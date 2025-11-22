«Κόκκινα» τιμολόγια και νέο τοπίο στη λιανική ρεύματος από Δεκέμβριο

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για το νέο πλαίσιο που θα επιτρέψει την εμφάνιση μιας νέας κατηγορίας σταθερών, αλλά ευέλικτων, τιμολογίων ρεύματος – των αποκαλούμενων «κόκκινων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρυθμιστική απόφαση μπαίνει στην τελική της μορφή εντός του Νοεμβρίου. Αυτές τις ημέρες οι υπηρεσίες της Αρχής περνούν από «κόσκινο» το κείμενο, με στόχο να είναι νομικά θωρακισμένο και να περιοριστεί όσο γίνεται ο κίνδυνος προσφυγών και δικαστικών εμπλοκών, που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την εφαρμογή του.

Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, από τον Δεκέμβριο ο χρωματικός κώδικας των τιμολογίων ρεύματος επεκτείνεται. Οι προμηθευτές θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να διαθέτουν προϊόντα σταθερής χρέωσης για συγκεκριμένη διάρκεια σύμβασης, τα οποία δεν θα «ακολουθούν» τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Στόχος είναι να θωρακιστούν οι καταναλωτές από τις έντονες ανατιμήσεις που είδαν τους τελευταίους μήνες στα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Η ΡΑΑΕΥ έχει εισηγηθεί το «κόκκινο» ως διακριτικό χρώμα της νέας κατηγορίας. Ωστόσο, από πλευράς προμηθευτών έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις ότι το συγκεκριμένο χρώμα, καθώς παραπέμπει σε κίνδυνο ή προειδοποίηση και ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τον μέσο καταναλωτή, την ώρα που ο ρυθμιστής επιδιώκει ακριβώς το αντίθετο, να δώσει ένα επιπλέον σήμα ασφάλειας.

Στροφή στα σταθερά πακέτα

Παρά τον προβληματισμό για την ονομασία, η ουσία είναι ότι τα νέα «κόκκινα» πακέτα έρχονται να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα σταθερά «μπλε» και να λειτουργήσουν ως καταφύγιο για νοικοκυριά που έχουν κουραστεί από τις συνεχείς αλλαγές στους λογαριασμούς. Οι έντονες διακυμάνσεις στη χονδρική αγορά το τελευταίο τρίμηνο, όπως αυτές αποτυπώνονται κυρίως στα «πράσινα» τιμολόγια, έχουν οδηγήσει πολλούς καταναλωτές να αναζητούν προβλεψιμότητα.

Η μεγαλύτερη εξάρτηση του ενεργειακού μίγματος από το φυσικό αέριο, εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποτελεί τον βασικό λόγο των ανατιμήσεων. Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς διακυμάνσεις στην τιμή του φυσικού αερίου ενισχύουν το κλίμα αβεβαιότητας, με αποτέλεσμα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αναζητούν «ασφαλές λιμάνι» στα σταθερά τιμολόγια.

Τα στοιχεία είναι χαρακτηριστικά, καθώς τον Ιανουάριο περίπου 887.000 νοικοκυριά, δηλαδή το 14,72% των μετρητών, είχαν επιλέξει σταθερό τιμολόγιο. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, ο αριθμός αυτός είχε εκτοξευθεί σε περίπου 1.435.000, ποσοστό 24,08% του συνόλου. Αντίστοιχα, περίπου 3,6 εκατ. καταναλωτές – το 60,74% – παραμένουν σήμερα στα ειδικά «πράσινα» προϊόντα, ενώ στα κυμαινόμενα «κίτρινα» τιμολόγια βρίσκεται το 15,18%.

Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα στους ιδιώτες προμηθευτές, δηλαδή στην αγορά εκτός ΔΕΗ. Εκεί, το 41% της πελατειακής βάσης έχει στραφεί στα σταθερά «μπλε» τιμολόγια, έναντι 26% που παραμένει στα «πράσινα» και 33% στα «κίτρινα». Οι εταιρείες μιλούν για σαφή τάση «ασφάλειας» εκ μέρους των καταναλωτών, την οποία τα νέα προϊόντα τύπου «κόκκινο» φιλοδοξούν να ενισχύσουν.

Τρίτος μήνας ανόδου στη χονδρική

Οι νέες παρεμβάσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η χονδρεμπορική αγορά ενέργειας δείχνει ξανά σημάδια πίεσης. Ο Οκτώβριος ήταν ο τρίτος συνεχόμενος μήνας ανόδου της μέσης τιμής εκκαθάρισης – του δείκτη που αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό των κυμαινόμενων «πράσινων» και «κίτρινων» τιμολογίων.

Η τιμή διαμορφώθηκε στα 112,36 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), καταγράφοντας αύξηση 21,11% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν είχε κινηθεί στα 92,77 ευρώ/MWh. Αν και δεν επαναλαμβάνεται το ακραίο σκηνικό της ενεργειακής κρίσης των προηγούμενων ετών, η ανοδική τάση αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για το τι θα συμβεί με την έλευση του χειμώνα, όταν η ζήτηση παραδοσιακά αυξάνεται.

Μπροστά σε αυτή την εικόνα, ορισμένοι πάροχοι επιλέγουν να απορροφήσουν μέρος της αύξησης, μειώνοντας τη μετακύλιση στους λογαριασμούς. Πρόκειται, όπως λένε στην αγορά, για μια «προσωρινή ασπίδα», που όμως δεν μπορεί να επεκταθεί επ’ αόριστον αν οι χονδρεμπορικές τιμές παραμείνουν σε ανοδική τροχιά.

Σε αυτό το σκηνικό, το νέο πλαίσιο τιμολόγησης της ΡΑΑΕΥ, με την είσοδο των «κόκκινων» τιμολογίων και τη διεύρυνση των επιλογών, αποτελεί μια προσπάθεια να συνδυαστεί η προστασία του καταναλωτή με τη λειτουργία της αγοράς.