Πώς προχωρά η νέα μονάδα αερίου των ΔΕΗ - ΔΕΠΑ στην Αλεξανδρούπολη

Σημαντική πρόοδος σημειώνεται στην κατασκευή του μεγάλου έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλεξανδρούπολη, που υλοποιείται από τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Ο νέος σταθμός συνδυασμένου κύκλου (CCGT) θα έχει ισχύ 840 MW και αναμένεται να αναβαθμίσει τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η κατασκευή των εργασιών προχωρά με ταχείς ρυθμούς ενώ την ανάπτυξή της έχει αναλάβει η «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε.», στην οποία η ΔΕΗ κατέχει το 71% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας το υπόλοιπο 29%.

Η συμμετοχή της ΔΕΗ αυξήθηκε στις αρχές του 2024, όταν εξαγόρασε το 20% που κατείχε η Damco Energy του ομίλου Κοπελούζου, έναντι 27 εκατ. ευρώ.

Στρατηγική επένδυση ύψους 400 εκατ. ευρώ

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ. Η μονάδα θα καλύπτει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, αλλά θα τροφοδοτεί και τις γειτονικές χώρες Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία, αξιοποιώντας την άμεση σύνδεσή της με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς.

Η εγκατάσταση θα συνδεθεί με το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης στη Νέα Σάντα, το οποίο αποτελεί σημείο-κλειδί και για τη δεύτερη γραμμή ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας (Νέα Σάντα – Maritsa East).

Η νέα γραμμή αυξάνει σημαντικά τη μεταφορική ικανότητα στο διασυνοριακό δίκτυο, φτάνοντας τα 1.400 MW από Ελλάδα προς Βουλγαρία και τα 1.700 MW αντίστροφα.

Ορίζοντας ολοκλήρωσης το 2027

Αν και αρχικά η λειτουργία του σταθμού είχε τοποθετηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2026, το πιο πρόσφατο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ προβλέπει έναρξη τον Απρίλιο ή Μάιο του 2027.

Η μονάδα θα συνδέεται απευθείας με το πλωτό τερματικό LNG της Gastrade στα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τον στρατηγικό της χαρακτήρα.

Προς την πράσινη μετάβαση

Ο σταθμός κατασκευάζεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 181 στρεμμάτων και θα παράγει ετησίως περίπου 5 TWh.

Εκτός από το φυσικό αέριο, θα διαθέτει δυνατότητα καύσης υδρογόνου σε μείγμα έως και 50%, τοποθετώντας την Ελλάδα ανάμεσα στις πρώτες χώρες της Ευρώπης που υλοποιούν τέτοιες υποδομές.

Η εγκατάσταση θα λειτουργεί με συντελεστή απόδοσης 63% και μειωμένες εκπομπές CO₂. Θα περιλαμβάνει έναν αεριοστρόβιλο General Electric 571 MW και έναν ατμοστρόβιλο 269 MW, οι οποίοι θα τροφοδοτούν σύγχρονη γεννήτρια W88 ισχύος 948 MVA.

Η σημασία για την περιοχή

Το έργο δεν περιορίζεται μόνο στην ενεργειακή επάρκεια ολόκληρης της χώρας.

Με την ολοκλήρωσή του, η Αλεξανδρούπολη αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον ρόλο της στον χάρτη της ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει τα δίκτυα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με νέες, πιο καθαρές τεχνολογίες παραγωγής.