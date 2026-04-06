Νέο τοπίο στις ΑΠΕ: Fast-track επενδύσεις και τέλος στην αβεβαιότητα των αδειών

Σε τροχιά επιτάχυνσης επιχειρεί να εισέλθει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τόσο τον τρόπο αδειοδότησης όσο και τη λειτουργία της ίδιας της αγοράς.

Το σχέδιο νόμου, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τα μέσα Απριλίου, αποτελεί μια συνολική παρέμβαση που ξεπερνά τα όρια της ενσωμάτωσης ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και επιχειρεί να διαμορφώσει ένα πιο ώριμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό περιβάλλον.

Από τις καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα

Στο επίκεντρο του νέου πλαισίου βρίσκεται η προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο πρόβλημα της αγοράς, οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση έργων ΑΠΕ. Για πρώτη φορά εισάγονται δεσμευτικά χρονικά όρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χωροθέτηση των έργων. Εντός ειδικών ζωνών, οι διαδικασίες καλούνται να ολοκληρώνονται εντός ενός έτους, ενώ εκτός αυτών το όριο επεκτείνεται έως τα δύο έτη.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση διαδραματίζουν οι λεγόμενες Περιοχές Επιτάχυνσης ΑΠΕ, όπου το κράτος αναλαμβάνει εκ των προτέρων την αξιολόγηση περιβαλλοντικών και χωροταξικών παραμέτρων. Η λογική μετατοπίζεται από την εξατομικευμένη εξέταση κάθε έργου σε ένα μοντέλο προεπιλεγμένων περιοχών, με στόχο τη μείωση της αβεβαιότητας για τους επενδυτές.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η πρόβλεψη της «σιωπηρής έγκρισης», σύμφωνα με την οποία η μη απάντηση των αρμόδιων αρχών εντός προθεσμίας ισοδυναμεί με έγκριση. Πρόκειται για μια θεσμική παρέμβαση που επιχειρεί να επιβάλει πειθαρχία σε ένα σύστημα που μέχρι σήμερα λειτουργούσε χωρίς αυστηρά χρονικά όρια.

Μετατόπιση προς μια πιο ώριμη αγορά

Πέρα από την επιτάχυνση των διαδικασιών, το νομοσχέδιο επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει και το ίδιο το μοντέλο της αγοράς ενέργειας. Ενισχύεται ο ρόλος των εγγυήσεων προέλευσης, ενώ τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια αγοράς ενέργειας (PPAs) αποκτούν πιο σαφές και λειτουργικό πλαίσιο.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σταδιακή απομάκρυνση από το καθεστώς έντονης κρατικής στήριξης προς ένα μοντέλο που βασίζεται περισσότερο σε συμβολαιακές σχέσεις και μηχανισμούς αγοράς. Η «πράσινη» ενέργεια αποκτά διπλή αξία, όχι μόνο ως παραγόμενο προϊόν, αλλά και ως πιστοποιημένη προέλευση, στοιχείο κρίσιμο για επιχειρήσεις με υψηλές απαιτήσεις βιωσιμότητας.

Παράλληλα, στο ενεργειακό σύστημα εντάσσονται πιο ενεργά μικρές και αποκεντρωμένες μονάδες, όπως οικιακές μπαταρίες και ηλεκτρικά οχήματα. Η συμμετοχή τους δεν περιορίζεται στην αυτοκατανάλωση, αλλά επεκτείνεται στη σταθεροποίηση του συστήματος, ενισχύοντας την ευελιξία και την ανθεκτικότητά του.

Η ευρωπαϊκή διάσταση και ο ρόλος της Ελλάδας

Το νέο πλαίσιο ενσωματώνει και μια σαφή ευρωπαϊκή στόχευση, δίνοντας έμφαση στα διασυνοριακά έργα και τη διασύνδεση των αγορών. Σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης επανακαθορίζεται, η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της ως κόμβος παραγωγής και διακίνησης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η προοπτική αυτή συνδέεται άμεσα με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τις εξαγωγές «πράσινης» ενέργειας και την ευρύτερη γεωπολιτική σημασία της ενεργειακής ασφάλειας.

Παράλληλα, αναδεικνύεται ένα κρίσιμο ζήτημα, η ικανότητα του συστήματος να απορροφήσει τη νέα παραγωγή. Η αποθήκευση ενέργειας, η ευελιξία και κυρίως η επάρκεια των δικτύων μεταφοράς και διανομής αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Χωρίς την αντίστοιχη ενίσχυση των υποδομών, ο κίνδυνος εμφάνισης νέων σημείων κορεσμού παραμένει υπαρκτός, μεταφέροντας το πρόβλημα από την αδειοδότηση στη λειτουργία.

Τα ανοιχτά ερωτήματα της επόμενης ημέρας

Παρά τη σαφή κατεύθυνση του νομοσχεδίου, η εφαρμογή του στην πράξη αποτελεί το μεγάλο στοίχημα. Η ικανότητα των διοικητικών υπηρεσιών να ανταποκριθούν στα αυστηρά χρονοδιαγράμματα, η ετοιμότητα των διαχειριστών δικτύου να υποδεχθούν νέο όγκο έργων, αλλά και η ανάπτυξη μιας ουσιαστικής αγοράς PPAs θα καθορίσουν την αποτελεσματικότητα του νέου μοντέλου.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτή η ισορροπία μεταξύ επιτάχυνσης των επενδύσεων και διαχείρισης περιβαλλοντικών και τοπικών αντιδράσεων, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή μετάβαση εξελίσσεται με αυξημένη ένταση.

Το νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ επιχειρεί να απαντήσει σε πολλαπλές προκλήσεις ταυτόχρονα. Το κατά πόσο θα καταφέρει να μετατρέψει τις θεσμικές τομές σε πραγματική επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, θα φανεί στην πράξη τα επόμενα χρόνια.