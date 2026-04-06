Μήπως ο Μητσοτάκης χαλάει την «πιάτσα»;

Χαλάει την «πιάτσα» ο Μητσοτάκης, ψιθυρίζεται όλο και πιο έντονα, καθώς αντιμετωπίζει χωρίς δισταγμούς κάθε φαινόμενο διαφθοράς που ανακύπτει. Μια συμπεριφορά απολύτως παράδοξη και ασύμβατη με την παράδοσή μας, η οποία θέλει το ακριβώς αντίθετο: Να διατηρείς στη θέση του τον έγκλειστο στη φυλακή για υποκλοπές διοικητή του ΟΤΕ, ώστε να διοικεί την υπηρεσία από το κελί του Κορυδαλλού και να το θεωρείς ύψιστη ηθικά πράξη.

Να καταδικάζονται - και μάλιστα 13-0 - οι υπουργοί σου, για το απολύτως ατιμωτικό για υπουργό έγκλημα της παράβασης καθήκοντος κι εσύ να πανηγυρίζεις για την ηθική σου «δικαίωση».

Να οργανώνεις, με συμπαραστάτες έναν τηλεοπτικό υπόκοσμο και ένα δικαστικό παρακράτος συνωμοσίας, για να φυλακίσεις τους έντιμους δημόσιους λειτουργούς επειδή έπραξαν το καθήκον τους και μας είπαν την αλήθεια για το έλλειμμα της χώρας στην υπόθεση ΕΛΣΤΑΤ και αυτό να το θεωρείς υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας.

(Όσοι ασχολούνται με την ερευνητική δημοσιογραφία, ας ψάξουν για τις απαρχές της συνωμοσίας κατά της ΕΛΣΤΑΤ. Και ίσως εκπλαγούν με το πρόσωπο που θα εντοπίσουν να κινεί εξ αρχής τα νήματα της απεχθούς αυτής συνωμοσίας. Άσε που μπορεί και να χάσουν τα λογικά τους, αν διαπιστώσουν - λέω αν - ότι το ίδιο πρόσωπο συνεχίζει σήμερα την δράση του, από αντίστοιχη θέση στη Δικαιοσύνη, για να πέσει και η «χούντα Κούλη». Θα τρελαθούν όμως εντελώς, όταν διαπιστώσουν ότι, με ένα περίεργο πρόσχημα, άσκησαν και πειθαρχική δίωξη κατά της Ανακρίτριας που δεν δέχτηκε να συντάξει κατηγορητήριο με ψεύτικα στοιχεία κατά των έντιμων λειτουργών).

Να επιλέγεις για υπεύθυνο Δικαιοσύνης του κόμματός σου και να του αναθέτεις μάλιστα τις πιο ευαίσθητες υποθέσεις σου, έναν πρώην έγκλειστο των φυλακών Κορυδαλλού για έγκλημα (διαφθοράς) που διέπραξε καθ' ομολογίαν του με την αγοραπωλησία νόμων για την παροχή προστασίας στον Κοσκωτά. (Αυτό δεν χρειάζεται σχόλιο).

Να βλέπεις ότι ο αρχηγός σου χτίζει βίλλα (το γνωστό «κωλόσπιτο») και για την κάλυψη της άγνωστης πηγής των χρημάτων του χρησιμοποιεί μέχρι και βεβαιώσεις εμπόρων όπλων για δήθεν «δάνεια» κι εσύ να το δέχεσαι σαν απολύτως τίμια πράξη.

Ή ο άλλος αρχηγός σου, που μιμείται τη φωνή του προηγούμενου και θέλει τώρα να γυρίσει μέσω Ιθάκης, να βρίσκεται με βίλλα στο Λαγονήσι, κι εσύ να πιστεύεις ότι δεν του ανήκει, παρ’ ότι εμφανίζεται να πληρώνει νοίκι, όσο για μία γκαρσονιέρα στην Κυψέλη.

Και να έρχεται ο Μητσοτάκης να σου χαλάει την «πιάτσα».

Διότι για μία επιδότηση 190 ευρώ απολύει υπουργό ή ετοιμάζεται να προτείνει την άρση ασυλίας όλων των βουλευτών του κόμματός του, των οποίων τα ονόματα αναφέρθηκαν σε υποκλαπείσες συνομιλίες ακόμη και μεταξύ τρίτων, έστω και αν για πολλούς δεν προκύπτει κάτι ποινικά αξιολογήσιμο. (Το ηθικά μεμπτό ακόμη και των μη παράνομων πράξεων, παραμένει βεβαίως).

Αν αυτή η ακρότητα του Μητσοτάκη εις βάρος των βουλευτών του - σε κραυγαλέα αντίθεση με την γενναιοδωρία και την παροχή απόλυτης ασυλίας και προστασίας των κατηγόρων του στα δικά τους καθάρματα - δεν είναι πλήρης απόδειξη ότι έχουμε «Χούντα Κούλη», η οποία μάλιστα «χαλάει και την πιάτσα», τότε τι είναι οι Χούντες;

Μήπως λοιπόν είναι αναγκαίο ένα κίνημα «έντιμων διεφθαρμένων», ως απάντηση στη «χούντα»;

* Ο Κώστας Κούρκουλος είναι νομικός