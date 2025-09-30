Σε τροχιά έντονων διαβουλεύσεων κινείται η κυβέρνηση για το σχέδιο μείωσης του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, με τη δεύτερη συνεδρίαση της διυπουργικής επιτροπής να έχει προγραμματιστεί για τις 2 Οκτωβρίου.

Αν και υπάρχει πρόοδος, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι απαιτείται τουλάχιστον μία ακόμη συνάντηση πριν ληφθούν οι τελικές κυβερνητικές αποφάσεις.

Η δυσκολία έγκειται τόσο στο υψηλό οικονομικό αποτύπωμα της πρότασης που έχει παρουσιάσει ο ΣΕΒ –περίπου 285 εκατ. ευρώ ετησίως για τρία χρόνια– όσο και στις διαφορετικές γραμμές που καταγράφονται εντός της βιομηχανικής κοινότητας.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να πραγματοποιηθεί τρίτη συνεδρίαση πριν από τις 7 Οκτωβρίου, όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, ώστε να παρουσιάσει το τελικό πακέτο μέτρων.

Θυμίζουμε ότι στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής συμμετείχαν οι υπουργοί Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Νίκος Τσάφος. Από την πλευρά των βιομηχάνων, το παρών έδωσε η ηγεσία του ΣΕΒ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Σπύρο Θεοδωρόπουλο.

Η βιομηχανία ζητά ιταλική λύση

Το κλειδί του σχεδίου φαίνεται να είναι το ιταλικό μοντέλο, το οποίο σύμφωνα με μελέτη της Grant Thornton που παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση δεν εγείρει ζητήματα κρατικών ενισχύσεων. Ωστόσο, το κατά πόσο η ελληνική εκδοχή θα παραμείνει πιστή σε αυτό αποτελεί σημείο έντονου προβληματισμού.

Η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), που εκπροσωπεί τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, ζητά εφαρμογή του αυθεντικού ιταλικού μοντέλου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς «ελληνικές παραλλαγές».

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση έργων ΑΠΕ, ώστε οι επιλέξιμες βιομηχανίες να μπορούν να συμμετάσχουν ισότιμα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο ζήτημα του clawback, με την ΕΒΙΚΕΝ να υποστηρίζει ότι τα πιθανά βραχυπρόθεσμα κέρδη πρέπει να επιστραφούν σταδιακά σε βάθος εικοσαετίας. Την ίδια στιγμή, εκφράζεται ανησυχία πως εάν η κυβέρνηση προχωρήσει σε διαφοροποιήσεις που οδηγούν σε επιδότηση της συνολικής κατανάλωσης, το μέτρο μπορεί να χαρακτηριστεί από τις Βρυξέλλες ως κρατική ενίσχυση, προκαλώντας εμπλοκές.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της εμφανίζεται προσεκτική. Ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να είναι δίκαιες, στοχευμένες και συμβατές με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Όλα δείχνουν ότι η τελική μάχη για το σχήμα στήριξης της βιομηχανίας θα δοθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με φόντο τις πιέσεις από τον ΣΕΒ, τις ενστάσεις της ΕΒΙΚΕΝ και την ανάγκη για γρήγορες, αλλά θεσμικά ασφαλείς λύσεις.