Υπογραφές Chevron-Helleniq Energy

«Η ιστορική απόφαση για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο δημιουργεί νέες συνθήκες και πιστεύουμε πως ο Κάθετος Διάδρομος θα είναι καλή εναλλακτική για το ρωσικό φυσικό αέριο», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις υπογραφές για τις συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

«Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός, καλωσορίζοντας την εταιρεία και την Αμερικανίδα πρέσβη, τόνισε ότι η Ελλάδα προχωρά δυναμικά με σεισμικές έρευνες σε έκταση μεγαλύτερη από ό,τι είχε γίνει την τελευταία δεκαετία, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την περιοχή διαθέσιμη για ανακαλύψεις φυσικού αερίου και πετρελαίου. «Δεν είναι απλά ένα βήμα. Είναι άλμα», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η πρώτη ερευνητική δραστηριότητα θα ξεκινήσει σύντομα.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις σε υποδομές LNG, αγωγούς και εργοστάσια μετατροπής, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή στρατηγική να μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, δημιουργούν νέες γεωπολιτικές και οικονομικές ευκαιρίες. Η Ελλάδα πλέον μπορεί να παράξει και να προμηθεύσει φυσικό αέριο στις γειτονικές χώρες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος της περιοχής. «Όταν κοιτάξουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα εξερεύνησης, έχουμε περίπου 48 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και μετά τις συμφωνίες θα έχουμε 94.000. Η περιοχή η οποία θα είναι διαθέσιμη για έρευνες στην Ελλάδα θα διπλασιαστεί», τόνισε και πρόσθεσε ότι «δεν είναι μια απλή συμφωνία αυτό, αλλά είναι μια τεράστια ώθηση στην στρατηγική μας.

Και φυσικά η Ελλάδα καταλαβαίνει πολύ το ρόλο που παίζουν υδρογονάνθρακες σε ολόκληρο το σύστημα και το ρόλο που θα παίξουν στο μέλλον. φυσικά.

Γι αυτό και έχουμε επενδύσει αρκετά σε σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε σωλήνες μεταφοράς, σε εργοστάσια μετατροπής.Η συνεργασία με την Chevron και την Εθνική Εταιρεία Υδρογονανθράκων στέλνει, σύμφωνα με τον Κ. Μητσοτάκη ένα ισχυρό μήνυμα στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ και δέσμευσης για βιώσιμη ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα.

Πιο αναλυτικά:

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως όταν η κυβέρνησή του ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2019, παρέλαβε ένα πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων που, αν και στρατηγικά ήταν σωστό στα χαρτιά, δεν είχε τη δυναμική που απαιτούνταν. Το όραμα, είπε, υπήρχε αλλά δεν είχε υλοποιηθεί με την απαραίτητη αποφασιστικότητα.

«Από την πρώτη ημέρα αλλάξαμε αυτή την κατάσταση. Προχωρήσαμε άμεσα στην κύρωση συμφωνιών που είχαν υπογραφεί στο παρελθόν αλλά δεν είχαν προχωρήσει. Πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες σεισμικές έρευνες — περισσότερες μέσα σε έναν χρόνο από όσες είχαν γίνει την προηγούμενη δεκαετία — ώστε να χαρτογραφήσουμε καλύτερα τις προοπτικές που διαθέτουμε», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως πριν από λίγους μήνες, στη ΔΕΘ, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσουμε στη διάνοιξη της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα μετά από περισσότερα από 40 χρόνια.

«Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα — θα έλεγα μάλιστα ένα άλμα. Τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα στα οποία εισέρχονται η Chevron και η Hellenic Energy καλύπτουν μια τεράστια έκταση. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα ερευνών μας κάλυπτε περίπου 48.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με τη συμφωνία αυτή, η έκταση αυξάνεται στα 94.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα — σχεδόν διπλασιάζεται με μία υπογραφή η διαθέσιμη προς έρευνα περιοχή της χώρας», συμπλήρωσε.

Και υπογράμμισε: «Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη συμφωνία. Αποτελεί σημαντική ενίσχυση και κρίσιμο στοιχείο της συνολικής ενεργειακής μας στρατηγικής. Κατανοούμε πλήρως τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υδρογονάνθρακες — και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν για πολλά ακόμη χρόνια. Γι' αυτό και έχουμε επενδύσει σημαντικά σε αγωγούς φυσικού αερίου, σταθμούς συμπίεσης, τερματικούς σταθμούς LNG και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο. Οι επενδύσεις αυτές προχωρούν παράλληλα με τις στρατηγικές μας επιλογές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα αξιοποιεί δυναμικά το ηλιακό και αιολικό της δυναμικό, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, έχουμε εξελιχθεί σε σημαντικό εξαγωγέα».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι η ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο δημιουργεί σημαντικές νέες ευκαιρίες για τη χώρα.

«Η Ελλάδα διαθέτει έτοιμες υποδομές για να βοηθήσει τους γείτονές της να αποκτήσουν πρόσβαση σε φυσικό αέριο μέσω νέων διαδρομών. Πιστεύουμε ακράδαντα στον Κάθετο Διάδρομο ως εναλλακτική λύση στο ρωσικό αέριο. Καθώς η Ευρώπη μειώνει τις ρωσικές προμήθειες, ο διάδρομος αυτός θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία. Θέλουμε επίσης να παράγουμε το δικό μας φυσικό αέριο. Η Ευρώπη το χρειάζεται και εμείς θέλουμε να συμβάλουμε στην κάλυψη αυτής της ανάγκης. Είμαστε, λοιπόν, ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη Chevron στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια εταιρεία με μακρά ιστορία στους υδρογονάνθρακες και σημαντική εμπειρία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η είσοδός της στην Ελλάδα αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της ισχυρής στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, μιας σχέσης που ενισχύεται διαρκώς», πρόσθεσε.

Και κλείνοντας επεσήμανε: «Η έρευνα ενέχει αβεβαιότητα, το γνωρίζουμε όλοι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι υπάρχει μέχρι να το διερευνήσουμε. Πιστεύουμε όμως σε αυτή την προσπάθεια. Και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που έχουμε μαζί μας, τόσο τη Chevron όσο και τη Hellenic Energy, τον εθνικό μας ενεργειακό πρωταθλητή, ως εταίρους. Καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία!».

Αναλυτικά οι δηλώσεις

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλώς ήρθατε, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να υποδεχτούμε επίσημα τη Chevron στην Ελλάδα. Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, το 2019, κληρονομήσαμε ένα πρόγραμμα γεωτρήσεων που υστερούσε. Υπήρχε πάντα στρατηγική, αλλά απουσίαζε πραγματικός δυναμισμός. Στην πράξη δεν είχαμε ιδιαίτερη δραστηριότητα. Αυτό το αλλάξαμε από την πρώτη μέρα. Κινηθήκαμε για την κύρωση συμφωνιών που είχαν μεν υπογραφεί στο παρελθόν αλλά δεν είχε σημειωθεί πρόοδος, υλοποιήθηκαν εκτεταμένες σεισμογραφικές έρευνες, περισσότερες από ό,τι είχαν γίνει τα προηγούμενα 10 χρόνια, ώστε να χαρτογραφήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Πριν από λίγους μήνες, στη συνάντηση P-TEC -που ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, όπως θα θυμάστε, κα Πρέσβη- ανακοινώσαμε ότι θα προχωρήσουμε στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα έπειτα από 40 και πλέον χρόνια. Σήμερα κάνουμε ένα ακόμα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, θα έλεγα μάλιστα ότι μάλλον πρόκειται για άλμα. Τα τέσσερα μπλοκ όπου θα δραστηριοποιηθούν η Chevron και η HELLENiQ ENERGY αντιστοιχούν σε μία τεράστια περιοχή. Αν δείτε το πρόγραμμα των ερευνών μας, σήμερα καλύπτει περίπου 48.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μετά από αυτή τη συμφωνία, απλά με την υπογραφή της, αυτή η έκταση θα ανέλθει στα 94.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η περιοχή που είναι διαθέσιμη για έρευνες σχεδόν θα διπλασιαστεί.

Άρα, δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμα συμφωνία, είναι κάτι που μας δίνει μεγάλη ώθηση και αποτελεί κρίσιμο μέρος της στρατηγικής μας.

Η Ελλάδα κατανοεί πολύ καλά τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υδρογονάνθρακες στο ενεργειακό σύστημά μας, και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν για χρόνια. Για τον λόγο αυτό έχουμε επενδύσει ιδιαίτερα σε αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου, σε σταθμούς συμπίεσης, σε τερματικά LNG, σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Και η επένδυση αυτή συνοδεύεται από άλλες στρατηγικές κινήσεις. Συνεχίζουμε, ασφαλώς, να υλοποιούμε μεγάλες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να αξιοποιούμε τις σημαντικές δυνατότητες που έχουμε ως προς την ηλιακή και την αιολική ενέργεια. Στο παρελθόν ήμασταν εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά σήμερα είμαστε μεγάλος εξαγωγέας.

Παράλληλα, η ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διακόψει σταδιακά την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου προσφέρει σημαντικές νέες ευκαιρίες στη χώρα μας. Η Ελλάδα ήδη διαθέτει υποδομές ώστε να βοηθήσει τους γείτονές της να έχουν πρόσβαση στην προμήθεια φυσικού αερίου μέσω νέων διαδρόμων. Πιστεύουμε στον κάθετο διάδρομο ως εναλλακτική στο ρωσικό αέριο. Και καθώς η Ευρώπη μηδενίζει τον εφοδιασμό από τη Ρωσία, ο διάδρομος αυτός θα αποκτήσει μεγαλύτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία.

Θέλουμε επίσης να παράγουμε δικό μας αέριο. Η Ευρώπη το χρειάζεται και εμείς θέλουμε να το παρέχουμε. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα, λοιπόν, που υποδεχόμαστε τη Chevron στην Ελλάδα. Είστε μία εταιρεία με μακρά ιστορία στους υδρογονάνθρακες, που γνωρίζει πολύ καλά την ανατολική Μεσόγειο και, βεβαίως, είστε μία αμερικανική εταιρεία και η είσοδός σας στην Ελλάδα συνιστά μία ακόμα απόδειξη, κα Πρέσβη, της πολύ ισχυρής στρατηγικής σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, μίας σχέσης που γίνεται όλο και ισχυρότερη μέρα με τη μέρα.

Το αποτέλεσμα μίας έρευνας είναι αβέβαιο, όλοι το κατανοούμε, δεν θα έχουμε σαφή εικόνα του τι υπάρχει έως ότου να καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια. Αλλά πιστεύουμε σε αυτή την αποστολή και μας ευχαριστεί ιδιαίτερα ότι βρίσκεστε εδώ ως εταίροι τόσο η Chevron όσο και η HELLENiQ ENERGY, ο εθνικός μας «πρωταθλητής» στο πεδίο της ενέργειας. Καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία.

Σταύρος Παπασταύρου: Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ. Η σημερινή υπογραφή αποτελεί στρατηγικό ορόσημο και είμαστε αισιόδοξοι ότι έχει τη δυνατότητα να αποδειχθεί ιστορική για την ενεργειακή πολιτική και την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, και ως εκ τούτου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε υποστηρίξει με συνέπεια τον ενεργειακό ρεαλισμό στην Ευρώπη, μια αρχή που έχουμε επιδιώξει ενεργά στην Ελλάδα. Έχουμε επενδύσει σε υποδομές φυσικού αερίου, αναγνωρίζουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υδρογονάνθρακες στο ενεργειακό μας σύστημα και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν τα επόμενα χρόνια.

Σήμερα, εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας. Για πρώτη φορά, εξερευνούμε τους δυνητικούς φυσικούς πόρους νότια της Κρήτης, τοποθετώντας την Ελλάδα ως υποψήφια παραγωγό φυσικού αερίου προς όφελος της χώρας μας, των πολιτών μας και της Ευρώπης. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Chevron και την HELLENiQ ENERGY, όχι μόνο για την εμπιστοσύνη τους και την απόφασή τους να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά και για τον θεσμικό και επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας.

Από την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία τον περασμένο Μάρτιο, μέχρι την επίσκεψή μας στα κεντρικά σας γραφεία στις αρχές Μαΐου με τον Νίκο και τον Άρη, και μέχρι τη σημερινή υπογραφή, παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι στην προώθηση αυτής της προσπάθειας, έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας της. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος. Προχωράμε με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ.

Kimberly Guilfoyle: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ, για την ηγεσία σας και την αφοσίωσή σας στο να διασφαλίσετε ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας παραμένουν ισχυρές, ζωντανές και, όπως είπατε, ενισχύονται καθημερινά. Ήταν χαρά μου να συνεργαστώ με τον κ. Παπασταύρου, ο οποίος υπήρξε ένας καταπληκτικός συνεργάτης, συνεργαστήκαμε στο P-TEC, όπως και με την Chevron και την HELLENiQ ENERGY, αληθινούς συνεργάτες, ηγέτες στον κλάδο.

Σήμερα είναι μια πολύ ευοίωνη μέρα για τις χώρες μας, για τις σχέσεις μας, για ό,τι πρόκειται να κάνουμε μαζί στο μέλλον. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Trump έχουμε θέσει ως σαφή προτεραιότητα την υποστήριξη του στρατηγικού μας συμμάχου σε αυτή την πολύ σημαντική γεωπολιτική περιοχή, και αυτός είναι η Ελλάδα, η οποία έχει παραμείνει ακλόνητη και κάθε φορά έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. Δεσμευόμαστε απέναντί σας σήμερα, αύριο και για τους επόμενους αιώνες.

Προσβλέπουμε σε αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι ιστορικής σημασίας. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, αυτό δεν έχει συμβεί εδώ και 40 χρόνια. Τώρα το διπλασιάζουμε, που είναι ακριβώς αυτό που σκοπεύαμε να κάνουμε. Είναι υπέροχο να βρισκόμαστε σε αυτό το τραπέζι για να γιορτάσουμε αυτή τη στιγμή. Και είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς τον κόσμο ότι η Ελλάδα θα παραμείνει μία κυρίαρχη ενεργειακή δύναμη στην περιοχή για τους επόμενους αιώνες. Σας ευχαριστώ.

Gavin Lewis: Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι εδώ, σε αυτή την ευοίωνη στιγμή. Η προσθήκη αυτών των τεσσάρων «οικοπέδων» με τη συμφωνία αυτή προσθέτει μια συναρπαστική ευκαιρία στο χαρτοφυλάκιό μας. Πρόκειται για συναρπαστικό ορόσημο για τις έρευνες στην Ελλάδα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, τον Υπουργό, την ΕΔΕΥΕΠ, καθώς και τον εταίρο μας, HELLENiQ ENERGY, για όλη τη βοήθεια που μας προσέφεραν για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Μοιάζει με τερματισμό, αλλά στην πραγματικότητα είναι η αφετηρία. Είμαστε, λοιπόν, πολύ ενθουσιασμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ.

Ανδρέας Σιάμισιης: Πρώτα απ' όλα, καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία. Είναι ένα ορόσημο για εμάς, ως εταιρεία και ως χώρα. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, διπλασιάζουμε την έκταση για έρευνες στην Ελλάδα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Είναι πραγματικά μια μεγάλη μέρα και για εμάς επίσης.

Θυμάμαι, το 2020, όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά στα γραφεία της ΕΔΕΥΕΠ, είπατε: «Λοιπόν, τι κάνουμε με τον τομέα της εξόρυξης; Κάνουμε πραγματικά κάτι; Θέλουμε να κάνουμε κάτι;» Και βρισκόμαστε εδώ σήμερα.

Όταν όλοι μιλούν για την ενεργειακή κρίση και την ανάγκη να εδραιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια και να μειωθεί η εξάρτηση από διάφορες πηγές, θεωρώ ότι η Ελλάδα και η εταιρεία μας έχουμε την ευθύνη να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την ανάπτυξή της. Γιατί δεν αρκεί να μιλάμε γι’ αυτό.

Η HELLENiQ ENERGY, ως εταιρεία που γνωρίζει πολύ καλά την τοπική αγορά, είναι ιδιαίτερα ευτυχής και περήφανη για τη συνεργασία της με τη Chevron. Αυτοί φέρνουν τη διεθνή εμπειρογνωμοσύνη, την τεχνογνωσία για να αξιοποιήσουμε με πολύ υπεύθυνο τρόπο τις ευκαιρίες μας εδώ. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε πολλά περισσότερα να γιορτάσουμε τα επόμενα χρόνια.

Έπεσαν οι υπογραφές

Νωρίτερα,παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπεγράφησαν οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Το ελληνικό Δημόσιο θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνη Στεφάτο.

Εκ μέρους των παραχωρησιούχων, τις συμβάσεις υπέγραψαν ο αντιπρόεδρος της Chevron, Γκάβιν Λιούις, και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENIQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισης, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνης Στεφάτος.

Μετά την τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει προγραμματιστεί εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η παρουσίαση των βασικών αξόνων του ερευνητικού προγράμματος και των επόμενων βημάτων.

Οι συμβάσεις υπογράφονται 18 μήνες μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες που προκάλεσαν τη διαγωνιστική διαδικασία και λιγότερο από ένα χρόνο μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (30.4.2025). Δηλαδή σε χρόνο - ρεκόρ καθώς η επιτάχυνση των διαδικασιών και η τήρηση των υπεσχημένων χρονοδιαγραμμάτων αποτέλεσε - όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου - ένα από τα στοιχεία για την προσέλκυση διεθνούς ενδιαφέροντος στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες.

Ο ίδιος μιλώντας την περασμένη εβδομάδα σε ενεργειακό συνέδριο, τόνισε ότι «ήρθε η ώρα για την πατρίδα μας, χωρίς τυμπανοκρουσίες, με αυτοπεποίθηση, χωρίς μεγαλοϊδεατισμό αλλά με σχέδιο, να ερευνήσει αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα μας».

Οι 4 περιοχές που παραχωρούνται για έρευνες έχουν συνολική έκταση 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι σεισμικές έρευνες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν πριν το τέλος του χρόνου. Δεν αποκλείεται να συνδυαστούν με έρευνες και σε άλλες περιοχές, κάτι για το οποίο πρόσφατα εκδήλωσε ενδιαφέρον μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των σεισμικών ερευνών. Σύμφωνα με την πάγια πρακτική, εφόσον από τις έρευνες αυτές προκύψουν ενδιαφέροντες στόχοι, θα ακολουθήσει η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης που θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη και το μέγεθος των κοιτασμάτων πριν αρχίσει η εκμετάλλευση.

Στο στάδιο αυτό, της ερευνητικής γεώτρησης βρίσκεται το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο όπου δραστηριοποιείται η επίσης αμερικανική ExxonMobil από κοινού με την Energean και την Helleniq Energy και το γεωτρύπανο αναμένεται στις αρχές του 2027.

Η ExxonMobil από κοινού με την Helleniq Energy, υπενθυμίζεται, έχουν τα δικαιώματα έρευνας σε άλλες δύο μεγάλες θαλάσσιες περιοχές, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Η έρευνα και στη συνέχεια η παραγωγή υδρογονανθράκων αποφέρει σημαντικά γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα. Κατά μέσο όρο (το ποσοστό κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος του κοιτάσματος και της παραγωγής), το 40 % της αξίας επιστρέφει στο Ελληνικό Δημόσιο ενώ η ανακάλυψη κοιτασμάτων θα σημάνει δραστική μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.