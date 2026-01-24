Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συνομιλίες με την Chevron, άλλους παραγωγούς αργού πετρελαίου και μεγάλους παρόχους υπηρεσιών πετρελαίου σχετικά με ένα σχέδιο για την ταχεία αύξηση της παραγωγής αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας, ανέφερε το Bloomberg News το Σάββατο, επικαλούμενο ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Οι αξιωματούχοι έχουν συζητήσει τη χρήση των εταιρειών SLB, Halliburton και Baker Hughes για την επισκευή και αντικατάσταση παρωχημένου εξοπλισμού, καθώς και για την ανανέωση παλαιών γεωτρήσεων, ανέφερε η έκθεση.

Με περιορισμένες επενδύσεις, η Βενεζουέλα θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγή της κατά μερικές εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανέφερε η έκθεση, προσθέτοντας ότι ο σύγχρονος αμερικανικός εξοπλισμός και οι τεχνικές θα μπορούσαν να αναζωογονήσουν υπάρχουσες γεωτρήσεις και να φέρουν νέα παραγωγή σε λειτουργία μέσα σε μήνες.

Η προσέγγιση «γρήγορης δράσης» έχει σχεδιαστεί για να εκπληρώσει τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ να αυξηθούν γρήγορα οι ροές αργού πετρελαίου μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δημιουργώντας μετρητά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανασυγκρότηση της χώρας.

Μακροπρόθεσμα, ο στόχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παραμένει η αναζωογόνηση της βιομηχανίας, φέρνοντας την παραγωγή πιο κοντά στο ιστορικό υψηλό της χώρας το 1970, περίπου 3,75 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, από την τρέχουσα παραγωγή που είναι κάτω από 1 εκατομμύριο βαρέλια.

Ένας εκπρόσωπος της Halliburton δήλωσε ότι στόχος της εταιρείας στη Βενεζουέλα είναι «να επιτευχθούν γρήγορες νίκες και να ανακτηθεί άμεσα η παραγωγή». Οι εκπρόσωποι της SLB δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλιο. Η Baker Hughes αρνήθηκε να σχολιάσει.

Μια πιο άμεση αύξηση στις ροές αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας θα ευθυγραμμιστεί με αρκετές προτεραιότητες για τον Τραμπ, ο οποίος έχει δώσει έμφαση στην αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία, τόσο ως πηγή διεθνούς επιρροής όσο και ως πολιτικού κεφαλαίου στο εσωτερικό, όπου επιδιώκει να μετριάσει τις ανησυχίες για το κόστος διαβίωσης πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μια αύξηση της προσφοράς από τη Βενεζουέλα, έστω και μετριοπαθής, θεωρείται ότι βοηθά όχι μόνο στον περιορισμό των τιμών αργού πετρελαίου και βενζίνης, αλλά και στην επέκταση της ευελιξίας των ΗΠΑ να δράσουν εναντίον του Ιράν χωρίς να ταράξουν την αγορά.

Οι πωλήσεις αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας θα αποφέρουν κέρδη και στις δύο χώρες και «θα ρίξουν ακόμα περισσότερο τις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One την Πέμπτη. «Γεωτρύπουμε περισσότερο πετρέλαιο από ποτέ στην ιστορία της χώρας μας, κατά πολύ. Αν προσθέσεις και τη Βενεζουέλα, είναι ένα τεράστιο μέρος της αγοράς».