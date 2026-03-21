Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέτρεψε τα κράτη μέλη της ΕΕ να μειώσουν τους στόχους αποθήκευσης φυσικού αερίου και να αρχίσουν σταδιακά να αναπληρώνουν τα αποθέματα για να περιορίσουν τη ζήτηση, μετά τον πόλεμο στο Ιράν που διέκοψε την παροχή βασικών προμηθευτών και πυροδότησε αύξηση των τιμών ενέργειας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times το Σάββατο.

Ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, έδωσε εντολή στα κράτη μέλη να μειώσουν τον στόχο πλήρωσης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου στο 80% της χωρητικότητας, 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τους επίσημους στόχους της ΕΕ, «το συντομότερο δυνατό κατά την περίοδο πλήρωσης, ώστε να παρέχεται βεβαιότητα και διαβεβαίωση στους συμμετέχοντες στην αγορά», ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη επιστολή του Γιόργκενσεν.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν έως και 35% την Πέμπτη, καθώς οι ιρανικές και ισραηλινές επιθέσεις στόχευσαν ορισμένες από τις σημαντικότερες υποδομές φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής, προκαλώντας ζημιές που πιθανότατα θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθούν.

«Ο ενεργειακός εφοδιασμός της ΕΕ «παραμένει σχετικά προστατευμένος», ανέφερε ο Γιόργκενσεν στην επιστολή, ζητώντας μια «συλλογική απάντηση» στον πόλεμο και προειδοποιώντας ότι «οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να επιστρέψει η παραγωγή (LNG) στα επίπεδα που ήταν γνωστά πριν από την κρίση», ανέφερε η FT.

«Πρέπει να κάνουμε τους στόχους πιο ευέλικτους», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στην εφημερίδα.

Η Κομισιόν έδωσε εντολή στις κυβερνήσεις την Τετάρτη να είναι ευέλικτες στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις εισαγωγές φυσικού αερίου, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι ο νόμος που επιβάλλει τη σταδιακή κατάργηση της ρωσικής ενέργειας δεν θα καθυστερήσει ακούσια τις παραδόσεις που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση του εφοδιασμού κατά τη διάρκεια της κρίσης στο Ιράν.