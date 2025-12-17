Asterion–TotalEnergies

Μια κίνηση που επιβεβαιώνει το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Asterion, ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έμφαση στις υποδομές στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Asterion γνωστοποίησε ότι απέκτησε ποσοστό 50% στα ανανεώσιμα περιουσιακά στοιχεία της TotalEnergies Greece, σε ένα χαρτοφυλάκιο αιολικής και ηλιακής ενέργειας συνολικής ισχύος 424 MW.

Το ποσοστό που πέρασε στην Asterion προέρχεται από την TotalEnergies και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντάσσεται πλέον στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα ΑΠΕ που αναπτύσσει ο όμιλος. Στην αγορά, η συμφωνία διαβάζεται ως «στοχευμένη είσοδος» της Asterion στην ελληνική ηλεκτροπαραγωγή, με έτοιμα και ώριμα έργα, σε μια περίοδο που η εγχώρια αγορά επιταχύνει τις επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια.

Η αποτίμηση και το «σήμα» της αγοράς

Η συναλλαγή αποτιμά το σύνολο του χαρτοφυλακίου στα 508 εκατ. ευρώ, τιμή που αντιστοιχεί σε περίπου 1,2 εκατ. ευρώ ανά εγκατεστημένο MW. Πρόκειται για μέγεθος που δείχνει πως οι επενδυτές συνεχίζουν να αποτιμούν υψηλά τα ώριμα assets με σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο και προβλέψιμες ταμειακές ροές, ειδικά όταν συνδυάζονται με ισχυρούς φυσικούς πόρους, όπως η ηλιοφάνεια και το αιολικό δυναμικό της Ελλάδας.

Τη λογική της επένδυσης περιέγραψε η Beatriz Trocolí εκ μέρους της Asterion Industrial Partners, σημειώνοντας ότι η εξαγορά ανοίγει «μοναδική» δίοδο προς την ελληνική αγορά μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας, με περιορισμένους κινδύνους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συμφωνία λειτουργεί ως επιταχυντής για την ευρωπαϊκή πλατφόρμα ΑΠΕ της Asterion, η οποία φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε πανευρωπαϊκό παίκτη με μακροπρόθεσμο μοντέλο ιδιοκτησίας και επενδυτικό ορίζοντα.

Ποιος κρατά τι – και ποιος «τρέχει» τη λειτουργία

Στην πράξη, η TotalEnergies διατηρεί το υπόλοιπο 50% και συνεχίζει να έχει τον ρόλο του operator, δηλαδή να λειτουργεί τα έργα.

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου των ισχυόντων ρυθμιζόμενων τιμολογίων, η TotalEnergies θα αναλάβει την απορρόφηση και την εμπορία του μεγαλύτερου μέρους της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, κρατώντας έτσι στα χέρια της την κρίσιμη εμπορική διαχείριση της παραγωγής.

Τι περιλαμβάνει το ελληνικό χαρτοφυλάκιο των 424 MW

Το portfolio είναι «μοιρασμένο» σε τεχνολογίες και στάδια ωριμότητας:

374 MW έργων σε λειτουργία

50 MW υπό κατασκευή

204 MW σε φωτοβολταϊκά

220 MW σε αιολικά

Γεωγραφικά, τα έργα βρίσκονται σε περιοχές που θεωρούνται «κλειδιά» για την παραγωγή από ΑΠΕ: Πελοπόννησο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και Κεντρική Ελλάδα, με το επενδυτικό αφήγημα να βασίζεται στους ισχυρούς αιολικούς και ηλιακούς πόρους των συγκεκριμένων ζωνών.

Ο ρόλος της Revalue Energies και οι επόμενοι στόχοι

Η Asterion συνδέει τη συγκεκριμένη κίνηση με τη συνολικότερη ανάπτυξη της πλατφόρμας της, η οποία «τρέχει» παράλληλα με την Revalue Energies, εταιρεία χαρτοφυλακίου της και έναν από τους ισχυρούς ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας (IPPs) στην Ιταλία. Η Revalue, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχει εξασφαλίσει περίπου 150 MW μέσω ιταλικών δημοπρασιών ΑΠΕ και στοχεύει έως το τέλος του 2026 να διαθέτει χαρτοφυλάκιο άνω των 350 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμο προς κατασκευή, στηριζόμενο σε pipeline ανάπτυξης που ξεπερνά τα 3 GW.

Η προσθήκη του ελληνικού πακέτου «ανεβάζει» το χαρτοφυλάκιο της Asterion με τη λειτουργική ισχύ να πλησιάζει τα 0,5 GW, ενώ το αναπτυξιακό χαρτοφυλάκιο ξεπερνά τα 3 GW, ενισχύοντας τον στόχο της εταιρείας να εδραιωθεί σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές γεωγραφίες με προτεραιότητα σε αγορές που θεωρούνται ώριμες και επενδυτικά ελκυστικές.

Οι σύμβουλοι της συναλλαγής

Στη διαδικασία, η Asterion υποστηρίχθηκε:

από την Clifford Chance για τα νομικά ζητήματα

από την EY για τα χρηματοοικονομικά και φορολογικά θέματα

Τα ελληνικά έργα ΑΠΕ παραμένουν στο ραντάρ διεθνών κεφαλαίων, ιδιαίτερα όταν συνδυάζουν ώριμη παραγωγή, γεωγραφική διαφοροποίηση και ισχυρό επενδυτικό αφήγημα γύρω από την ενεργειακή μετάβαση.