Πλησιάζει η ολοκλήρωση της ενοποίησης Ήρων και nrg - Προχωρά η έγκριση από τη ΡΑΑΕΥ

Στην τελική φάση βρίσκεται η σύμπραξη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil για τη δημιουργία του τρίτου ενεργειακού πόλου στη χώρα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δύο όμιλοι μπαίνουν στην τελική ευθεία της ενοποίησης με το σχέδιο να προβλέπει τη συνένωση των θυγατρικών Ήρων και nrg κάτω από μια νέα κοινή εταιρεία, την Utility Co, η οποία θα αποτελέσει έναν ισχυρό, καθετοποιημένο ενεργειακό παίκτη με δραστηριότητα σε ολόκληρο το φάσμα της αγοράς – από την παραγωγή έως την προμήθεια.

Οι δύο εταιρείες έχουν ήδη καταθέσει στη ΡΑΑΕΥ τις προκαταρκτικές αιτήσεις για την τροποποίηση των αδειών προμήθειας φυσικού αερίου, προκειμένου να αποτυπωθεί η νέα μετοχική σύνθεση. Η Utility Co, που θα ανήκει ισότιμα κατά 50%-50% στους δύο ομίλους, θα είναι ο αποκλειστικός μέτοχος τόσο του Ήρωνα όσο και της nrg. Οι αιτήσεις έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 21 Οκτωβρίου, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται χρονικά στο 2026.

Στην Utility Co θα ενταχθούν όχι μόνο οι εμπορικές δραστηριότητες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αλλά και οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής των δύο ομίλων, συνολικής ισχύος περίπου 1,7 GW. Πρόκειται για τη νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου στην Κομοτηνή (877 MW), τη μονάδα Ήρων ΙΙ στη Θήβα (441 MW), καθώς και τη συμμετοχή 35% στην Korinthos Power (437 MW).

Με βάση τα στοιχεία της αγοράς, το νέο σχήμα θα διαθέτει περισσότερους από 488.000 πελάτες, πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας 8,3 TWh και μερίδιο αγοράς 17% στη λιανική, γεγονός που το καθιστά τον δεύτερο ιδιώτη προμηθευτή στη Χαμηλή και Μέση Τάση. Αντίστοιχα, στην αγορά φυσικού αερίου η συνδυαστική του θέση φτάνει το 11%, εξυπηρετώντας περίπου 61.000 πελάτες.

Η Motor Oil θα εισφέρει στη νέα εταιρεία το 100% της nrg, το 50% της Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής, καθώς και 79 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ εξαιρούνται οι δραστηριότητες ηλεκτροκίνησης και micro-mobility της nrg (InCharge και Automotive Solutions). Από την πλευρά της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μεταφέρει τον Ήρωνα και τις παραγωγικές του υποδομές, δημιουργώντας έτσι έναν όμιλο με πλήρη κάθετη ολοκλήρωση – από την παραγωγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί με κοινή διοίκηση καθώσς CEO θα είναι ο Λουκάς Δημητρίου, deputy CEO ο Αναστάσιος Λωσταράκος, ενώ ο Κωνσταντίνος Μπασλής θα αναλάβει τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή Energy Portfolio & Προμήθειας. Το brand name Utility Co παραμένει προσωρινό, με την οριστική επωνυμία να ανακοινώνεται μετά την έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η δημιουργία του τρίτου πόλου θα αλλάξει τα δεδομένα στον κλάδο, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό απέναντι στους δύο μεγάλους ομίλους που κυριαρχούν σήμερα. Οι δύο εταίροι βλέπουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αναμένεται να αυξάνεται με ρυθμό 2,4% ετησίως έως το 2030, ενώ η αγορά προμήθειας, που παραμένει ακόμη κατακερματισμένη, υπολογίζεται να ξεπεράσει τις 11 TWh στα επόμενα χρόνια.

Όπως επισημαίνουν στελέχη του κλάδου η συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil δημιουργεί έναν νέο ενεργειακό παίκτη με ευρωπαϊκή προοπτική, ικανό να επενδύσει σε καινοτομία, καθαρές τεχνολογίες και ενεργειακές υπηρεσίες νέας γενιάς.