Κίνα: Κατασκευάζει το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο στον κόσμο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Αξιωματούχοι της κινεζικής κυβέρνησης παρουσίασαν τον περασμένο μήνα αυτό που περιγράφουν ως το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο στον κόσμο, το οποίο θα ολοκληρωθεί ψηλά σε ένα οροπέδιο του Θιβέτ. Θα καλύπτει 610 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μέγεθος συγκρίσιμο με την πόλη του Σικάγο. Με το τέλος της κατασκευής των 610 τετραγωνικών χιλιομέτρων, θα μπορεί να ηλεκτροδοτεί έως και 5 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Η Κίνα εγκαθιστά ηλιακούς συλλέκτες πολύ ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο και η επένδυση αρχίζει να αποδίδει. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη διαπίστωσε ότι οι εκπομπές άνθρακα της χώρας μειώθηκαν κατά 1% στους πρώτους έξι μήνες του 2025 σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, συνεχίζοντας μια τάση που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024.

Τα καλά νέα είναι ότι οι εκπομπές άνθρακα της Κίνας ενδέχεται να έχουν κορυφωθεί πολύ νωρίτερα από τον κυβερνητικό στόχο για το 2030. Ωστόσο, η Κίνα, η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο, θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές της πολύ πιο δραστικά για να συμβάλει ουσιαστικά στην επιβράδυνση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.

Για να επιτύχει ο στόχος της για ουδετερότητα άνθρακα έως το 2060, οι εκπομπές θα πρέπει να μειώνονται κατά μέσο όρο 3% ετησίως τα επόμενα 35 χρόνια, δήλωσε η Lauri Myllyvirta, συγγραφέας της μελέτης με έδρα τη Φινλανδία και επικεφαλής αναλύτρια στο Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα.

Καθώς η παγκόσμια κοινότητα παλεύει με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η Κίνα ο μεγαλύτερος ρυπαντής παγκοσμίως φαίνεται να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την «πράσινη ενέργεια».