Νέα ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Equinor στη Βόρεια Θάλασσα

Η νορβηγική Equinor ανακάλυψε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο λεγόμενο κοίτασμα Granat, στη Βόρεια Θάλασσα, περίπου 190 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μπέργκεν, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Διεύθυνση Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων της Νορβηγίας.

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια ανακάλυψη μεταξύ 0,2 και 0,6 εκατομμυρίων τυποποιημένων κυβικών μέτρων ισοδύναμου ανακτήσιμου πετρελαίου. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1,3 έως 3,8 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου.

Η Equinor είναι ο διαχειριστής του έργου κατέχοντας το 51% της άδειας εκμετάλλευσης, ενώ η κρατική νορβηγική εταιρεία πετρελαίου Petoro κατέχει το 30% και η OMV Norge το υπόλοιπο 19%.

Οι κάτοχοι των αδειών εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνδέσουν τη νέα ανακάλυψη με τις υπάρχουσες υποδομές στην παρακείμενη περιοχή Gullfaks, ανέφερε η Διεύθυνση.