Ιtalgas: Στη Σαρδηνία η πρώτη μονάδα «πράσινου» υδρογόνου – Σχέδια επέκτασης και στην Ελλάδα

Την πρώτη εγκατάσταση παραγωγής πράσινου υδρογόνου που συνδέεται απευθείας με το δίκτυο διανομής πόλης, εγκαινίασε στη Σαρδηνία η Italgas, ο μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Ιταλία.

Το έργο, επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί ορόσημο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας και εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για την απανθρακοποίηση της κατανάλωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο όμιλος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας αντίστοιχης μονάδας και στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, βάζοντας ως προτεραιότητα την ψηφιοποίηση των εγχώριων δικτύων διανομής, η οποία και θα ανοίξει τον δρόμο για την παραγωγή υδρογόνου στη χώρα μας, όπως έκανε ήδη στη Σαρδηνία.

Όπως αποκάλυψε η διοίκηση, «σκανάρει» την ελληνική αγορά για μελλοντική εγκατάσταση και παραγωγή πράσινου υδρογόνου και εφόσον μπουν σε τροχιά υλοποίησης τα απαραίτητα βήματα (λ.χ. επενδύσεις, εύρεση χώρου, ψηφιοποίηση δικτύων), η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ιδανικό πεδίο εφαρμογής για αντίστοιχα έργα, τα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τα νοικοκυριά, μειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα.

Θυμίζουμε ότι ο όμιλος έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα μέσω της θυγατρικής ΕΝΑΟΝ και προχωρά με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος για την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου. Παράλληλα, όμως, βάζει τώρα στο επενδυτικό της ραντάρ και νέες αγορές με αυξανόμενη δυναμική, όπως αυτόν του υδρογόνου και των ανανεώσιμων αερίων, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει την Αθήνα επόμενο σταθμό της πράσινης στρατηγικής της.

Hyround: Το πρώτο βήμα για το «πράσινο» υδρογόνο – Η τριπλή χρήση και τα οφέλη

Η νέα μονάδα, με την επωνυμία Hyround, εγκαινιάστηκε στην πόλη Σέστου (Κάλιαρι) παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας της Ιταλίας, Τζιλμπέρτο Πικέττο Φρατίν, καθώς και τοπικών και περιφερειακών αρχών. Η εγκατάσταση θα τροφοδοτεί καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της πόλης, στόλο λεωφορείων δημόσιας συγκοινωνίας, αλλά και τη γραμμή παραγωγής μιας βιομηχανίας τροφίμων της περιοχής.

Η Hyround βασίζεται στην τεχνολογία Power-to-Gas, η οποία μετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε υδρογόνο μέσω ηλεκτρόλυσης του νερού. Το απαραίτητο ρεύμα παράγεται από φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1 MW, που κατασκευάστηκε δίπλα από τη μονάδα. Αρχικά, η παραγωγή εκτιμάται σε περίπου 21 τόνους πράσινου υδρογόνου τον χρόνο, με πρόβλεψη να φτάσει τους 70 τόνους έως το 2028.

Ουσιαστικά, η νέα μονάδα έχει τριπλή χρήση και αναμένεται να εφαρμοστεί από τις μεταφορές (αυτοκίνητα και βαρέα οχήματα) και τη βιομηχανία (συμβάλλοντας στην απανθρακοποίησή της) μέχρι και στο δίκτυο οικιακής χρήσης.

Μάλιστα, ήδη πάνω από 300 οικογένειες και νοικοκυριά θα χρησιμοποιούν πλέον υδρογόνο με αέριο στην πόλη Σέστου, αριθμός ο οποίος θα αυξηθεί σημαντικά τον επόμενο χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μονάδα ξεκινά να λειτουργεί στο δίκτυο συνδυαστικά με το φυσικό αέριο, με το υδρογόνο να «συμμετέχει» αναλογικά με 2%, ποσοστό το οποίο στους επόμενους 12 μήνες η Italgas σκοπεύει να αναπτύξει, φτάνοντας το 20%.

Έτσι, η μονάδα θα «εξαπλωθεί», καθιστώντάς την ως πρώτη στην Ιταλία αλλά μελλοντικά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Γιατί επιλέχθηκε η Σαρδηνία

Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Ιταλίας τόνισε ότι η εγκατάσταση σηματοδοτεί τη μετάβαση «από τη θεωρία στην πράξη» της ενεργειακής μετάβασης, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo, υπογράμμισε ότι η έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν τα κλειδιά για την απανθρακοποίηση:

«Δεν μιλάμε απλώς για παραγωγή υδρογόνου, αλλά για μια χειροπιαστή απόδειξη ότι μπορούμε να ενσωματώσουμε νέες μορφές ενέργειας στα υπάρχοντα δίκτυα, επιτυγχάνοντας τον τριπλό στόχο: ασφάλεια, βιωσιμότητα και ανταγωνιστικό κόστος».

Η επιλογή της Σαρδηνίας δεν ήταν τυχαία. Το νησί διαθέτει τα πιο σύγχρονα, ψηφιακά δικτυωμένα δίκτυα αερίου της Ιταλίας, τα οποία κατασκευάστηκαν από την Italgas με τρόπο που επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων, όπως βιομεθάνιο και υδρογόνο.

Το υδρογόνο ως φορέας και μέσο αποθήκευσης

Η Hyround αναδεικνύει τον διπλό ρόλο του υδρογόνου: αφενός ως φορέα ενέργειας, αφετέρου ως μέσο αποθήκευσης πλεονάζουσας ηλεκτρικής παραγωγής από ΑΠΕ. Σε αντίθεση με τις μπαταρίες, που έχουν περιορισμούς σε διάρκεια και πρώτη ύλη, το υδρογόνο μπορεί να εισαχθεί σε υφιστάμενα δίκτυα, να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί με χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ευελιξία.

Η τεχνολογία Power-to-Gas (P2G) επιτρέπει, επίσης, τη μετατροπή του υδρογόνου σε συνθετικό μεθάνιο, μέσω συνδυασμού με CO₂, προσφέροντας ένα ακόμα πιο ευέλικτο μοντέλο ενεργειακής αποθήκευσης και χρήσης.

Το μέλλον της ενεργειακής μετάβασης

Η mega επένδυση στη Σαρδηνία δεν αποτελεί μόνο την αρχή μιας νέας εποχής για την Ιταλία, αλλά και σημείο αναφοράς για την Ευρώπη. Με τη Hyround, η Italgas επιβεβαιώνει τον ρόλο των δικτύων φυσικού αερίου ως βασικών πυλώνων της ενεργειακής μετάβασης και δείχνει ότι το μέλλον δεν είναι μονοδιάστατο, αλλά απαιτεί συνδυασμό τεχνολογιών και ευέλικτων λύσεων.

Για την Ελλάδα, η προοπτική μιας παρόμοιας μονάδας θα μπορούσε να αποτελέσει στρατηγική κίνηση, ενισχύοντας την ενεργειακή της ανεξαρτησία και το αποτύπωμά της στην ευρωπαϊκή «πράσινη» ατζέντα.