Λογαριασμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας

Το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΕΛΥΚΩ) εκτινάχθηκε εκ νέου στα 400 εκατ. ευρώ, με τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες.

Οι εταιρείες ενέργειας καλούνται να καλύψουν με ίδια κεφάλαια τις «τρύπες» του Λογαριασμού, γεγονός που ανεβάζει κατακόρυφα το χρηματοοικονομικό τους κόστος και, τελικά, περνά στους καταναλωτές μέσω των τιμολογίων.

Με επιστολή τους στον υπουργό και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και Νίκο Τσάφο, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) ζητούν εκ νέου την ενίσχυση του ΕΛΥΚΩ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα καλούν την Πολιτεία να αναλάβει το βάρος του χρηματοοικονομικού κόστους, το οποίο όπως επισημαίνουν επιβαρύνει άδικα τους προμηθευτές.

Από στήριξη σε νέο αδιέξοδο

Θυμίζουμε ότι ο ΕΛΥΚΩ εμφανίζει έλλειμμα από τον Απρίλιο του 2023. Παρά την κρατική «ένεση» 400 εκατ. ευρώ στις αρχές του 2024, το πρόβλημα όχι μόνο δεν εξομαλύνθηκε, αλλά έχει επανέλθει στα ίδια επίπεδα.

Το σημερινό χρέος των 400 εκατ. ευρώ προς τους προμηθευτές ουσιαστικά δεσμεύει τα κεφάλαιά τους, καθώς καλούνται να καλύψουν το κενό μέσω δανεισμού με υψηλό επιτόκιο (έως 6,5%). Μόνο για τόκους, το ετήσιο κόστος φτάνει τα 26 εκατ. ευρώ – δηλαδή 2,2 εκατ. ευρώ κάθε μήνα.

Οι αιτίες του ελλείμματος

Στη συσσώρευση του σημερινού ελλείμματος συνέβαλαν οι τρεις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Αύγουστος 2022 – Απρίλιος 2023), με τις οποίες μεταφέρθηκαν 460 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΥΚΩ στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για να χρηματοδοτηθούν επιδοτήσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Επιπλέον, η νομοθετική ρύθμιση του Μαρτίου 2023, που απάλλαξε ενεργοβόρες επιχειρήσεις Μέσης και Χαμηλής Τάσης από τις χρεώσεις ΥΚΩ για πέντε μήνες, επιβαρύνοντας τον ΕΛΥΚΩ με επιπλέον 65 εκατ. ευρώ.

Απομειώσεις και δεσμεύσεις κεφαλαίων

Οι πάροχοι επισημαίνουν ότι τα ανταλλάγματα για τις ΥΚΩ – δηλαδή το κόστος της ηλεκτροδότησης των νησιών στις ίδιες τιμές με την ηπειρωτική χώρα και του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου – καταβάλλονται με μεγάλες περικοπές, που ξεπερνούν το 30% και φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 60%.

Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές οφειλές προς τις εταιρείες είχαν φτάσει ξανά τα 400 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025.

Με δεδομένα τα παραπάνω, ο ΕΣΠΕΝ ζητά άμεση ενίσχυση του ΕΛΥΚΩ από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του αλλά και κάλυψη από την Πολιτεία του χρηματοοικονομικού κόστους που επωμίζονται οι προμηθευτές, μέχρι να εξομαλυνθεί η λειτουργία του Λογαριασμού.

Όπως προειδοποιούν οι εκπρόσωποι του κλάδου, αν το ζήτημα δεν λυθεί άμεσα, οι επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές όχι μόνο στις ίδιες τις εταιρείες, αλλά και στους τελικούς καταναλωτές, που βλέπουν ήδη το βάρος να μεταφέρεται στα τιμολόγιά τους.