Παπασταύρου για διαχείριση αποβλήτων: Απομένει πάρα πολλή δουλειά να γίνει

Την άποψη ότι στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων «ενώ τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, δεν τα πάμε καλά» εξέφρασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας για τις μεταρρυθμίσεις και τις προκλήσεις στη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο ημερίδας του Υπουργείου που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Για τα θετικά βήματα που έχουν συντελεστεί ανέφερε ότι «το 2019 λειτουργούσαν τρεις μονάδες, ενώ τώρα 13 και το 2019 κατασκευάζονταν 5 ενώ τώρα κατασκευάζονται 26». Ωστόσο υπογράμμισε ότι απομένει πάρα πολλή δουλειά να γίνει, τόνισε ότι η συνεργασία είναι καθοριστικός παράγοντας και πρόσθεσε: «προχωρούμε μπροστά με τη βασική αρχή 'ο ρυπαίνων πληρώνει'. Προσπαθούμε να εναρμονιστούμε με τις καλές πρακτικές της Ευρώπης και συγχρόνως να τρέξουμε. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα ευαίσθητο στις τοπικές κοινωνίες. Εμείς με ανοιχτό διάλογο είμαστε εδώ για να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο».

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος τόνισε ότι η χρονιά που διανύουμε είναι κρίσιμη για τα απόβλητα, σημείωσε ότι το ζητούμενο είναι να γυρίσουμε τον διακόπτη, να πετύχει η μεταρρύθμιση στην ανακύκλωση και συμπλήρωσε: «μπαίνουμε στην τελευταία στροφή με αισιοδοξία, με απόθεμα δουλειάς και με απόθεμα αξιοπιστίας και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απέναντι στην αγορά και απέναντι στην αυτοδιοίκηση».

Ειδικότερα ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι σύντομα θα υπάρξουν απτά αποτελέσματα στην ανακύκλωση, υπάρχει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν οι δήμοι απαλλαγούν από τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και των υλικών του καφέ κάδου στα απορρίμματα των ξενοδοχείων και της εστίασης όπου θα γίνει ξεχωριστό σύστημα, τότε θα επικεντρωθούν στον καφέ κάδο από τις κατοικίες, τα πράσινα και τα ογκώδη. Παράλληλα είπε ότι τα διαφορετικά ρεύματα των αποβλήτων είναι καλά διαστασιολογημένα, προανήγγειλε ότι τα ΠΕΣΔΑ θα έχουν τελειώσει όλα πλην της Αττικής στο τέλος του έτους και ο 14ος ΦΟΔΣΑ θα πιστοποιηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Για την ενεργειακή αξιοποίηση επισήμανε ότι είναι μια συζήτηση κοινής λογικής και πρόσθεσε ότι το υπόλειμμα της διαχείρισης των αποβλήτων αντί να θάβεται σήμερα θα αξιοποιείται ενεργειακά και αυτός είναι ο μοναδικός οδικός χάρτης για να οδηγήσει τη χώρα σε ταφή κάτω από 10%.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου επισήμανε ότι η αυτοδιοίκηση υποστηρίζει την ανακύκλωση, την επανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, τον καφέ κάδο και την κομποστοποίηση αλλά και την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Ειδικά για την ενεργειακή αξιοποίηση τάχθηκε υπέρ της κατεύθυνσης των χρηματοδοτήσεων προς την ανακύκλωση και όχι στην ενεργειακή αξιοποίηση που μπορεί να γίνει με ιδιωτικά κεφάλαια ενώ ζήτησε η διαστασιολόγηση των έξι μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης να είναι μικρή και το κόστος για τον πολίτη να είναι το ίδιο ή μικρότερο από την εναλλακτική της ταφής.

Ο Παναγιώτης Πανταζάτος, αναπληρωτής προϊστάμενος στη μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων είπε: «δυστυχώς η Ελλάδα είναι πολύ πίσω ακόμη στα ζητήματα της διαχείρισης και απέχει ακόμη κατά πολύ από εκεί που βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη». Εκτίμησε ότι η χώρα απέχει πάρα πολύ από τον στόχο που έχει θέσει η Ευρώπη ώστε το λιγότερο του 10% των οικιακών απορριμμάτων να καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων έως το 2035 και συμπλήρωσε: «Είμαστε σε πάρα πολύ μεγάλη απόκλιση σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση. Οι στόχοι της ανακύκλωσης είναι υψηλότατοι. Δεν έχουμε πετύχει τους στόχους της φετινής χρονιάς. Οι στόχοι του 2030 είναι υψηλοί. Επίσης του 2035 είναι ακόμη υψηλότεροι. Η χώρα εξακολουθεί να πληρώνει πρόστιμα και πρέπει να κάνουμε το παν σήμερα και τα επόμενα χρόνια ούτως ώστε όχι απλώς να κλείσει τα παλιά πρόστιμα και τις παλιές παραβάσεις αλλά να μην ανοίξει νέες διαδικασίες παραβάσεων που θα προκύπτουν από την απόκλιση που έχει σήμερα για τα ζητήματα της ανακύκλωσης».

Επιπλέον αναγνώρισε ότι υπάρχει εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις μονάδες που φτιάχνονται σε όλη την Ελλάδα και υπάρχει σημαντικός προϋπολογισμός μέσα από το ΕΣΠΑ ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να γίνεται χωριστή διαλογή των απορριμμάτων, να χρηματοδοτηθούν οι μονάδες ανακύκλωσης και να κλείσουν οι εκκρεμότητες με το ολιστικό έργο στην Πελοπόννησο που αφορά τη χωριστή διαλογή των απορριμμάτων, την πιστοποίηση των ΦΟΔΣΑ και την υλοποίηση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Στο πάνελ για τις μεταρρυθμίσεις και τις προκλήσεις στη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα τοποθετήθηκαν επίσης η Λένα Μπέλση, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανικών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης, ο Αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΠροστασίαΣ Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης και ο Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), Μιχάλης Οικονομάκης.