Motor Oil: Τα ακόμη καλύτερα περιθώρια το δ' τρίμηνο οδηγούν σε κέρδη EBITDA €1,2 δισ.

«Οι προοπτικές για τη διύλιση δείχνουν ότι η απόδοση του τέταρτου τριμήνου αναμένεται να υπερβεί εκείνη του τρίτου τριμήνου, χάρη στην πλήρη αξιοποίηση της δυναμικότητας του διυλιστηρίου, τη σταθερή ζήτηση προϊόντων και τα εξαιρετικά ισχυρά περιθώρια» υποστήριξε η διοίκηση της Motor Oil κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα του 9μηνου.

Τα στελέχη της εταιρείας απέφυγαν να δώσουν νούμερα αλλά όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, αν το τέταρτο τρίμηνο είναι καλύτερο από το τρίτο, τα προσαρμοσμένα EBITDA μόνο από τη διύλιση θα ανέλθουν το 2025 σε 1,2 δισ. ευρώ, όταν ο όμιλος πέρσι είχε προσαρμοσμένα EBITDA από όλες τις δραστηριότητες ύψους 990 εκατ. ευρώ.

Όπως εξήγησαν από τη διοίκηση, η διύλιση παραμένει η κύρια δύναμη του ομίλου για τον εξής λόγο: «Το ευρωπαϊκό σύστημα διύλισης έχει υποστεί χρόνια υποεπένδυσης. Τα τελευταία πέντε χρόνια περισσότερα από 12 διυλιστήρια έχουν κλείσει ή μετατραπεί, αφαιρώντας πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια χωρητικότητας ανά ημέρα. Παράλληλα, η ζήτηση για πετρέλαιο και καύσιμα συνεχίζει να αυξάνεται, δημιουργώντας μια δομική έλλειψη στην αγορά που ενισχύει τα περιθώρια κέρδους της διύλισης.

Οι συνεχείς επενδύσεις μας στην Κόρινθο μας έδωσαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτή την αγορά και να αποκτήσουμε ένα μακροχρόνιο βιώσιμο πλεονέκτημα. Τα τελευταία χρόνια, επεκτείναμε την παραγωγική μας ικανότητα, βελτιώσαμε την αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητά μας, και ενισχύσαμε τη δυνατότητά μας να παράγουμε πιο ποικίλα και προϊόντα με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία».

Επενδύσεις 4 δισ. έως το 2030 και EBITDA 250 εκατ. από τις ΑΠΕ

Η διοίκηση επικαιροποίησε το στρατηγικό πλάνο για το 2030 το οποίο προβλέπει επενδύσεις 4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ήδη έχουν ολοκληρωθεί 2,1 δισ. ευρώ στη διύλιση, στις ΑΠΕ και στην κυκλική οικονομία. Εως το 2030 η More, o επενδυτικός βραχίονας του ομίλου στις ΑΠΕ θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 2 GW από 847 MW σήμερα και κέρδη ebitda 250 εκατ. ευρώ. Γενικότερα, το 2030 πάνω από το 40% των κερδών EBITDA του ομίλου θα προέρχεται από δραστηριότητες εκτός της διύλισης. Επίσης, οι σταθμοί φόρτισης το 2030 θα ανέλθουν στους 4.000 από 1.550 σήμερα

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της Μotor Oil, κ. Πέτρο Τζαννετάκη, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προχωρά με σταθερά βήματα η ανάπτυξη του έργου UNAGI (φωτοβολταϊκά), το αιολικό πάρκο 22,5 μεγαβάτ στην κεντρική Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς και τα έργα αποθήκευσης μπαταριών συνολικής ισχύος 72 μεγαβάτ, που βρίσκονται σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025.

Η κοινοπραξία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (συνένωση NRG και ΗΡΩΝ) αναμένει τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση προκειμένου να ληφθεί η έγκριση των μετόχων με στόχο να ολοκληρωθεί η συναλλαγή μέχρι τις αρχές του 2026.

Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Κομοτηνή προβλέπεται να καταγράψει το πρώτο της πλήρες έτος λειτουργίας το 2026, οπότε και θα διαπιστωθεί η συνολική της συνεισφορά στα οικονομικά της εταιρείας.

Οι δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία

Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία θα πρέπει να επενδύσει σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύψει κρίσιμα κενά στη διαχείριση αποβλήτων, στην επεξεργασία λυμάτων και γενικότερα στον κύκλο του νερού. Στον τομέα ο όμιλος δραστηριοποιείται με τις θυγατρικές Thalis και Hλέκτωρ οι οποίες όπως αναφέρουν από τη Motor Oil θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση αυτών των επενδύσεων.

Η Μotor Oil αναμένεται να εισπράξει 39 εκατ. ευρώ από το μέρισμα της Ελλάκτωρ στο τέλος Δεκεμβρίου και μέχρι τότε θα έχει εισπράξει και την τελευταία δόση της ασφαλιστικής αποζημίωσης για τη φωτιά στο διυλιστήριο τον Σεπτέμβριο του 2024.