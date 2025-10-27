Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας (IEA)

Οι νέες μεσοπρόθεσμες προοπτικές της Διεθνής Οργάνωσης Ενέργειας (IEA) προβλέπουν άνευ προηγουμένου επέκταση της παραγωγικής ικανότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως το 2030, με επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια, τη ζήτηση και την οικονομική προσιτότητα.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της IEA, οι παγκόσμιες αγορές φυσικού αερίου αναμένεται να υποστούν σημαντικές αλλαγές έως το τέλος της δεκαετίας, με την επερχόμενη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) να μετασχηματίζει τη δυναμική της αγοράς.

Η έκθεση Gas 2025, που δημοσιεύθηκε σήμερα, προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των πιθανών τάσεων προσφοράς, ζήτησης και εμπορίου στις παγκόσμιες αγορές φυσικού αερίου για τα επόμενα χρόνια. Παρέχει μια διεξοδική ανασκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων στην αγορά ενόψει του χειμώνα 2025-26 στο Βόρειο Ημισφαίριο και περιλαμβάνει προβλέψεις για την εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης έως το 2030.

Σύμφωνα με την έκθεση, μέχρι το 2030 αναμένεται να προστεθεί παραγωγική ικανότητα εξαγωγής ΥΦΑ περίπου 300 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) ετησίως – ένα ρεκόρ – κυρίως χάρη στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας υγροποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ. Πάνω από 80 bcm ετήσιας χωρητικότητας υγροποίησης LNG έχουν εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή του έτους, ένα ρεκόρ για τον τομέα LNG των ΗΠΑ. Αυτή η άνευ προηγουμένου παγκόσμια επέκταση αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια του παγκόσμιου εφοδιασμού και να μειώσει τις πιέσεις στην αγορά μετά από μια περίοδο στενότητας.

Αν και οι αγορές φυσικού αερίου έχουν σταδιακά επανέλθει σε ισορροπία μετά το σοκ προσφοράς που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι τιμές παρέμειναν πολύ πάνω από τα ιστορικά επίπεδα. Αυτό έχει περιορίσει τη ζήτηση, ειδικά στις ευαίσθητες στις τιμές αγορές της Ασίας. Η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης φυσικού αερίου προβλέπεται να επιβραδυνθεί από 2,8% το 2024 σε κάτω από 1% το 2025.

Ωστόσο, η έκθεση εκτιμά ότι η αύξηση της ικανότητας υγροποίησης θα μεταφραστεί σε πιθανή καθαρή αύξηση της προσφοράς ΥΦΑ κατά 250 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως έως το 2030. Εκτός από απρόβλεπτες διαταραχές, αυτό προβλέπεται να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές τα επόμενα χρόνια και να τονώσει την αύξηση της ζήτησης.

