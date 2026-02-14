Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Οι αλλαγές που φέρνουν - Ποιοι μπορούν να ωφεληθούν

Σε μια νέα φάση περνά η αγορά με την ενεργοποίηση των λεγόμενων «πορτοκαλί» δυναμικών τιμολογίων για επιχειρήσεις που διαθέτουν έξυπνους μετρητές.

Το πορτοκαλί τιμολόγιο, η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε από την 1η Φεβρουαρίου, συνδέει άμεσα τη χρέωση με την ωριαία τιμή της αγοράς επόμενης ημέρας. Αυτό σημαίνει χαμηλότερες τιμές κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, όταν η παραγωγή από ΑΠΕ, ιδίως φωτοβολταϊκά, είναι αυξημένη, και υψηλότερες χρεώσεις τις απογευματινές και βραδινές ώρες αιχμής. Παράλληλα, από την 1η Απριλίου 2026 θα επεκταθεί και σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ανακοινώνουν έως τις 17:00 τις τιμές που θα ισχύουν για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προσαρμόζουν ενεργά τη χρήση τους. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ λανσάρει το myBusinessDynamic, ένα δυναμικό τιμολόγιο με ωριαία τιμολόγηση, σηματοδοτώντας την είσοδο των μεγάλων παικτών στη νέα εποχή της ευέλικτης κατανάλωσης.

Η Διευθύντρια Ρύθμισης και Εποπτείας Αγορών Λιανικής και Προστασίας Καταναλωτών της ΡΑΑΕΥ, Ειρήνη Ιακωβίδου, έθεσε το βασικό πλαίσιο κατανόησης: «Τα δυναμικά τιμολόγια δεν αφορούν τον μέσο καταναλωτή αλλά τον ενεργό καταναλωτή, εκείνον που θέλει και μπορεί να προσαρμόσει την κατανάλωσή του». Όπως ανέφερε στην ημερίδα «Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πραγματικό Χρόνο: Η Δυναμική Τιμολόγηση στην Ελλάδα», πρόκειται για εργαλείο που συνδέεται με τη μετάβαση σε ένα σύστημα υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ, αλλά μεταφέρει ταυτόχρονα μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης στον καταναλωτή.

Η βασική προϋπόθεση για όφελος είναι η δυνατότητα μεταφοράς της κατανάλωσης σε ώρες χαμηλής τιμής. «Αν δεν αξιοποιηθεί αυτή η χρονική ευελιξία, το όφελος των δυναμικών τιμολογίων μπορεί να περιοριστεί και ακόμη και να αντιστραφεί», σημείωσε η κα Ιακωβίδου. Το μοντέλο αφορά κυρίως καταναλωτές με ευέλικτη χρήση ενέργειας ή υψηλά ηλεκτρικά φορτία, όπως ηλεκτρικά οχήματα και αντλίες θερμότητας, δηλαδή όσους μπορούν να επιλέγουν πότε θα καταναλώσουν ρεύμα.

Τα πορτοκαλί τιμολόγια αντικατοπτρίζουν τις ωριαίες διακυμάνσεις της αγοράς επόμενης ημέρας. «Τα δυναμικά τιμολόγια αντικατοπτρίζουν τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς και συνεπάγονται μεγαλύτερο ρίσκο για τον καταναλωτή», ανέφερε η κα Ιακωβίδου. Στο ίδιο πνεύμα, ο Κώστας Παπαμιχαήλ, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΕΣΠΕΝ, υπογράμμισε ότι «ένα δυναμικό τιμολόγιο ακολουθεί τη διακύμανση της χονδρεμπορικής αγοράς μέσα στην ημέρα και συνεπώς μεταφέρει ένα σημαντικό μέρος του ρίσκου στον καταναλωτή». Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του ρεύματος δεν είναι σταθερή αλλά αλλάζει κάθε ώρα, ανάλογα με τη ζήτηση και την παραγωγή, και ο καταναλωτής αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για το τελικό κόστος.

Οι καταναλωτές καλούνται να διαχειρίζονται έως και 24 διαφορετικές τιμές ημερησίως και να λαμβάνουν αποφάσεις για το πότε θα καταναλώσουν ενέργεια. «Ο μηχανισμός δεν είναι απλός και απαιτεί ενημέρωση, δεδομένα και ενεργή συμμετοχή», σημείωσε η κα Ιακωβίδου, επισημαίνοντας ότι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του τιμολογίου είναι κρίσιμη. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής πρέπει να παρακολουθεί τις τιμές που ανακοινώνονται για την επόμενη ημέρα και να προσαρμόζει τη χρήση συσκευών όπου είναι δυνατόν.

Η λειτουργία των δυναμικών τιμολογίων προϋποθέτει έξυπνο μετρητή και πρόσβαση σε δεδομένα κατανάλωσης. «Η πρόσβαση στα μετρητικά δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια αλλά ουσιαστικό εργαλείο κατανόησης», ανέφερε η κα Ιακωβίδου. Με απλά λόγια, ο έξυπνος μετρητής επιτρέπει στον καταναλωτή να βλέπει πότε και πόσο ρεύμα καταναλώνει μέσα στην ημέρα, ώστε να μπορεί να συγκρίνει τις ώρες υψηλής και χαμηλής τιμής και να προσαρμόζει τη χρήση του.

Ο Δημήτρης Τσαλέμης, Διευθυντής Διεύθυνσης Πελατών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, τόνισε ότι «ο καταναλωτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε δεδομένα κατανάλωσης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο ώστε να μπορεί να δει το προφίλ του και να κρίνει αν τον συμφέρει το δυναμικό τιμολόγιο», υπογραμμίζοντας ότι χωρίς έξυπνο μετρητή ο καταναλωτής δεν μπορεί να γνωρίζει πότε καταναλώνει περισσότερο και πότε το ρεύμα είναι φθηνότερο. Με άλλα λόγια, ο έξυπνος μετρητής λειτουργεί ως βασικό εργαλείο πληροφόρησης και ελέγχου της κατανάλωσης, απαραίτητο για να μπορέσει κάποιος να αξιοποιήσει ουσιαστικά το νέο μοντέλο τιμολόγησης.

Το μεγαλύτερο όφελος αναμένεται για καταναλωτές που μπορούν να μετακινούν την κατανάλωση μέσα στην ημέρα. «Αυτοί που θα ωφεληθούν περισσότερο είναι όσοι έχουν ευελιξία στον τρόπο που χρησιμοποιούν την ενέργεια και μπορούν να μετακινούν την κατανάλωσή τους σε ώρες χαμηλών τιμών», σημείωσε ο κ. Παπαμιχαήλ.