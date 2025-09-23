ΟΗΕ: Μέσα στις επόμενες εβδομάδες οι νέοι στόχοι της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να συμφωνήσει τον νέο της κλιματικό στόχο τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ στο Reuters κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας για το Κλίμα στη Νέα Υόρκη.

Η Τερέζα Ριμπέρα, η οποία επιβλέπει τις «πράσινες» πολιτικές της Ένωσης, είπε ότι ελπίζει να παρουσιάσει το επικαιροποιημένο σχέδιο για το κλίμα μέχρι τη στιγμή που ο κόσμος θα συγκεντρωθεί για τις συνομιλίες για το κλίμα στη Βραζιλία τον Νοέμβριο.

«Πιστεύω ότι το θέμα θα επιλυθεί τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ισπανίδα αξιωματούχος είπε ακόμα ότι η ΕΕ σκοπεύει να παραμείνει πιστή στα κλιματικά της σχέδια, επειδή είναι κοινωνικά και οικονομικά λογικά, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχωρήσουν από τις προσπάθειές τους να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

«Σκοπεύουμε να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις και τους στόχους μας και η συζήτηση αφορά τον τρόπο συνδυασμού των μέτρων ανταγωνιστικότητας, ώστε να καταλήξουμε σε μια συνεπή πορεία προς την πλήρη αποκαρβονιοποίηση που έχει τεθεί ως στόχος για το 2050», δήλωσε.

Συμπλήρωσε πως ορισμένοι πιστεύουν ότι το κλίμα μπορεί να περιμένει, αλλά η ίδια είναι «πεπεισμένη ότι αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, όχι μόνο για κλιματικούς λόγους... όχι μόνο για κοινωνικούς λόγους [αλλά και] για οικονομικούς λόγους. Είναι απλά τρέλα. Είναι αυτοκτονία».

Η ΕΕ δεν κατάφερε να συμφωνήσει τον κλιματικό της στόχο εγκαίρως για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, και αναμένεται να χάσει την προθεσμία του ΟΗΕ στο τέλος του μήνα, λόγω διαφωνιών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την φιλοδοξία του στόχου.

Ως εναλλακτική λύση, τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα σε μια «δήλωση προθέσεων» που περιγράφει τον κλιματικό στόχο που η ΕΕ ελπίζει τελικά να εγκρίνει, ώστε να αποφευχθεί η πλήρης αποτυχία των ηγετών της στην συνάντηση του ΟΗΕ την Τετάρτη, όπου οι ηγέτες του κόσμου αναμένεται να ανακοινώσουν νέους κλιματικούς στόχους.

Κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Γαλλία και η Πολωνία, ζήτησαν από τους ηγέτες των κυβερνήσεών τους να συζητήσουν τον νέο κλιματικό στόχο πριν από την έγκρισή του. Η επόμενη σύνοδος κορυφής των ηγετών της ΕΕ έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου.