται βάσει εξωτερικών παραγόντων, όπως για παράδειγμα η κατανάλωση.

Πάντως, τα σταθερά – γνωστά και ως «μπλε» – αποτελούν πλέον τη βασική επιλογή για τους καταναλωτές, καθώς προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και ασφάλεια.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, οι οικιακοί πελάτες που επέλεξαν μπλε τιμολόγια αυξήθηκαν εντυπωσιακά μέσα σε πέντε μήνες: από 867.161 τον Ιανουάριο σε 1.306.140 τον Μάιο, δηλαδή κατά 438.979. Αντίθετα, τα πράσινα τιμολόγια παρουσίασαν μείωση περίπου 241.000 συνδρομητών στο ίδιο διάστημα.