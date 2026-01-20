ΡΑΕΕΥ: Την Πέμπτη κλειδώνει το χρώμα για τα νέα υβριδικά τιμολόγια ρεύματος

Στην τελική φάση μπαίνει η θεσμοθέτηση των νέων υβριδικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στην αγορά από τον Φεβρουάριο, προσθέτοντας ακόμα ένα «χρώμα» στον χρωματικό κώδικα των τιμολογίων ρεύματος.

Την Πέμπτη, η Ολομέλεια της Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων καλείται να λάβει την τελική απόφαση για το ποιο χρώμα θα συνοδεύει τη νέα κατηγορία, καθώς και για τα βασικά χαρακτηριστικά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έως το τέλος Ιανουαρίου αναμένεται να εκδοθεί η σχετική ρυθμιστική απόφαση, ώστε τα υβριδικά τιμολόγια να αποτελέσουν διακριτή κατηγορία από τον επόμενο μήνα. Στο ίδιο πλαίσιο θα αποσαφηνιστεί ποια από τα προϊόντα που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά θα ενταχθούν στο νέο σχήμα.

Το «χρώμα» που διχάζει παρόχους και ρυθμιστή

Το επικρατέστερο σενάριο ήταν το κόκκινο χρώμα, ωστόσο, οι πάροχοι έχουν εκφράσει έντονες αντιρρήσεις για τη χρήση του κόκκινου χρώματος, θεωρώντας το επιθετικό και αποτρεπτικό για τους καταναλωτές. Στο τραπέζι βρίσκονται εναλλακτικές όπως μια πιο ήπια απόχρωση του κόκκινου, το μωβ ή ακόμη και το γαλάζιο, προκειμένου να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός που θα γίνει αποδεκτός από την αγορά.

Οι υπηρεσίες της ΡΑΑΕΥ έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τη νομική επεξεργασία του νέου πλαισίου, με στόχο να αποφευχθούν ενστάσεις και καθυστερήσεις και να εφαρμοστεί ομαλά το νέο σύστημα από τον Φεβρουάριο.

Γιατί δημιουργείται νέα κατηγορία

Τα νέα τιμολόγια θα χαρακτηρίζονται από σταθερή τιμή ανά «μπάντα» κατανάλωσης, επιχειρώντας να προσφέρουν έναν πιο προβλέψιμο λογαριασμό, χωρίς να εξαρτώνται πλήρως από τις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς.

Η δημιουργία των υβριδικών τιμολογίων έρχεται να καλύψει ένα «γκρίζο» σημείο της αγοράς. Μέχρι σήμερα, τα τιμολόγια σταθερής χρέωσης είχαν ενταχθεί από τις εταιρείες στην κατηγορία των μπλε τιμολογίων. Ωστόσο, η ΡΑΑΕΥ εκτιμά ότι πρόκειται για προϊόντα με ουσιώδεις διαφορές σε σχέση με τα κλασικά μπλε, τα οποία χαρακτηρίζονται από σταθερή τιμή κιλοβατώρας και πάγιο, με τη συνολική χρέωση να εξαρτάται αποκλειστικά από την κατανάλωση.

Αντίθετα, τα τιμολόγια σταθερής χρέωσης λειτουργούν με προκαθορισμένα επίπεδα κατανάλωσης και αντίστοιχη μηνιαία χρέωση, συχνά χωρίς να γνωστοποιείται ρητά η τιμή ανά κιλοβατώρα. Αν ο καταναλωτής υπερβεί το όριο του συμβολαίου του, η διαφορά εκκαθαρίζεται στο τέλος του εξαμήνου ή του έτους. Αυτή η διαφοροποίηση οδήγησε τη Ρυθμιστική Αρχή στην απόφαση να τα εντάξει σε ξεχωριστή κατηγορία.

Στόχος του νέου πλαισίου είναι η διαμόρφωση δύο βασικών κατηγοριών τιμολογίων:

των σταθερών (μπλε και υβριδικά/κοκκινωπά), με τιμές που δεν επηρεάζονται από τη χονδρεμπορική αγορά,

και των κυμαινόμενων (κίτρινα και πράσινα), όπου η τελική τιμή μεταβάλλεται ανάλογα με τις εξελίξεις στη χονδρεμπορική.

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Με την εισαγωγή των υβριδικών τιμολογίων, οι καταναλωτές καλούνται να πλοηγηθούν σε ένα νέο αλλά και πιο διαφανές πλαίσιο επιλογών. Η ΡΑΑΕΥ φιλοδοξεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο, διαχωρίζοντας με σαφήνεια τα τιμολόγια που προσφέρουν προβλεψιμότητα κόστους από εκείνα που ακολουθούν τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Με τις τιμές χονδρικής να παραμένουν ασταθείς, τα νέα προϊόντα φιλοδοξούν να προσφέρουν περισσότερη προβλεψιμότητα και ανταγωνισμό, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τη συμπεριφορά κατανάλωσής τους.

Τα υβριδικά τιμολόγια έκαναν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά τον περασμένο Μάιο, μέσα από προϊόντα όπως το Picasso της Protergia και το myHome Plan της ΔΕΗ.

Σε αυτά, ο καταναλωτής καταβάλλει σταθερό ποσό κάθε μήνα, με εκκαθάριση είτε ανά εξάμηνο είτε στο τέλος του έτους, ανάλογα με την κατανάλωση. Η λογική τους βασίζεται στη σταθερότητα ανά επίπεδο κατανάλωσης, ώστε ο πελάτης να γνωρίζει εκ των προτέρων πόσο θα πληρώσει, αποφεύγοντας τις «εκπλήξεις» των λογαριασμών.