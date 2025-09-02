Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Θέτει σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκό σταθμό 6,5 MW στο Εργοστάσιό του στο Μηλάκι Ευβοίας

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ενισχύει έμπρακτα τη στρατηγική του για βιώσιμη ανάπτυξη και ενεργειακή αυτονομία, εγκαινιάζοντας τη λειτουργία ενός ακόμη μεγάλου φωτοβολταϊκού σταθμού στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου του στο Μηλάκι Ευβοίας μετά και την αντίστοιχη εγκατάσταση στη μονάδα του Βόλου το Μάιο.

Με εγκατεστημένη ισχύ 6,5 MW, η επένδυση αυτή ύψους 6 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου, εστιάζοντας στην κάλυψη των ιδίων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω ανανεώσιμων πηγών, χωρίς έγχυση στο δίκτυο (zero feed-in). Η εγκατάσταση καλύπτει τη στέγη κτιρίου, έκτασης 10 στρεμμάτων καθώς και δύο σημεία επί εδάφους, συνολικής επιφάνειας 69 στρεμμάτων επιπλέον.

Στο σύνολό τους τοποθετήθηκαν στο Εργοστάσιο στο Μηλάκι 11.000 φωτοβολταϊκά πάνελ τελευταίας τεχνολογίας, με την ετήσια εκτιμώμενη παραγωγή να προσεγγίζει τις 10.000.000 kWh, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των ενεργειακών απαιτήσεων της μονάδας. Πέραν της ενεργειακής αυτονομίας, το έργο επιφέρει περιβαλλοντικά οφέλη σημαντικής κλίμακας, καθώς υπολογίζεται ότι θα περιοριστούν οι εκπομπές CO₂ κατά περίπου 2.350 τόνους σε ετήσια βάση.

Ο κ. Βασίλης Κατερέλος, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε σχετικά: «Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, επεκτείνουμε σταθερά τις επενδύσεις μας σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Η ενεργή μετάβαση προς μία κυκλική και πράσινη οικονομία αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητά μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας να οδηγούμε τις καινοτόμες και αειφόρες κατασκευές του αύριο.»