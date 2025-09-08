Νέο τοπίο στην αγορά εξισορρόπησης: Στο παιχνίδι οι σταθμοί αποθήκευσης

Σε φάση ριζικής αναδιάρθρωσης περνά η Αγορά Εξισορρόπησης με την είσοδο των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς η ΡΑΑΕΥ άνοιξε σε δημόσια διαβούλευση την τελική πρόταση του ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα νέο τοπίο, στο οποίο η αποθήκευση αποκτά ρόλο ισότιμο με τις υφιστάμενες τεχνολογίες ΑΠΕ και παραγωγής, δημιουργώντας νέους κανόνες, δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Νέες κατηγορίες και σαφές πλαίσιο

Η πρόταση του ΑΔΜΗΕ προχωρά σε συνολική αναθεώρηση της κατηγοριοποίησης των οντοτήτων που συμμετέχουν στην αγορά, εισάγοντας σαφείς προβλέψεις για την ένταξη των σταθμών αποθήκευσης. Οι αλλαγές καθορίζουν το πώς οι νέες μονάδες θα ενταχθούν στα Μητρώα του Διαχειριστή του Συστήματος, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να δραστηριοποιούνται είτε αυτόνομα είτε μέσω χαρτοφυλακίων.

Στη νέα διάρθρωση περιλαμβάνονται επτά βασικές κατηγορίες κατανεμόμενων οντοτήτων, όπως οι Μονάδες Παραγωγής, οι Μεγάλοι Σταθμοί Αποθήκευσης, τα Χαρτοφυλάκια Ελεγχόμενης ή Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής και τα Κατανεμόμενα Φορτία. Παράλληλα, αναθεωρούνται και οι κατηγορίες των μη κατανεμόμενων οντοτήτων, ώστε να ενσωματώνονται διαφορετικοί τύποι ΑΠΕ και αποθήκευσης.

Νέο μητρώο για την αποθήκευση

Για πρώτη φορά δημιουργείται ξεχωριστό μητρώο που αφορά αποκλειστικά τις κατανεμόμενες οντότητες αποθήκευσης, ενώ τα υφιστάμενα μητρώα τροποποιούνται ανάλογα. Σημαντικό είναι ότι το κατώτατο όριο συμμετοχής στις διαδικασίες διατηρείται στο 1 MW, εξασφαλίζοντας ότι και μικρότερες μονάδες μπορούν να ενταχθούν.

Η ένταξη των Σταθμών Αποθήκευσης στις διαδικασίες Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) και στις διαδικασίες χΕΑΣ και αΕΑΣ δεν είναι υποχρεωτική, αλλά ακολουθεί το ίδιο πλαίσιο που ισχύει ήδη για τις υπόλοιπες οντότητες. Ωστόσο, για μεγάλες μονάδες αποθήκευσης και αντίστοιχα χαρτοφυλάκια τίθενται δύο νέες υποχρεώσεις:

Υποβολή αναλυτικού προγράμματος έγχυσης και απορρόφησης ενέργειας ανά ημέρα και περίοδο κατανομής, με δυνατότητα επικαιροποίησης.

Παροχή σε πραγματικό χρόνο πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση φόρτισης.

Εκπροσώπηση από ΦοΣΕ

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο της πρότασης είναι η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στη νομοθεσία για τη δυνατότητα εκπροσώπησης των Σταθμών Αποθήκευσης από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ). Με αυτόν τον τρόπο, αίρονται οι σημερινές ασάφειες και ανοίγει ο δρόμος για πλήρη και ισότιμη συμμετοχή της αποθήκευσης σε όλες τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανακατατάξεις στον ενεργειακό χάρτη

Οι αλλαγές που φέρνει η διαβούλευση δεν αποτελούν απλώς τεχνική προσαρμογή του κανονισμού, αλλά μια στρατηγική τομή για την αγορά. Η αποθήκευση, μέχρι πρότινος σε ρόλο υποστηρικτικό, μετατρέπεται σε κεντρικό παίκτη, ικανό να προσφέρει υπηρεσίες εξισορρόπησης και να βελτιώσει τη διαχείριση της μεταβλητότητας των ΑΠΕ.

Η αγορά, επομένως, καλείται να προσαρμοστεί σε ένα νέο σκηνικό, όπου η ευελιξία και η αποθήκευση θα αποτελέσουν βασικά εργαλεία για τη σταθερότητα του συστήματος και την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης.