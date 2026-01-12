Κρίσιμο δίμηνο υλοποίησης για το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης & Θερμοσίφωνα»

Το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να αντικαταστήσουν ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης και θερμοσίφωνα με σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα όπως η αντλία θερμότητας.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί την αγορά και εγκατάσταση τόσο εξοπλισμού όσο και συμπληρωματικών εργασιών, και λειτουργεί με επιταγές (vouchers) που εκδίδονται μετά την έγκριση της αίτησης του δικαιούχου.

Σημαντική προθεσμία: 90 ημέρες για εξαργύρωση

Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, κάθε επιταγή εξοπλισμού (π.χ. για την αγορά αντλίας θερμότητας) θα πρέπει να εξαργυρωθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. Αν η επιταγή δεν χρησιμοποιηθεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα εξαργύρωσης και την αντίστοιχη επιδότηση.

Για παράδειγμα, όσοι δικαιούχοι είχαν αναρτηθεί στον πρώτο πίνακα αποτελεσμάτων στις 14 Νοεμβρίου 2025, πρέπει να έχουν:

Επιλέξει και εξαργυρώσει την επιταγή προϊόντος (εξοπλισμού) έως 9 Φεβρουαρίου 2026 (90 ημέρες από την έκδοση).

Εξαργυρώσει την επιταγή υπηρεσίας εγκατάστασης έως 12 Μαρτίου 2026.

Μετά τη λήξη των 90 ημερών από την έκδοση κάθε voucher, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εξαργύρωσή του, η επιταγή παύει να έχει ισχύ και καταργείται. Αυτή η προθεσμία ισχύει για όλες τις κατηγορίες voucher που εκδίδονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σφιχτό χρονοδιάγραμμα και δυσκολίες στην εγκατάσταση

Οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι, πέρα από τις διορίες εξαργύρωσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών εγκατάστασης είναι ιδιαίτερα πιεστικό.

Η χρόνια έλλειψη εξειδικευμένων εργατικών χεριών στον κατασκευαστικό και τεχνικό κλάδο δυσχεραίνει την έγκαιρη ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων, ειδικά της αντλίας θερμότητας που απαιτεί προγραμματισμό και συντονισμό με εξειδικευμένους τεχνικούς.

Η καθυστερημένη εξεύρεση εγκαταστατών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εκπλήρωση των προθεσμιών, με αποτέλεσμα να χάσουν οι δικαιούχοι την επιδότηση.

Επόμενος κύκλος δικαιούχων

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά τις 9 Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να προκύψει ένας ακόμη σημαντικός αριθμός δικαιούχων του προγράμματος.

Αυτοί οι νέοι δικαιούχοι θα έχουν δικό τους χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση των εργασιών, με τελική καταληκτική ημερομηνία την 30η Απριλίου 2026, που αποτελεί και το γενικό όριο εξαργύρωσης των επιταγών του προγράμματος.

Τι πρέπει να κάνουν άμεσα οι δικαιούχοι

Για να αποφευχθεί η απώλεια της επιδότησης, όλοι οι δικαιούχοι που έχουν ήδη λάβει voucher πρέπει να:

Επιλέξουν τον εξοπλισμό (π.χ. αντλία θερμότητας) και να εξαργυρώσουν την επιταγή προϊόντος το αργότερο μέχρι την αναγραφόμενη προθεσμία.

Προγραμματίσουν και ολοκληρώσουν την εγκατάσταση μέσω εγγεγραμμένου στο πρόγραμμα εγκαταστάτη έγκαιρα μέσα στο διάστημα των 90 ημερών.

Παρακολουθούν τις επόμενες αναρτήσεις πινάκων δικαιούχων και τα χρονοδιαγράμματα που ορίζει ο Οδηγός του προγράμματος.

Η ιστοσελίδα του προγράμματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τον πλήρη Οδηγό, χρήσιμες οδηγίες και ενημερώσεις, είναι διαθέσιμη εδώ: https://shorturl.at/HX4HT