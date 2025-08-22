Με «ψαλίδι» και διορθώσεις το σχέδιο ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗE - Στα 3 δισ. ευρώ οι επενδύσεις

Το «πράσινο φως» άναψε η ΡΑΑΕΥ στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2024-2028 του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από αλλαγές που έφεραν τον συνολικό προϋπολογισμό του κοντά στα 3 δισ. ευρώ, έναντι 3,22 δισ. που είχε προταθεί αρχικά. Στο τελικό πακέτο περιλαμβάνονται 174 έργα, με πέντε να μένουν εκτός και άλλα επτά να περνούν με «ψαλιδισμένους» προϋπολογισμούς.

Στο επίκεντρο οι «έξυπνοι» μετρητές

Κορωνίδα του νέου ΣΑΔ παραμένει το mega project εγκατάστασης 7,3 εκατ. «έξυπνων» μετρητών, προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ (με χρηματοροές 784,75 εκατ. ευρώ την περίοδο αναφοράς). Το έργο, που ήδη «τρέχει» με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030, συνδέεται άμεσα με τον σχεδιασμό για τα «δυναμικά» τιμολόγια με πορτοκαλί σήμανση, που θα ανοίξουν τον δρόμο για ωριαία τιμολόγηση ρεύματος και μεγαλύτερη ευελιξία σε καταναλωτές και προμηθευτές.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΑΕΥ υιοθέτησε πρόταση του ΕΣΠΕΝ, καλώντας τον ΔΕΔΔΗΕ να δημοσιεύει σε τριμηνιαία βάση επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, με γεωγραφική προτεραιοποίηση και πρόοδο υλοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ενημέρωση των προμηθευτών.

Περισσότερα έργα – πιο ακριβό δίκτυο

Ο νέος προϋπολογισμός εμφανίζεται σημαντικά αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο ΣΑΔ 2022-2026 (2,2 δισ. ευρώ). Η αύξηση αποδίδεται τόσο στην προσθήκη νέων έργων όσο και στο «φούσκωμα» κόστους ήδη ενταγμένων παρεμβάσεων, λόγω κατακόρυφης ανόδου εργολαβικών αμοιβών (36% από το 2022 ως το 2024) και υλικών (35% από το τέλος του 2021).

Συγκεκριμένα, 17 νέα έργα συνολικού ύψους 235 εκατ. ευρώ προστέθηκαν για την ενίσχυση του δικτύου, με έμφαση στη σύνδεση ΑΠΕ. Πρόκειται κυρίως για έργα με ορίζοντα υλοποίησης πέραν του 2029, που περιλαμβάνουν υποθαλάσσιες διασυνδέσεις στα Δωδεκάνησα και νέους Υποσταθμούς σε νησιά όπως Σάμος, Κάρπαθος, Χίος και Κεφαλονιά. Συνολικά, το πακέτο ενίσχυσης δικτύου φτάνει τα 608,92 εκατ. ευρώ. Σημαντικό είναι και το σκέλος αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού στοιχείων, ύψους 619,2 εκατ. ευρώ, στο οποίο εντάχθηκαν τρία νέα έργα (49,6 εκατ. ευρώ).

Τα έργα που κόπηκαν και τα κονδύλια που ψαλιδίστηκαν

Από την τελική λίστα, πέντε έργα έμειναν εκτός, ανάμεσά τους:

Νέο σύστημα Προμηθειών σε SAP ARIBA

HRMS New Generation Platform

Ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών Λογισμικού

Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεχειρισμών με Ακουστική Συχνότητα (ΤΑΣ)

Κεντρικοποίηση Υπηρεσιών με αγορά νέου κτιρίου (100 εκατ. ευρώ)

Παράλληλα, μειώθηκαν τα κονδύλια για:

Βελτιώσεις και ανακαινίσεις (125 εκατ. από 180,2 εκατ.)

Παραλλαγές (90 εκατ. από 102 εκατ.)

Αισθητικές αναβαθμίσεις (12,5 εκατ. από 17,5 εκατ.)

Μικρά δομικά έργα σε κτίρια και ακίνητα τρίτων (παραμένουν στα 11,15 και 6,49 εκατ. ευρώ αντίστοιχα)

Εξοπλισμό (42,5 εκατ. ευρώ)



Η πρόταση των +446 εκατ. που «πάγωσε»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΔΕΔΔΗΕ είχε καταθέσει τον Φεβρουάριο αίτημα αναπροσαρμογής του ΣΑΔ κατά 446,6 εκατ. ευρώ, προτείνοντας νέα έργα (όπως πλατφόρμα επιχειρησιακής νοημοσύνης και αναθεώρηση τηλεμέτρησης).

Η ΡΑΑΕΥ απέρριψε την πρόταση, κρίνοντας ότι δεν είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση και ότι νέα διαδικασία θα καθυστερούσε περαιτέρω την έγκριση του Σχεδίου.