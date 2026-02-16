Ολοκληρώθηκε παρουσίαση των συμφωνιών με Chevron και HelleniQ Energy

Ολοκληρώθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης η παρουσίαση των τεσσάρων συμβάσεων που υπεγράφησαν ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την κοινοπραξία των εταιρειών Chevron και HELLENiQ ENERGY για την μίσθωση τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών σε Πελοπόννησο και Κρήτη, με στόχο τις έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Την παρουσίαση έκαναν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Παπασταύρου και η διοίκηση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενέργειας (ΕΔΕΥΕΠ).

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης:

Νωρίτερα, ααρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπεγράφησαν οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνη Στεφάτο.

Εκ μέρους των παραχωρησιούχων, τις συμβάσεις υπέγραψαν ο αντιπρόεδρος της Chevron, Γκάβιν Λιούις, και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENIQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισης, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνης Στεφάτος.

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

ιστορική απόφαση για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο δημιουργεί νέες συνθήκες και πιστεύουμε πως ο Κάθετος Διάδρομος θα είναι καλή εναλλακτική για το ρωσικό φυσικό αέριο», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις υπογραφές για τις συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

«Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός, καλωσορίζοντας την εταιρεία και την Αμερικανίδα πρέσβη, τόνισε ότι η Ελλάδα προχωρά δυναμικά με σεισμικές έρευνες σε έκταση μεγαλύτερη από ό,τι είχε γίνει την τελευταία δεκαετία, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την περιοχή διαθέσιμη για ανακαλύψεις φυσικού αερίου και πετρελαίου. «Δεν είναι απλά ένα βήμα. Είναι άλμα», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η πρώτη ερευνητική δραστηριότητα θα ξεκινήσει σύντομα.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις σε υποδομές LNG, αγωγούς και εργοστάσια μετατροπής, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή στρατηγική να μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, δημιουργούν νέες γεωπολιτικές και οικονομικές ευκαιρίες. Η Ελλάδα πλέον μπορεί να παράξει και να προμηθεύσει φυσικό αέριο στις γειτονικές χώρες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος της περιοχής. «Όταν κοιτάξουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα εξερεύνησης, έχουμε περίπου 48 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και μετά τις συμφωνίες θα έχουμε 94.000. Η περιοχή η οποία θα είναι διαθέσιμη για έρευνες στην Ελλάδα θα διπλασιαστεί», τόνισε και πρόσθεσε ότι «δεν είναι μια απλή συμφωνία αυτό, αλλά είναι μια τεράστια ώθηση στην στρατηγική μας.

Και φυσικά η Ελλάδα καταλαβαίνει πολύ το ρόλο που παίζουν υδρογονάνθρακες σε ολόκληρο το σύστημα και το ρόλο που θα παίξουν στο μέλλον. φυσικά.

Γι αυτό και έχουμε επενδύσει αρκετά σε σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε σωλήνες μεταφοράς, σε εργοστάσια μετατροπής.Η συνεργασία με την Chevron και την Εθνική Εταιρεία Υδρογονανθράκων στέλνει, σύμφωνα με τον Κ. Μητσοτάκη ένα ισχυρό μήνυμα στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ και δέσμευσης για βιώσιμη ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα.

Πιο αναλυτικά:

«Καλωσορίζουμε τη Chevron στην Ελλάδα» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου στην υπογραφή των συμφωνιών μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron - Helleniq Energy που αφορούν στην παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως όταν η κυβέρνησή του ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2019, παρέλαβε ένα πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων που, αν και στρατηγικά ήταν σωστό στα χαρτιά, δεν είχε τη δυναμική που απαιτούνταν. Το όραμα, είπε, υπήρχε αλλά δεν είχε υλοποιηθεί με την απαραίτητη αποφασιστικότητα.

«Από την πρώτη ημέρα αλλάξαμε αυτή την κατάσταση. Προχωρήσαμε άμεσα στην κύρωση συμφωνιών που είχαν υπογραφεί στο παρελθόν αλλά δεν είχαν προχωρήσει. Πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες σεισμικές έρευνες — περισσότερες μέσα σε έναν χρόνο από όσες είχαν γίνει την προηγούμενη δεκαετία — ώστε να χαρτογραφήσουμε καλύτερα τις προοπτικές που διαθέτουμε», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως πριν από λίγους μήνες, στη ΔΕΘ, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσουμε στη διάνοιξη της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα μετά από περισσότερα από 40 χρόνια.

«Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα — θα έλεγα μάλιστα ένα άλμα. Τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα στα οποία εισέρχονται η Chevron και η Hellenic Energy καλύπτουν μια τεράστια έκταση. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα ερευνών μας κάλυπτε περίπου 48.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με τη συμφωνία αυτή, η έκταση αυξάνεται στα 94.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα — σχεδόν διπλασιάζεται με μία υπογραφή η διαθέσιμη προς έρευνα περιοχή της χώρας», συμπλήρωσε.

Και υπογράμμισε: «Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη συμφωνία. Αποτελεί σημαντική ενίσχυση και κρίσιμο στοιχείο της συνολικής ενεργειακής μας στρατηγικής. Κατανοούμε πλήρως τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υδρογονάνθρακες — και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν για πολλά ακόμη χρόνια. Γι' αυτό και έχουμε επενδύσει σημαντικά σε αγωγούς φυσικού αερίου, σταθμούς συμπίεσης, τερματικούς σταθμούς LNG και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο. Οι επενδύσεις αυτές προχωρούν παράλληλα με τις στρατηγικές μας επιλογές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα αξιοποιεί δυναμικά το ηλιακό και αιολικό της δυναμικό, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, έχουμε εξελιχθεί σε σημαντικό εξαγωγέα».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι η ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο δημιουργεί σημαντικές νέες ευκαιρίες για τη χώρα.

«Η Ελλάδα διαθέτει έτοιμες υποδομές για να βοηθήσει τους γείτονές της να αποκτήσουν πρόσβαση σε φυσικό αέριο μέσω νέων διαδρομών. Πιστεύουμε ακράδαντα στον Κάθετο Διάδρομο ως εναλλακτική λύση στο ρωσικό αέριο. Καθώς η Ευρώπη μειώνει τις ρωσικές προμήθειες, ο διάδρομος αυτός θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία. Θέλουμε επίσης να παράγουμε το δικό μας φυσικό αέριο. Η Ευρώπη το χρειάζεται και εμείς θέλουμε να συμβάλουμε στην κάλυψη αυτής της ανάγκης. Είμαστε, λοιπόν, ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη Chevron στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια εταιρεία με μακρά ιστορία στους υδρογονάνθρακες και σημαντική εμπειρία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η είσοδός της στην Ελλάδα αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της ισχυρής στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, μιας σχέσης που ενισχύεται διαρκώς», πρόσθεσε.

Και κλείνοντας επεσήμανε: «Η έρευνα ενέχει αβεβαιότητα, το γνωρίζουμε όλοι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι υπάρχει μέχρι να το διερευνήσουμε. Πιστεύουμε όμως σε αυτή την προσπάθεια. Και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που έχουμε μαζί μας, τόσο τη Chevron όσο και τη Hellenic Energy, τον εθνικό μας ενεργειακό πρωταθλητή, ως εταίρους. Καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία!».