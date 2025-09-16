Ισραήλ: Η Chevron ξεκινάει την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από το Λεβιάθαν προς την Αίγυπτο

Η Chevron ανακοίνωσε την Τρίτη συμφωνία με τον κρατικό φορέα εκμετάλλευσης αγωγών του Ισραήλ για την έναρξη της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου Nitzana, ο οποίος θα μεταφέρει αέριο από το κοίτασμα Λεβιάθαν στην Αίγυπτο.

Το Reuters μετέδωσε πως ο αγωγός Nitzana θα ανακουφίσει την ενεργειακή κρίση στην Αίγυπτο, η οποία έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, και αποτελεί μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας για την ενίσχυση των εξαγωγών αερίου του Ισραήλ προς την πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του αραβικού κόσμου.

Τον περασμένο μήνα, οι ιδιοκτήτες του κοιτάσματος φυσικού αερίου στα ανοικτά των ακτών του Ισραήλ υπέγραψαν συμφωνία εξαγωγής αξίας 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια αερίου στην Αίγυπτο. Το Λεβιάθαν, το οποίο ανήκει στις εταιρείες NewMed, Chevron και Ratio Energies, διαθέτει αποθέματα αερίου περίπου 600 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Ο αγωγός Nitzana θα μεταφέρει περίπου 600 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου την ημέρα, μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του σε περίπου τρία χρόνια, δήλωσε η Chevron, προσθέτοντας ότι αυτό θα αυξήσει τη συνολική εξαγωγική ικανότητα του Ισραήλ προς την Αίγυπτο σε περισσότερα από 2,2 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια την ημέρα.