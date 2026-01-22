Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ

Μνημόνιο Κατανόησης για την ανάληψη μελετών σε θέματα εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε στις 14 Ιανουαρίου, ο ΑΔΜΗΕ με το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανοικοδόμησης της Λιβύης (Fund for Development and Reconstruction of Libya - FDRL) στη Βεγγάζη.

Το Μνημόνιο προβλέπει την εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με το λιβυκό ηλεκτρικό δίκτυο, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο Διαχειριστών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και την υποστήριξη της οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Λιβυο-Ελληνικού Φόρουμ Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης που διοργανώθηκε στη Βεγγάζη, με τη συμμετοχή της πρώτης ευρείας επιχειρηματικής αποστολής 40 ελληνικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων και ο ΑΔΜΗΕ, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία, κ. Χάρη Θεοχάρη.

Το Συμφωνητικό υπογράφηκε από τον Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ Δρ. Θεόδωρο Τσακίρη, εκ μέρους του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μάνου Μανουσάκη, ενώ από πλευράς FDRL υπέγραψε ο Γενικός Διευθυντής του Ταμείου και υιός του Στρατάρχη Hifter, κ. Belkasem Khalifa Hifter. Κατά την ομιλία του στο Φόρουμ, ο επικεφαλής του FDRL υπογράμμισε το γεγονός ότι η ανάπτυξη του δικτύου αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση για την σταθερή ηλεκτροδότηση της χώρας και κατ' επέκταση την οικονομική της ανασυγκρότηση.

Σημειώνεται ότι το Φόρουμ, το οποίο στοχεύει στην εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, διεξάχθηκε σε μία κρίσιμη συγκυρία για τη Λιβύη, καθώς η ανασυγκρότηση ζωτικών κρατικών υποδομών έχει τεθεί σε προτεραιότητα από τις λιβυκές αρχές.