Βιομηχανία

Παρατείνεται ο χρόνος για τους κατόχους αδειών μεγάλων έργων ΑΠΕ, για να συνάψουν διμερείς συμβάσεις για προμήθεια ρεύματος (PPAs) με μεγάλους καταναλωτές. Πηγές της αγοράς να τονίζουν ότι η αναβολή δόθηκε προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, καθώς οι συμβάσεις επαναδιαπραγματεύονται υπό το πρίσμα των συνεχώς μειούμενων τιμών στη χονδρική, ειδικά κατά τις ώρες μέγιστης παραγωγής των φωτοβολταϊκών.



Οι επενδυτές κερδίζουν τώρα τρεις επιπλέον μήνες προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα προτεραιότητας στην απόκτηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή. Παράλληλα, η απόφαση αυτή συνοδεύεται από αυστηρότερες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, προβλέπει αύξηση κατά 10% στο ύψος των εγγυητικών επιστολών που πρέπει να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, αλλά και αυστηρότερο πλαίσιο για την τήρηση των σχετικών προθεσμιών.

Οι αλλαγές που φέρνει η νέα ρύθμιση

Η τροποποίηση φέρει τις υπογραφές του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και του υφυπουργού Νίκου Τσάφου και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Έρχεται να αναθεωρήσει την απόφαση του καλοκαιριού του 2022, που είχε εκδοθεί από τον τότε υπουργό Κώστα Σκρέκα και η οποία όριζε το πλαίσιο προτεραιότητας στις συνδέσεις νέων έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης.

Συγκεκριμένα:

Για την Ομάδα Β’, στην οποία υπάγονται τα έργα με PPA με μεγάλους καταναλωτές, οι επενδυτές έχουν πλέον περιθώριο εννέα μηνών από την έκδοση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για να υποβάλουν τη σχετική σύμβαση, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η προσφορά παύει να ισχύει.

Για τις Ομάδες Α’, Β’ και Δ’, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των εγγυητικών επιστολών, ωστόσο για την Ομάδα Β’ προβλέπεται ότι η τρίμηνη παράταση θα συνοδεύεται από αύξηση 10% στο ποσό της εγγυητικής.

Στόχος της νέας ρύθμισης

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να δώσει επιπλέον χρόνο στους επενδυτές για να κλείσουν συμφωνίες με μεγάλους καταναλωτές, αλλά χωρίς να χαλαρώσει το πλαίσιο αξιοπιστίας και τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων. Η αύξηση στις εγγυητικές επιστολές λειτουργεί ως αντικίνητρο για καθυστερήσεις και ταυτόχρονα ως εγγύηση ότι οι δεσμεύσεις θα προχωρήσουν εντός των νέων προθεσμιών.

Με το βλέμμα στραμμένο στη σταδιακή διείσδυση περισσότερων έργων ΑΠΕ στο σύστημα, το ΥΠΕΝ επιδιώκει να ενισχύσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια των επενδύσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι συνδέσεις θα προχωρούν με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις που μπορούν να υλοποιηθούν.

Πόσο ρεαλιστικό είναι το ιταλικό μοντέλο

Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στη λήψη αποφάσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στην εγχώρια βιομηχανία, προτείνοντας την υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου και στην ελληνική αγορά.

Το μοντέλο προβλέπει την παροχή ενέργειας σε σταθερές τιμές για τρία χρόνια σε ενεργοβόρες βιομηχανίες. Ως αντάλλαγμα, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να επενδύσουν σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επιστρέφοντας πολλαπλάσια ποσότητα ενέργειας σε διάστημα είκοσι ετών μετά την αρχική περίοδο στήριξης. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και την προώθηση των πράσινων επενδύσεων, έχοντας λάβει ήδη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ιταλικό της αντίστοιχο.

Παράγοντες του κλάδου τονίζουν πως το ιταλικό μοντέλο είναι ανεπιφύλακτα είναι μια λύση και για την Ελλάδα που πρέπει άμεσα να εξεταστεί. Ωστόσο, άλλες πηγές της αγοράς, επισημαίνουν πως το μοντέλο αυτό δεν είναι ρεαλιστικό για τη δική μας περίπτωση, καθώς είναι αρκετά πιθανό να μετακυλιστεί το κόστος στον καταναλωτή.