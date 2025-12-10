Καύσιμα: Πώς επηρεάζουν τη ζήτηση τα αγροτικά μπλόκα

Σε μήνα-κλειδί για το τελικό «ταμείο» του 2025 στην αγορά καυσίμων αναδεικνύεται ο Δεκέμβριος, με τα αγροτικά μπλόκα να λειτουργούν ως κρίσιμος δείκτης για το αν η ζήτηση θα κρατήσει τη δυναμική της ή θα «πέσει» σε μια περίοδο που παραδοσιακά ευνοεί τις μετακινήσεις και την κατανάλωση.

Οι αποκλεισμοί σε εθνικούς άξονες που ήδη δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, μπορούν –εφόσον παραταθούν– να περιορίσουν την εορταστική έξοδο και να συμπιέσουν τον όγκο των πωλήσεων, ιδίως στα καύσιμα κίνησης. Πηγές της αγοράς αναφέρουν στο Liberal πως αν συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών, θα επηρεαστεί άμεσα η κατανάλωση, άρα και η ζήτηση.

Τα σενάριο συμμετοχής των επαγγελματιών οδηγών βαρέων οχημάτων στις κινητοποιήσεις, το οποίο συζητάται τις τελευταίες ημέρες, αναμένεται να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη πτώση στην κατανάλωση.

Παράγοντας αβεβαιότητας παραμένουν επίσης οι καιρικές συνθήκες, που επηρεάζουν άμεσα τόσο τις μεταφορές όσο και τη ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ η διεθνής πορεία των τιμών συνεχίζει να καθορίζει το περιβάλλον στο οποίο κινούνται πρατήρια και καταναλωτές.

Προς το παρόν, πάντως, η συνολική εικόνα της χρονιάς δείχνει ανθεκτικότητα και ομαλοποίηση στις τιμές. Στο δεκάμηνο, τα καύσιμα κίνησης κατέγραψαν αύξηση περίπου 1,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 5,49 εκατ. κυβικά έναντι 5,42 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι βενζίνες ενισχύθηκαν κατά 1,4% στα 2,514 εκατ. κυβικά, ενώ το ντίζελ κίνησης κινήθηκε επίσης ανοδικά κατά 1,3%, στα 2,978 εκατ. κυβικά. Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ότι, παρά τις επιμέρους διακυμάνσεις, οι οδικές μετακινήσεις και η εμπορευματική δραστηριότητα διατηρούν ένα σταθερό υπόβαθρο ζήτησης.

Οι διακυμάνσεις

Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ομοιόμορφη ανά μήνα. Ο Οκτώβριος εμφάνισε ήπια κάμψη της αγοράς καυσίμων κίνησης, της τάξης του 3,8% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024. Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στο ντίζελ κίνησης, όπου καταγράφηκε μείωση 5,8%, με τις ποσότητες να διαμορφώνονται στις 297.144 από 315.406 κυβικά. Οι βενζίνες κινήθηκαν πιο ήπια, με πτώση 1,2% στα 238.659 κυβικά.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ο Νοέμβριος «κινήθηκε» σταθερά με τις βενζίνες να διαμορφώνονται κοντά στα περσινά επίπεδα. Το ντίζελ κίνησης εμφάνισε οριακή βελτίωση και το πετρέλαιο θέρμανσης παρουσίασε αισθητά καλύτερη εικόνα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αυτό το τρίπτυχο, σε συνδυασμό με την παραδοσιακά αυξημένη κινητικότητα των γιορτών, θα μπορούσε να δώσει θετικό κλείσιμο στη χρονιά – υπό την προϋπόθεση ότι οι οδικές δυσκολίες από τις κινητοποιήσεις δεν θα λάβουν παρατεταμένο χαρακτήρα.

Σε επίπεδο τιμών, η αγορά παραμένει σε ήπιους ρυθμούς μεταβολών. Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων κινείται γύρω στα 1,762 ευρώ/λίτρο, του ντίζελ κίνησης στα 1,577 ευρώ/λίτρο και του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,15 ευρώ/λίτρο. Σε σύγκριση με έναν μήνα πριν, καταγράφεται μια μικρή ανοδική κίνηση σε αμόλυβδη και ντίζελ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης εμφανίζει οριακές μεταβολές.

Οι αποκλίσεις ανά περιοχή παραμένουν έντονες: στην Αττική οι τιμές είναι χαμηλότερες (αμόλυβδη 1,742 ευρώ/λίτρο, ντίζελ 1,566 ευρώ/λίτρο, θέρμανσης 1,139 ευρώ/λίτρο), ενώ στις Κυκλάδες συναντώνται τα υψηλότερα επίπεδα, με την αμόλυβδη να φτάνει περίπου τα 2,013 ευρώ/λίτρο και το ντίζελ τα 1,804 ευρώ/λίτρο, και τη θέρμανση να ξεπερνά τα 1,30 ευρώ/λίτρο.

Το πετρέλαιο θέρμανσης

Αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, αναμένεται την εορταστική περίοδο να σημειώσει αύξηση στα επίπεδα ζήτησης, όπου παραδοσιακά οι καταναλωτές λίγο πριν τα Χριστούγεννα προχωρούν σε παραγγελίες όγκων, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει και τις τιμές.

Βέβαια, οι τελευταίες θα εξαρτηθούν και από τις καιρικές συνθήκες και τις ποσότητες ενώ προσώρας παρατηρείται μια μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.

Από τη μία, το 2025 δείχνει να στηρίζεται σε σταθερούς όγκους κατανάλωσης, από την άλλη, ο Δεκέμβριος θα κρίνει αν αυτή η αντοχή θα μεταφραστεί σε ήπια ανοδικό κλείσιμο. Με τα μπλόκα να επηρεάζουν άμεσα την κινητικότητα και με τις τιμές να κινούνται σε «σφιχτό» εύρος, το τελευταίο κομμάτι της χρονιάς θα αποτελέσει το τελικό τεστ ισορροπίας ανάμεσα στη ζήτηση και τις συνθήκες της αγοράς.