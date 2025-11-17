Ξεκάθαρα σημάδια ανάκαμψης στην αγορά φυσικού αερίου δίνουν οι τελευταίοι γύροι δημοπρασιών για χρονοπαράθυρα εκφόρτωσης (slots) και δυναμικότητα αεριοποίησης στον τερματικό LNG της Ρεβυθούσας, ενώ ισχυρή ζήτηση καταγράφεται και για το FSRU Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι διαθέσιμες θέσεις έως και το 2032 έχουν ήδη «ξεπουλήσει» για τη Ρεβυθούσα ενώ οι διεργασίες συνεχίζονται για τον προγραμματισμό έως το 2040.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι το θετικό μομέντουμ θα διατηρηθεί και στους επόμενους γύρους, αν και παραδοσιακά το ενδιαφέρον ατονεί όσο απομακρυνόμαστε χρονικά, λόγω υψηλότερου ρίσκου στις πολύ μακρινές δεσμεύσεις.

Η εικόνα αυτή διαβάζεται στην αγορά ως σαφές σήμα επιστροφής της ζήτησης φυσικού αερίου, αλλά και ως ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές υποδομές LNG.

Η τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία, η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου και το θετικό οικονομικό momentum οδηγούν σε «καταιγίδα» εισαγωγών LNG.

«Φουσκώνει» η ζήτηση για spot φορτία

Παράλληλα, η αγορά «βλέπει» έντονη κινητικότητα στα spot φορτία. Αιτήματα για επιπλέον αφίξεις κατατίθενται τόσο από χρήστες που δεν εξασφάλισαν ετήσια slots, όσο και από όσους έχουν ήδη προκρατήσει θέσεις και θέλουν να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες.

Δεν είναι τυχαίο ότι το πρόγραμμα της Ρεβυθούσας για το 2026 έχει ενισχυθεί κατά 4 TWh, αγγίζοντας σήμερα τις 40 TWh φυσικού αερίου, από 36 TWh που είχαν διατεθεί με τα standard slots πέρυσι.

Σημειώνεται ότι η ζήτηση αφορά και χειμώνα και καλοκαίρι. Περαιτέρω, καταλυτικό ρόλο αναμένεται να «παίξει» και η ευρωπαϊκή απόφαση για σταδιακή απόσυρση του ρωσικού αερίου, με πρώτο βήμα την απαγόρευση βραχυχρόνιων συμβολαίων από το καλοκαίρι του 2026—μια αλλαγή που αναδιατάσσει τις ροές και ενισχύει τις θαλάσσιες πύλες LNG.

Η μεγάλη εικόνα: Από τις δημοπρασίες στις ροές

Πέρυσι, οι δημοπρασίες είχαν επίσης κλείσει με «συν», με τον ΔΕΣΦΑ να υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση της Ρεβυθούσας θωρακίζει τον ρόλο της χώρας ως περιφερειακού κόμβου και στηρίζει τους στόχους του Κάθετου Διαδρόμου. Η φετινή εικόνα επιβεβαιώνει την τάση ότι οι δεσμεύσεις capacity σε βάθος χρόνου και η άνοδος των spot φορτίων μεταφράζονται σε μεγαλύτερη αξιοπιστία τροφοδοσίας για την Ελλάδα και τις γειτονικές αγορές.

Με τη Ρεβυθούσα σε υψηλή πληρότητα, το FSRU Αλεξανδρούπολης να ανεβάζει στροφές και τις βαλκανικές διασυνδέσεις να ενισχύονται, η Ελλάδα «κλειδώνει» κρίσιμες υποδομές για την επόμενη μέρα.

Το στοίχημα πλέον είναι η αποδοτική αξιοποίηση της δεσμευμένης δυναμικότητας και η μετατροπή της αυξημένης ζήτησης σε σταθερές ροές προς Βορρά—ώστε το σημερινό momentum να γίνει μόνιμο πλεονέκτημα ασφάλειας εφοδιασμού για ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη.