ΗΡΩΝ: Καμία αύξηση στο «πράσινο» τιμολόγιο Νοεμβρίου

Αμετάβλητες διατηρεί τον Νοέμβριο, σε σχέση με τον Οκτώβριο, τις τιμές για το «πράσινο» οικιακό και επαγγελματικό τιμολόγιο ο ΗΡΩΝ.

Σύμφωνα με το εργαλείο σύγκρισης τιμών της ΡΑΑΕΥ και τις ανακοινώσεις των παρόχων, τα τιμολόγια του ΗΡΩΝ παραμένουν χαμηλότερα από το σύνολο σχεδόν των υπόλοιπων αντίστοιχων «πράσινων» τιμολογίων.

Ο πάροχος κράτησε σταθερή την τιμή στα 0,1476 €/kWh, ενισχύοντας την έκπτωση συνέπειας στο 61,4%.

Εξάλλου, οι τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων HΡΩΝ ΒLUE GENEROUS, παραμένουν πολύ ανταγωνιστικές, καθώς με το 18μηνης διάρκειας συμβόλαιο ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX διαμορφώνονται χαμηλότερα από τα 9,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Ως εκ τούτου, η τιμή παραμένει χαμηλή και σταθερή έως κι ολόκληρο τον επόμενο χειμώνα.