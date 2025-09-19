Καλώδιο Kρήτης- Κύπρου

Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα ένας νέος γύρος τηλεδιασκέψεων για την πορεία του έργου GSI, με βασικό στόχο να επιλυθούν οι εκκρεμότητες που μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση.

Αν και η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», ΑΔΜΗΕ, ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ έχουν ήδη ενημερωθεί και ετοιμάζονται για τη συνεδρίαση, διατηρώντας πάντως χαμηλές προσδοκίες, καθώς η τελική έκβαση συνδέεται με τις αποφάσεις του υπουργού Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού.

Η κυπριακή ρυθμιστική αρχή έχει εγκρίνει από τα τέλη Ιουλίου δαπάνες 25 εκατ. ευρώ για το 2025, ποσό που αφορά την ανάκτηση κόστους του ΑΔΜΗΕ. Για να προχωρήσει όμως στον επιμερισμό της δαπάνης στους Κύπριους καταναλωτές απαιτείται η έγκριση του αντίστοιχου κονδυλίου από το υπουργείο Οικονομικών στη Λευκωσία, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.

Η άρνηση του κ. Κεραυνού να προχωρήσει έχει προκαλέσει τριβές στις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας, μεταφέροντας το κέντρο βάρους της επικείμενης τηλεδιάσκεψης κυρίως στις τοποθετήσεις του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Nexans, τον ανάδοχο κατασκευαστή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η στάση που θα κρατήσει η ΡΑΕΚ, καθώς θα αποτελέσει ένδειξη για το αν υπάρχουν περιθώρια συμβιβασμού και σύγκλισης με την Αθήνα. Σε πολιτικό επίπεδο πάντως, το κλίμα δείχνει να αποκλιμακώνεται, με τις επαφές Ελλάδας και Κύπρου να συνεχίζονται σε αναζήτηση λύσης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (22–26 Σεπτεμβρίου), όπου οι δύο ηγέτες θα επιχειρήσουν να επαναφέρουν το έργο σε τροχιά. Το θέμα σχεδιάζεται να τεθεί και στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, εφόσον το επιτρέψει το βαρύ κλίμα που έχει δημιουργήσει η ένταση στο Αιγαίο.

Στην τηλεδιάσκεψη της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να τεθούν όλα τα ανοικτά ζητήματα που σχετίζονται με τη ρυθμιστική πλευρά του έργου. Αρχής γενομένης από την αναγνώριση του συνόλου των επενδυτικών δαπανών του ΑΔΜΗΕ (82 εκατ. ευρώ έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα έναντι 250 εκατ. που έχουν δαπανηθεί), μέχρι την έγκριση των μοναδιαίων χρεώσεων για τους Κύπριους καταναλωτές και του λειτουργικού κόστους για το 2025.

Επιπλέον, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της κάλυψης του πρόσθετου κόστους που προέκυψε φέτος από απρόβλεπτες καθυστερήσεις, αλλά και η μεταβίβαση των αδειών κυριότητας και διαχείρισης του έργου στον ΑΔΜΗΕ, διαδικασία που είχε δεσμευθεί να ολοκληρώσει η ΡΑΕΚ, αλλά παραμένει σε εκκρεμότητα.

Θερμαίνεται η συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο

Πάντως, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη προχθές, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο κυβερνήσεις βρίσκονται σε συζητήσεις για το έργο.

«Είναι μία εκκρεμότητα, τη συζητούμε και με την Κυπριακή Κυβέρνηση. Πιστεύω ότι θα λυθεί το ζήτημα αυτό, διότι πήρε και μεγάλη δημοσιότητα», επισήμανε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο για την Κύπρο, όχι τόσο για την Ελλάδα, και το οποίο εμείς θέλουμε να στηρίξουμε για λόγους γεωπολιτικούς και για να βοηθήσουμε την Κύπρο».

Την ίδια στιγμή, συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ, Eli Cohen, με τον Κύπριο ομόλογό του, Γιώργο Παπαναστασίου, κατά την οποία τέθηκε ξεκάθαρα η βούληση του Τελ Αβίβ να στηρίξει την υλοποίηση του έργου.

Ο Cohen μάλιστα τόνισε δημόσια ότι η σύνδεση με την Ευρώπη μέσω Κύπρου και Ελλάδας είναι κρίσιμη για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας του.

Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται κρίσιμη για το μέλλον του GSI, καθώς από τις αποφάσεις που θα ληφθούν –ή από την παράταση της αβεβαιότητας– θα κριθεί αν το έργο μπορεί να προχωρήσει ή αν θα παραμείνει «παγωμένο» στις διαφωνίες Αθήνας και Λευκωσίας.