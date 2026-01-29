Lukoil: Πουλάει τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της στην αμερικανική Carlyle

Η Lukoil, η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι συμφώνησε να πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος των ξένων περιουσιακών της στοιχείων, συνολικής αξίας περίπου 22 δισ. δολαρίων, στην αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων Carlyle, εν αναμονή της έγκρισης από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η Lukoil ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με την Carlyle να πουλήσει τη θυγατρική της LUKOIL International GmbH, η οποία διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στο εξωτερικό.

Η Carlyle δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι η προσέγγισή της προς τη Lukoil θα επικεντρωθεί στην «εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τη σταθεροποίηση της βάσης περιουσιακών στοιχείων και την υποστήριξη της ασφαλούς και αξιόπιστης απόδοσης σε όλο το χαρτοφυλάκιο, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη εποπτεία και τις διεθνείς επιχειρησιακές δυνατότητες».

Το συνολικό ύψος των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil στο εξωτερικό εκτιμάται από αναλυτές σε περίπου 22 δισ. δολάρια.

«Η συμφωνία που υπογράφηκε δεν είναι αποκλειστική για την Εταιρεία και υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η απόκτηση των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της άδειας του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για τη συναλλαγή με την Carlyle», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Lukoil.

Η Lukoil και η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας, Rosneft υποβλήθηκαν σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο, σε μια κίνηση που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως απάντηση στην αργή πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι κυρώσεις αποτελούν μέρος του στόχου του Προέδρου Τραμπ, να αναγκάσει τη Ρωσία να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει μπλοκάρει μέχρι στιγμής δύο απόπειρες συμφωνίας, πρώτα μεταξύ της Lukoil και του ελβετικού εμπορικού ομίλου Gunvor τον Οκτώβριο και στη συνέχεια μια προτεινόμενη ανταλλαγή μετοχών που οργανώθηκε από την Xtellus Partners, τον πρώην αμερικανικό βραχίονα της ρωσικής τράπεζας VTB, τον Δεκέμβριο.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε δώσει στη Lukoil προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για να πουλήσει το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό της.