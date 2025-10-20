Principia: Oλοκληρώνει την πρώτη της μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες

H Principia, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση μέσα από την καινοτομία και την τεχνολογία, ολοκληρώνει την πρώτη της μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (Battery Energy Storage System - BESS).

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την ευστάθεια και τον εξηλεκτρισμό του ενεργειακού συστήματος.

Βασικά Στοιχεία του Έργου

Ιδιοκτήτης: ΠΑΛΙΟΛΙΒΑΔΑ STORAGE Μ.Α.Ε. (100% θυγατρική της Principia Services SA)

Τοποθεσία: Βουνό Χαλκιδικής (Πολύγυρος)

Εμπορική ονομασία: Θεμέλιο

Ισχύς: 49MW

Εγκατεστημένη Χωρητικότητα: 127.04MWh

Εγγυημένη Χωρητικότητα: 98MWh (2ωρο)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

26 Battery Containers κατασκευής Sungrow (Κίνα)

Κάθε Battery Container έχει μέγιστη χωρητικότητα 5.015kWh και είναι εξοπλισμένο με κελιά CALB – 314Ah

13 υποσταθμοί παραγωγής Sungrow

Οι υποσταθμοί έχουν 13 μετασχηματιστές ισχύος 5.140kW & 13 πίνακες μέσης τάσης 33kV

2 τερματικούς (main stations) Υποσταθμούς Μέσης Τάσης

Διάρκεια Κατασκευής: Απρίλιος - Οκτώβριος 2025 - Ολοκλήρωση σε χρόνο ρεκόρ

Προβλεπόμενη εμπορική λειτουργία: Δεκέμβριος 2025

Προϋπολογισμός: 28εκατ. Ευρώ

Χρηματοδότηση: 50% Project Finance (Eurobank) - 50% ιδία κεφάλαια

Ασφάλεια: Κανένα ατύχημα σε σύνολο άνω των 20.000 ανθρωποωρών εργασίας

Στρατηγική Σημασία για την Principia

Πρώτη λειτουργική μονάδα BESS του χαρτοφυλακίου της Principia. Ανάμεσα στα πρώτα έργα BESS της χώρας

Το έργο φέρει το συμβολικό όνομα "Θεμέλιο", αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως το πρώτο θεμέλιο της εταιρείας στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας

Ενισχύει την τεχνολογική διαφοροποίηση και την προσαρμοστικότητα της εταιρείας σε ένα πιο ευέλικτο και απαιτητικό ενεργειακό τοπίο

Επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας στην ενεργειακή καινοτομία και τις βιώσιμες επενδύσεις, με επίκεντρο την αποθήκευση ενέργειας – κλειδί για τη μεγιστοποίηση της αξίας των ΑΠΕ

Οφέλη για το Σύστημα & την Αγορά

Μείωση των περικοπών ισχύος (curtailments) από αιολικά και φωτοβολταϊκά, ιδίως σε περιοχές με κορεσμένο δίκτυο

Ενίσχυση ευστάθειας ηλεκτρικού συστήματος, μέσω παροχής ισχύος σε περιόδους αιχμής και απορρόφησης πλεονάζουσας παραγωγής από ΑΠΕ

Προώθηση της αποκέντρωσης της ενέργειας, με ανάπτυξη αποθηκευτικών έργων κοντά στα σημεία παραγωγής ΑΠΕ.

Η ολοκλήρωση του έργου «Θεμέλιο» αποδεικνύει την επιχειρησιακή ικανότητα και τεχνική επάρκεια της Principia. Παράλληλα, αποτελεί ισχυρό μήνυμα προς την αγορά και τους θεσμούς ότι η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να γίνει με ταχύτητα, ασφάλεια και τεχνολογική ποιότητα.

Η Principia ανοίγει τον δρόμο στην αποθήκευση ενέργειας - Δείτε περισσότερα ΕΔΩ