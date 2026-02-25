Ουάσιγκτον: Τα mega deals Altantic See, Onex, ΔΕΗ και Metlen

Με έξι νέες συμφωνίες και ένα σημαντικό μήνυμα υπέρ της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε χθες στην Ουάσιγκτον η «Διατλαντική Σύνοδος για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου».

Η διοργάνωση, με πρωτοβουλία του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, ανέδειξε την Αθήνα ως κομβικό κρίκο σε μια νέα αλυσίδα τροφοδοσίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό LNG, με επίκεντρο τον Κάθετο Διάδρομο.

Στο επιχειρηματικό σκέλος, από τις έξι συμφωνίες/μνημόνια συνεργασίας που ανακοινώθηκαν, οι πέντε συνδέονται άμεσα με ελληνικά συμφέροντα και τη λειτουργική ωρίμανση του Κάθετου Διαδρόμου. Μάλιστα, οι τέσσερις από αυτές είναι της Atlantic SEE LNG Trade (κοινοπραξία AKTOR–ΔΕΠΑ Εμπορίας), μία της Metlen και μία της MET Group.

Τέσσερα νέα «κλειδιά» από Atlantic SEE LNG Trade

Κομβικός αναδείχθηκε ο ρόλος της Atlantic SEE LNG Trade καθώς προχώρησε σε τέσσερα νέα deals, τα οποία υπέγραψε με την ουκρανική Naftogaz, τη βουλγαρική κρατική Bulgargaz, τις Aluminij Industries και M.T. Abraham Group από τη Βοσνία–Ερζεγοβίνη και το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας. Με τις συγκεκριμένες συμφωνίες, η Ελλάδα αποκτά ένα στρατηγικό πλεονέκτημα εν μέσω γεωπολιτικής ρευστότητας που την καθιστά σταθερό και διεθνή ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή.

Ξεχωριστή δυναμική δίνει και το μνημόνιο συνεργασίας Metlen–Shell, με χρονικό ορίζοντα πενταετίας (2027–2031) και προβλεπόμενες ποσότητες περίπου 0,5 έως 1,0 bcm LNG ετησίως, με παραδόσεις στις ελληνικές υποδομές υποδοχής/αεριοποίησης στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη.

Το δεύτερο ελληνικό «μέτωπο» στην Ουάσιγκτον: Το Giga Data Center της ΔΕΗ

Την ίδια στιγμή, η ελληνική παρουσία στην Ουάσιγκτον δεν περιορίζεται στο φυσικό αέριο. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, βρίσκεται επίσης στις ΗΠΑ, με στόχο την προσέλκυση επενδυτών για το σχέδιο Giga Data Center που σχεδιάζεται στη Δυτική Μακεδονία, στον χώρο της μονάδας του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη.

Το σήμα ότι προχωρούν οι συζητήσεις του ελληνικού ομίλου με μεγάλους Αμερικανούς hyperscalers, ενισχύει και το γεγονός ότι οι συνομιλίες διεξάγονται παράλληλα και σε πολιτικό επίπεδο, όπως έδειξε και η προ ημερών συζήτηση για το θέμα που είχε ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής της ομάδας του προέδρου Τραμπ για τη τεχνολογία Michael Kratsios.

Οι συζητήσεις της εταιρείας με τους συνομιλητές της στην αμερικανική πρωτεύουσα δείχνουν να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη δυναμική, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί.

Η συμφωνία της Onex

Παράλληλα, σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies και του νοτιοκορεατικού ομίλου Hanwha Power Systems. Στην εκδήλωση θα παραστούν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Η συγκεκριμένη συμφωνία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στη διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς στους τομείς της ενέργειας και της ναυπηγικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η υπογραφή της συμφωνίας εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως αφετηρία για νέες συμπράξεις, με έμφαση στην ανάπτυξη και υποστήριξη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, σήμερα συνεχίζονται οι επαφές για τον Κάθετο Διάδρομο σήμερα με σειρά επίσημων διμερών συναντήσεων του κ. Παπασταύρου με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, καθώς και με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συναντήσεις με μέλη του Κογκρέσου και της Γερουσίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής στήριξης στο έργο.

Το κοινό ανακοινωθέν

Πέρα από τις εταιρικές συμφωνίες, καθοριστικές ήταν και οι πολιτικές δεσμεύσεις. Στο περιθώριο της Συνόδου υπογράφηκε κοινή δήλωση των ΗΠΑ με 12 ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ τους και η Ελλάδα) για ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, μεγαλύτερη διαφάνεια της αγοράς, εναρμόνιση εμπορικών «κόμβων», αποδοτικά πλαίσια χρεώσεων διαμετακόμισης και άρση κανονιστικών εμποδίων που μπλοκάρουν εισαγωγές, υποδομές και μακροπρόθεσμη σταθερότητα.