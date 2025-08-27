Παπασταύρου: Στις 10 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός για την Chevron

Στις 10 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός για την Chevron αναφορικά με τους υδρογονάνθρακες, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Ο ΥΠΕΝ εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την ύπαρξη προσφορών από ενδιαφερόμενους ομίλους. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται μέσα στο 2025, με τον ανάδοχο να αναδεικνύεται και να ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις εκμετάλλευσης.

Αναφορικά με τις τιμές ρεύματος, ο κ. Παπασταύρου είπε πως συγκρότηση ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας απέτρεψε την περσινή αύξηση τιμών χονδρικής ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη, με μείωση 25–27% συγκριτικά με πέρσι τον Αύγουστο. Στόχος είναι η αποκλιμάκωση να φανεί στα τιμολόγια λιανικής τον Σεπτέμβριο.

Τόνισε παράλληλα τη σημασία της αποθήκευσης ενέργειας και της διασύνδεσης των νησιών για τη σταθερότητα του συστήματος. Επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει άμεσο σχέδιο μείωσης του πλαφόν του πράσινου τιμολογίου από τις 500 κιλοβατώρες στις 200.

Σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα, ο υπουργός σημείωσε πως οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά, με δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου. Αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία «30 επί 30», με στόχο την προστασία τουλάχιστον του 30% των θαλάσσιων περιοχών μέχρι το 2030, ενώ η Ελλάδα σχεδιάζει να υπερβεί το ποσοστό αυτό φτάνοντας στο 35–36% νωρίτερα από την προθεσμία.

Επισήμανε τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών ψαράδων, αναφέροντας ως παράδειγμα την Αμοργό, όπου οι επαγγελματίες αποφάσισαν να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους δύο μήνες το χρόνο για να βοηθήσουν την αναζωογόνηση της θάλασσας.