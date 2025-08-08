Η Τουρκία δεν θα υποστηρίξει το σχέδιο της ΕΕ να εγκαταλείψει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, απειλώντας τις προσπάθειες των Βρυξελλών να απαλλαγούν από την εξάρτησή τους από τη ρωσική ενέργεια.

Η Τουρκία εδώ και καιρό χρησιμεύει ως δίαυλος για τη ρωσική ενέργεια που κατευθύνεται προς την Ευρώπη. Ωστόσο, αυτή η σύνδεση βρίσκεται πλέον υπό εξέταση μετά από μια πρόσφατη πρόταση της ΕΕ να εξαλειφθούν όλες οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027.

Για να υλοποιήσει το σχέδιό της, η ΕΕ θέλει να επιβάλει περισσότερες απαιτήσεις παρακολούθησης, ώστε να εκτιμά καλύτερα πώς και πού συνεχίζει να εισέρχεται το φυσικό αέριο της Μόσχας στην Ένωση. Ωστόσο, για να λειτουργήσει αυτό, η ΕΕ θα χρειαστεί πιθανώς πληροφορίες από βασικές χώρες διαμετακόμισης, όπως η Τουρκία. Και η Άγκυρα δεν ενδιαφέρεται να συνδράμει.

«Ενώ η ΕΕ μπορεί να αποφασίσει ή όχι να απαγορεύσει πλήρως την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου, η Τουρκία είναι της άποψης ότι οι μονομερείς κυρώσεις ενέχουν τον κίνδυνο να διαταράξουν τις οικονομίες και να εντείνουν τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια όλων», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Άγκυρας σε δήλωση προς το POLITICO. «Η Τουρκία εφαρμόζει μόνο τις κυρώσεις που έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Η απροθυμία αυτή, προειδοποιούν οι ειδικοί, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κενό που θα επιτρέπει στο ρωσικό φυσικό αέριο να συνεχίσει να εισρέει στην Ένωση χωρίς να ανιχνεύεται, πολύ μετά τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας. Και αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ Βρυξελλών και Άγκυρας έχουν φτάσει σε νέα χαμηλά επίπεδα, εν μέσω μιας σφοδρής κυβερνητικής καταστολής της τουρκικής αντιπολίτευσης.

«Η απροθυμία της Τουρκίας να συμμορφωθεί με τις διατάξεις παρακολούθησης της ΕΕ θα μπορούσε να δημιουργήσει προκλήσεις στην αποτελεσματική εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού, ιδίως λόγω του αυξανόμενου ρόλου της ως διαμετακομιστή και δυνητικού κόμβου για το ρωσικό φυσικό αέριο», επισημαίνει ο Βιλ Νινίστο, ευρωβουλευτής των Πρασίνων και πρώην υπουργός Περιβάλλοντος της Φινλανδίας.